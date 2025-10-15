Bách khoa Hà Nội giải thích việc dán logo trường lên robot nhập khẩu

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết trong quá trình đánh dấu hiện vật, bộ phận trực triển lãm đã sơ suất dán tem giấy logo trường lên vị trí logo gốc của sản phẩm, dẫn đến hiểu nhầm.

Robot 2 chân được Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh: Đinh Hà.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước hình ảnh một robot hai chân được Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại gian hàng của Bộ GD&ĐT, thuộc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước (28/8-15/9).

Nhiều ý kiến cho rằng đây là robot do nước ngoài sản xuất, song lại được gắn logo Đại học Bách khoa Hà Nội, gây hiểu nhầm về thông tin nguồn gốc.

Trước thông tin này, Đại học Bách khoa Hà Nội đã rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan giải trình các ý kiến phản ánh.

Theo đó, về nguồn gốc, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính (Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết robot hai chân có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp thông qua công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác (RPMEC). Đây là đơn vị thuộc hệ thống doanh nghiệp trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên của đại học chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới như nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động. Nội dung thông tin về robot hai chân đã được giới thiệu tại khu vực triển lãm.

Phần tem dán của Đại học Bách khoa Hà Nội che lấp logo sản phẩm. Ảnh: Đinh Hà.

Về thông tin nhà trường dán tem giấy có logo đại học lên robot, ông Chính cho biết robot được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu phát triển của giảng viên và người học.

Khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị đào tạo khác nhau. Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, các đơn vị phải đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản.

Bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật, trong đó có robot hai chân để quản lý và bảo quản. Tuy nhiên, sơ suất là tem giấy đã được dán lên vị trí logo gốc của sản phẩm.

Nhà trường cho biết mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản đã làm một số khách tham quan hiểu nhầm. Trước sự việc này, nhà trường xin tiếp thu góp ý và rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự.

Hiện tại, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên. Nhà trường cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.