Bài hát lan truyền mạng xã hội sau khi Liam Payne qua đời

Nhiều người hâm mộ Liam Payne rơi nước mắt vì nghe lại bản hit “Story of My Life” của nhóm nhạc One Direction, họ chia sẻ lại bài hát để tưởng nhớ thần tượng.

Liam Payne có sự nghiệp âm nhạc nổi bật trước khi qua đời, anh là thành viên ban nhạc đình đám thế giới One Direction sau đó phát triển sự nghiệp solo. Ảnh: iNews.

Ca sĩ Liam Payne qua đời tại Buenos Aires (thủ đô Argentina) vì ngã từ tầng 3 của khách sạn Casa Sur Palmero vào tối 16/10.

Thần tượng đột ngột qua đời, người hâm mộ của Payne chia sẻ lại đoạn clip Liam đang biểu diễn cùng nhóm nhạc nam One Direction. Những câu hát buồn trong bài đã làm nhiều người xúc động.

“She told me in the morning/ She don’t feel the same about us in her bones/ It seem to me that when I die/ These words will be written on my stone (Tạm dịch: “Vào một sáng sớm, cô ấy bảo chúng tôi đã khác/Những lời đấy sẽ khắc lên mộ lúc tôi rời xa cuộc đời)”, Liam hát ở cuối lời 1 của bài hát.

Trong lời 2 của bài, anh hát: “I know that in the morning/ I’ll see us in the light up on the hill/ Although I am broken, my heart is untamed still (Tạm dịch: Tôi tin mình sẽ thấy em trên ngọn đồi, khi bình minh sáng tỏ/Dù trái tim có vỡ tan, lòng vẫn quyết không thay đổi)”.

“Tôi rơi nước mắt vì nghe lại bài hát này”, một người hâm mộ bình luận dưới clip TikTok về bản hit của Liam. “Nghe anh ấy nói câu đó thật đau lòng”, một người khác nhận xét. Người thứ ba viết: “Nếu tôi chết, lời bài hát này sẽ được khắc trên bia mộ tôi”.

Người hâm mộ thắp nến bên ngoài khách sạn. Ảnh: MEGA.

Story of My Life (Tạm dịch: Câu chuyện đời tôi) là bản ballad của nhóm nhạc One Direction mà Payne từng hoạt động. Nội dung bài hát nói về hành trình cuộc sống và cách những trải nghiệm hình thành nhân cách mỗi người.

Đoạn clip dài bốn phút trên TikTok có sự góp mặt của các thành viên One Direction, bao gồm: Liam, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson. Gia đình của nhóm nhạc cũng xuất hiện trong clip. Khi hát, Liam ăn mặc chỉnh tề, được cha mẹ và hai chị gái vây quanh.

Bài hát được phát hành vào năm 2013 trước Midnight Memories (Tạm dịch: Kỷ niệm giữa đêm), album thứ ba của nhóm nhạc nam. Trong suốt thời gian hoạt động, One Direction đã giành được 5 giải Brit, 4 giải MTV Video Music Awards, thu hút hơn 3 tỷ lượt xem trên YouTube và bán được 50 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới. Sau khi Malik tuyên bố hoạt động độc lập vào năm 2015, nhóm nhạc cũng tan rã.

Liam đến Argentina để tham gia buổi hòa nhạc của Niall Horan, cựu thành viên One Direction. Nhân chứng cho biết ca sĩ 31 tuổi ngã từ phòng tại khách sạn Casa Sur Palmero vào khoảng 17h ngày 16/10.

Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra về cái chết đột ngột của nam ca sĩ trong khi người hâm mộ tập trung trước khách sạn để thương tiếc anh.

Giám đốc dịch vụ cấp cứu địa phương, ông Alberto Crescenti, cho biết Liam “bị thương rất nặng vì rơi từ tầng ba khách sạn”. “Chúng tôi đã xác minh bằng cách kiểm tra hộ chiếu của nạn nhân và phát hiện anh là ca sĩ nổi tiếng. Thật không may, cú ngã đã làm anh tử vong. Các nhân viên y tế đã không giúp được gì”, ông nói.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể nam ca sĩ đến nhà xác địa phương và sẽ khám nghiệm tử thi sau đó.