Bác sĩ Việt Nam, Singapore phối hợp cứu ca bệnh đặc biệt

Ho kéo dài hơn một tháng, người phụ nữ 58 tuổi ở TP.HCM đi khám thì phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn sớm và khối dị dạng mạch máu não nguy hiểm.

Ê-kíp phẫu thuật cắt khối u trong phổi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Một tháng trước, bà N. Nga tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe vì ho không dứt. Kết quả X-quang cho thấy một đốm trắng bất thường ở phổi. Bác sĩ tại một cơ sở y tế tư nhân khuyên bà mổ ngay, sau đó mới sinh thiết xác định tính chất khối u.

Không yên tâm với chỉ định này, bà cùng chồng tìm đến Bệnh viện FV. ThS.BS Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu, Lồng ngực và Can thiệp nội mạch, đánh giá có tổn thương hơn 2 cm, cần xử lý theo đúng hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư. Hai bên thống nhất sinh thiết dưới hướng dẫn CT.

Kết quả xác nhận bà Nga mắc ung thư phổi. Tuy nhiên, khi chụp MRI tầm soát di căn, bác sĩ phát hiện thêm một khối dị dạng mạch máu não khổng lồ, “quả bom nổ chậm” có thể vỡ bất cứ lúc nào, đặc biệt nguy hiểm khi gây mê phẫu thuật.

Bác sĩ Trung cho rằng nếu phẫu thuật phổi thành công, nhưng bệnh nhân đột quỵ ngay trên bàn mổ thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Bệnh viện lập tức hội chẩn liên chuyên khoa và thông qua mạng lưới y tế của Tập đoàn Thomson (Singapore) để tham vấn thêm chuyên gia mạch máu não, đồng thời thực hiện chụp PET-CT.

Cả hai nhóm chuyên gia thống nhất, khối dị dạng chưa cần can thiệp khẩn cấp. Nguy cơ tai biến vẫn có nhưng nằm trong ngưỡng chấp nhận được nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

Sáng 31/7, ca mổ được tiến hành với mọi phương án dự phòng. Chỉ với đường rạch 3 cm, bác sĩ Trung đưa dụng cụ nội soi vào lồng ngực, cắt bỏ toàn bộ khối u, đạt chuẩn R0 (không còn tế bào ung thư và không di căn hạch).

Bệnh nhân được thăm khám sau cuộc mổ. Ảnh: BVCC.

Sau 3 giờ, khối dị dạng mạch máu não không “gây chuyện”, ca mổ kết thúc an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư phổi giai đoạn 1A, tiên lượng tốt, chỉ cần tái khám định kỳ, không cần điều trị bổ sung.

Bảy ngày sau ca phẫu thuật, bà Nga được xuất viện, sức khỏe ổn định. Nhắc lại hành trình vừa trải qua, chồng bà ví đó như “cuộc đua F1 trên đường đua sinh mệnh”, khi vợ mình cùng lúc đối mặt và vượt qua hai căn bệnh hiểm.