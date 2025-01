Bài học từ cuộc hôn nhân sụp đổ sau 30 năm của Pep Guardiola

Chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như đã thêm tên mình vào danh sách những huấn luyện viên vĩ đại biết được cái giá đau lòng của việc theo đuổi thành công một cách ám ảnh.

Báo chí Tây Ban Nha đưa ra nhiều chi tiết căng thẳng trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của Pep Guardiola và Cristina. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa lên tiếng xác minh và chỉ có họ mới thực sự biết chuyện gì đã diễn ra.

Theo The Telegraph, điều duy nhất mọi người có thể chắc chắn là vai trò của huấn luyện viên chuyên săn cúp là một phần của nguyên nhân, nghiêm trọng đến mức có thể làm rạn nứt cấu trúc của cuộc sống hôn nhân.

Khi LifeStyled Club - trung tâm trực tuyến đầu tiên khám phá những áp lực mà bóng đá gây ra cho gia đình - được ra mắt vào năm 2015 bởi những người vợ của hai cựu cầu thủ Peterborough United, nó đã nêu bật một số liệu thống kê đáng kinh ngạc: "40% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn. Nhưng trong bóng đá, con số này lên tới 70%".

Pep Guardiola và Cristina sau 30 năm gắn bó

Điểm chung kỳ lạ

Guardiola chắn chắn không phải ngôi sao đầu tiên của Premier League trở thành một phần của thực tế ảm đạm này. Arsène Wenger chia tay vợ Annie vào năm 2015 sau 20 năm bên nhau, trong khi cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm của Thomas Tuchel với Sissi đã kết thúc vào năm 2022. Nếu có một điểm chung giữa ba nhà quản lý này, thì đó là họ đều bị ám ảnh bởi trò chơi đến mức bất lực.

Guardiola đã được nhìn thấy đang tỉ mỉ chỉnh lại máy ghi âm của các phóng viên khi bắt đầu các cuộc họp báo. Ý tưởng giải tỏa căng thẳng của Wenger vào tối thứ bảy là xem Match of the Day với âm lượng nhỏ hết cỡ. Tuchel từng say mê một sân tập ở Áo đến nỗi ông đo chiều cao của cỏ và chuyển người làm sân đến Mainz, câu lạc bộ đầu tiên ông làm huấn luyện viên.

Sự cầu toàn là điều kiện tiên quyết để thành công trong thể thao đỉnh cao, nhưng sự tự phụ mà nó tạo ra thì lại không hề bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Guardiola và Tuchel nổi tiếng gắn kết với nhau trong những bữa tối ở Munich bằng cách di chuyển lọ muối và tiêu trên khăn trải bàn để chứng minh những mánh khóe chiến thuật mới nhất của họ. Điều đó hẳn đã tạo nên cảnh tượng khá thú vị cho những người cùng ăn tối, được yêu cầu cung cấp lọ đựng gia vị làm đạo cụ bổ sung, nhưng nó đặt ra câu hỏi rằng khi nào những người này mới thực sự thoát khỏi công việc.

Arsène Wenger chia tay vợ Annie vào năm 2015 sau 20 năm bên nhau.

Wenger, khi được hỏi Annie cảm thấy thế nào về việc ông xem các trận đấu từ khắp nơi trên thế giới ngay khi ông trở về từ buổi tập của Arsenal, đã trả lời: "Cô ấy không có nhiều lựa chọn. Trong công việc của mình, tôi phải đi công tác, nhưng vấn đề không phải là bạn dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, quan trọng là chất lượng. Đó là khía cạnh công việc này gây tổn hại nhiều hơn".

Gần đây, Guardiola đã cung cấp thêm những bằng chứng về tâm lý cực đoan của các huấn luyện viên nổi tiếng ám ảnh với trò chơi. Đáng báo động nhất là cảnh tượng ông trả lời phỏng vấn, ngay sau khi Manchester City sụp đổ trước Feyenoord vào tháng 11, với mũi bị rách và đầu đầy vết xước. "Tôi muốn tự làm hại mình", ông nói.

Cuộc cãi vã dữ dội của ông sau đó với một người hâm mộ Liverpool - người đã cáo buộc ông từ chối cho chữ ký "chỉ vì bị thua" - cũng cho thấy nhiều điều về trạng thái tinh thần hiện tại của vị huấn luyện viên này. "Bạn có biết mất mát là gì không?", ông hét lên nhiều lần, trước khi được hai nhân viên an ninh đưa đi.

Cuộc xô xát của ông với thủ môn Stefan Ortega sau trận thua mới nhất của Manchester City trước Brentford chỉ làm tăng thêm cảm giác bất ổn.

Vợ một nơi, chồng một nẻo

Tuy nhiên, vấn đề hôn nhân của Guardiola phức tạp hơn các vấn đề trên sân cỏ. Ông và vợ đã sống xa nhau trong gần 5 năm, với việc Cristina rời Manchester đến Barcelona vào năm 2019 để giám sát Serra Claret, nhà mốt của gia đình bà. Các mối quan hệ xa không phải là đặc thù của bóng đá, nhưng chúng thường là sản phẩm của bản chất lưu động của công tác quản lý.

Hãy xem cách José Mourinho được bố trí ở tại Lowry ở Salford trong những năm tháng ở Manchester United trong khi vợ ông, Matilde, vẫn ở lại London. Nó cũng minh họa cho sự kỳ lạ của hai người xoay quanh các quỹ đạo riêng biệt, nơi một người ở với các con và người kia điều hướng cuộc sống xoay như chong chóng của mình.

Tại Mỹ, tỷ lệ ly hôn giữa các huấn luyện viên NFL ước tính là 70%, một lần nữa cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là 42%. Lý do thường được xác định nhất cho sự chênh lệch này là tính nghiện công việc của các huấn luyện viên.

Guardiola và vợ đã sống xa nhau trong gần 5 năm trước khi ly thân.

Cindy Gruden, vợ của cựu huấn luyện viên trưởng của Tampa Bay Buccaneers Jon Gruden, giải thích: "Chúng tôi không gặp nhau nhiều, nhưng bạn sẽ quen dần với điều đó. Tôi biết điều đó khi bước vào toàn bộ câu chuyện. Tôi không thực sự cần ai đó. Tôi đã gặp rất nhiều bà vợ huấn luyện viên, và họ cũng vậy. Họ cực kỳ độc lập. Bạn phải như vậy, vì đa phần thời gian bạn không có chồng mình bên cạnh".

Wenger khá kín tiếng chuyện riêng tư, nhưng có lẽ ông là người cởi mở nhất khi thừa nhận bản chất ích kỷ cố hữu của nghề nghiệp. Ông nói rằng mình đã hứa với vợ vào năm 2008, sau 12 năm ở Arsenal, rằng ông sẽ phục vụ bóng đá thêm nhiều nhất là 5 năm nữa. Nhưng một thập kỷ sau, ông vẫn ở đó.

Đối với ông, và đối với Guardiola cũng không kém phần tham lam, việc theo đuổi vinh quang là một cơn nghiện không bao giờ có thể từ bỏ. Đó là đặc điểm duy nhất gắn kết những người vĩ đại, nhưng nó có thể phải trả giá bằng một kết thúc đau lòng.