Bali muốn dẹp khách 'ngang ngược'

Chuyên gia nhận định Bali tự "bán rẻ" mình, thu hút cả những du khách chi tiêu kém, dẫn tới tình trạng quá tải. Chính quyền lập đội đặc nhiệm nhằm dẹp loạn du khách ngang ngược.

Những du khách liên tục vi phạm luật giao thông, quy tắc ứng xử khiến người dân Bali chán nản. Ảnh: Balidaily.

Ngày 5/8, Bộ trưởng Nhập cư và Cải huấn Agus Andrianto ra mắt lực lượng đặc nhiệm tuần tra nhập cư tại Denpasar (thủ phủ của Bali), với nhiệm vụ "ngăn chặn các hành vi trái phép của người nước ngoài" và kịp thời xử lý vi phạm nhập cư.

Đây là bước triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đảm bảo an ninh, ổn định cho điểm đến du lịch hàng đầu của Indonesia, theo SCMP.

Khoảng 100 nhân viên mặc đồng phục, di chuyển bằng xe máy và ôtô, được bố trí tại 10 điểm du lịch nổi tiếng như Canggu, Seminyak, Ubud hay Jimbaran.

Họ được trang bị camera gắn trên người và áo phản quang, phối hợp cùng cảnh sát, quân đội, lực lượng trật tự và bảo vệ làng truyền thống (pecalang). Hoạt động tuần tra diễn ra ngẫu nhiên nhưng định kỳ tới 31/8, có thể kéo dài nếu cần.

Theo Thống đốc Bali Wayan Koster, đội đặc nhiệm được lập ra nhằm "lập lại trật tự" khi tình trạng du khách "ngang ngược", vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng.

Đây không phải lần đầu Bali thành lập đơn vị đặc nhiệm để đối phó với hành vi sai trái của du khách. Năm 2023, cơ quan nhập cư từng triển khai lực lượng "Bali Becik" sau khi ban hành danh sách "nên và không nên" dành cho khách quốc tế.

Bali đã chán ngấy với tình trạng quá tải và những du khách hành xử thiếu tôn trọng văn hóa địa phương. Ảnh: @sergey_kosenko.

Giới chuyên gia nhận định việc quản lý hiện nay chưa hiệu quả, trong khi "du lịch quá tải hậu Covid" khiến nhiều du khách cư xử kém chuẩn mực, thậm chí mở cơ sở kinh doanh khi chỉ có visa du lịch. Một số trường hợp thuê căn hộ rồi cho thuê lại trái phép, gây thất thu thuế và cạnh tranh với người dân địa phương.

Chuyên gia du lịch Đại học Warmadewa cảnh báo tình trạng này nếu kéo dài sẽ làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế, thu hẹp cơ hội của người Bali.

Một số nghị sĩ tại Jakarta cũng cho rằng cần giám sát chặt hoạt động kinh doanh của người nước ngoài để tránh ảnh hưởng an ninh và chủ quyền. Chính quyền Bali cần tính đến việc thu hút nhóm du khách chất lượng hơn.

Dù đồng tình với nhu cầu quản lý, một số ý kiến lo sợ hình ảnh lực lượng tuần tra dày đặc có thể khiến khách quốc tế cảm thấy căng thẳng.

"Họ đến Bali để cảm thấy an toàn, thoải mái, chứ không phải luôn thấy nhân viên an ninh đi tuần", ông Suniastha Amerta nói, đề xuất tăng cường kiểm tra giấy tờ và điều kiện nhập cảnh ngay từ cửa khẩu, tương tự Thái Lan - nơi yêu cầu khách mang tối thiểu 15.000-20.000 baht tiền mặt khi nhập cảnh.

"Bali đã tự 'bán rẻ' mình, thu hút cả những du khách ít chi tiêu, dẫn tới tình trạng quá tải", ông Amerta nhấn mạnh.

Năm ngoái, Indonesia đón 13,74 triệu lượt khách quốc tế, trong đó 6,3 triệu lượt khách đến Bali - con số vượt quá dân số 4,3 triệu người của đảo. Du lịch mang về 16,7 tỷ USD , chiếm 4% GDP.

Năm nay, Bộ Du lịch đặt mục tiêu thu hút tới 16 triệu lượt khách, trong đó khoảng 6,5 triệu lượt dự kiến đến Bali.