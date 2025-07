'Bản án' cay nghiệt với cặp đôi bị bắt quả tang ngoại tình ở concert

Cặp đôi bị bắt quả tang tình tứ trên camera tại concert Coldplay gây bão TikTok, dấy lên làn sóng “săn lùng” danh tính và tranh cãi về văn hóa soi đời tư trên mạng.

Khoảnh khắc cặp đôi hoảng hốt khi bị chiếu hình ảnh thân mật tại concert của Coldplay. Ảnh: X.

Màn trình diễn live ca khúc Sparks của Coldplay từng gây sốt tháng trước khi trở thành “thánh ca thất tình” cho những trái tim đang khao khát yêu đương. Nhưng lần này, ban nhạc và bài hát lại trở thành tâm điểm chú ý không phải vì giọng hát của Chris Martin.

Một cặp đôi bị bắt gặp trên camera tại concert Coldplay ở Foxborough, Massachusetts, Mỹ ngày 16/7 đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc họ đung đưa, mỉm cười bên nhau nhưng nhanh chóng né tránh khi hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động.

“Ồ, ồ, chuyện gì đây? Hoặc họ đang ngoại tình, hoặc chỉ là hơi ngại ngùng thôi”, Chris Martin đùa.

Chris Martin đã nói đùa về chuyện ngoại tình khi chứng kiến phản ứng bất thường của cặp đôi. Ảnh: The Australian.

Sau khi nhận thấy phản ứng bất thường của cặp đôi, Martin dường như đã dự đoán trước hậu quả. "Trời đất ơi. Tôi hy vọng chúng tôi không làm điều gì xấu", anh nói với đám đông.

Sự việc lập tức dấy lên làn sóng đồn đoán trong phần bình luận. Người dùng TikTok bắt đầu tìm cách xác định danh tính cặp đôi, điều tra công việc, nơi làm việc và tình trạng hôn nhân của họ.

Các tài khoản truyền thông lớn như Pop Crave và Pop Base cũng nhanh chóng lan truyền tin đồn về “mối tình vụng trộm” này đến hàng triệu người theo dõi trên X, kèm theo tên tuổi và chức danh bị đồn đoán của cặp đôi.

"Thám tử TikTok" vào cuộc

Người đàn ông được xác định là Andy Byron, đã có vợ, Giám đốc điều hành của Astronomer - một công ty phát triển phần mềm. Người phụ nữ là Kristin Cabot, Trưởng bộ phận nhân sự của công ty.

Theo The Guardian, tình trạng mối quan hệ của họ chưa được xác nhận, nhưng niềm hả hê của dân mạng không thể diễn tả hết tốc độ lan truyền chóng mặt của clip và cảm giác “sung sướng khi thấy người khác gặp họa” (schadenfreude) mà nó mang lại. “Bắt quả tang rồi nhé!” là bình luận phổ biến. #zerosympathy (không chút cảm thông) trở thành hashtag phổ biến.

Còn theo bài bình luận câu chuyện này trên USA Today, chúng ta đang chìm sâu hơn vào “văn hóa giám sát”, nơi mỗi hành động sai trái, ánh mắt đáng ngờ hay thậm chí một đặc điểm ngoại hình đều có thể bị hàng triệu người trên mạng xã hội soi xét. Đặc biệt, các “thám tử TikTok” dường như có niềm đam mê đặc biệt với việc bóc phốt kẻ ngoại tình.

Nhiều người bị thu hút bởi drama, đặc biệt là chuyện ngoại tình, trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Stocksy.

Vụ việc ở concert của Coldplay đã được thêm vào danh sách những câu chuyện đang bùng nổ trên mạng xã hội, nơi người dùng sẵn sàng tìm kiếm những người xa lạ mà họ cho rằng xứng đáng bị bêu riếu.

Trên TikTok, có người tố cáo bạn đồng hành trên chuyến bay ngoại tình, có người đăng chi tiết chuyện gặp đàn ông trong tiệc độc thân để cảnh báo vị hôn thê của họ. Các nhóm Facebook “Are We Dating the Same Guy?” (Chúng ta có đang hẹn hò cùng một người đàn ông không?) cảnh báo phụ nữ về những gã đàn ông độc hại. Và thậm chí, có cả những “người thử lòng trung thành” kiếm sống bằng cách gài bẫy để bắt quả tang kẻ phản bội.

Dù nhiều hành động nghe có vẻ xuất phát từ ý tốt, các chuyên gia cảnh báo việc trở thành “thám tử mạng” nghiệp dư như thế này có thể gây hại nhiều hơn là giúp ích.

Tâm lý bắt lỗi của đám đông

Ở bề nổi, khán giả đơn giản chỉ yêu thích drama. Nhưng sâu xa hơn, các nhà tâm lý học cho rằng xã hội đã phát triển một “tâm lý bắt lỗi” (gotcha mentality) nuôi dưỡng những cuộc bàn tán này.

Các nhà tâm lý học cho rằng đằng sau sự lan truyền nhanh chóng của các vụ bê bối ngoại tình của những người bình thường là “tâm lý bắt lỗi” trong xã hội. Ảnh minh họa: The New York Times.

Erica Chito-Childs, Phó trưởng khoa Nghệ thuật & Khoa học tại Hunter College, chia sẻ với USA Today rằng chúng ta thích can dự vào những mớ hỗn độn của người khác. “Một phần vì nó khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn về cuộc sống của mình, hoặc vì nó đánh trúng thứ mà chúng ta cực kỳ ủng hộ hoặc phản đối - nhờ vào thuật toán ngày càng chính xác của mạng xã hội”.

Chỉ một cú bấm máy nhanh hay thậm chí nhìn thấy ai đó mở một ứng dụng cũng đủ làm mồi cho những kẻ tò mò, cung cấp vài chi tiết về cuộc sống của người khác. Không có gì ngăn họ đăng tải thông tin đó lên mạng và mọi người nhanh chóng lao vào cuộc tranh luận, cố gắng “sửa sai” cho những bất công họ cho là có thật.

Nhà tâm lý học Reneé Carr giải thích: “Với sự ra đời của văn hóa ‘cancel’ và cảm giác tự cho mình quyền phán xét, một phần xã hội đã hình thành tâm lý ‘bắt lỗi’, cùng với sự nhạy cảm thái quá trước mọi sự xúc phạm hay bất công. Với khán giả mạng xã hội, điều này còn mạnh mẽ hơn”.

“Bản án” bêu rếu công khai

Chuyên gia cảnh báo chỉ vì chúng ta có công cụ tìm người nhanh hơn không có nghĩa là chúng ta nên dùng nó.

Việc truy tìm và các chiến dịch tấn công thù ghét trên mạng có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực. “Chia sẻ thông tin nhạy cảm mà một người muốn giữ kín có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của họ và khiến họ đối mặt nguy cơ bị quấy rối, bắt nạt hoặc thậm chí bị tổn hại về thể chất”, Brad Fulton, Phó giáo sư quản lý và chính sách xã hội tại Đại học Indiana - Bloomington, cảnh báo.

Cặp đôi tại concert Coldplay đã phản ứng một cách đáng ngờ - giá như họ chỉ mỉm cười hoặc quay đi thay vì chạy trốn khỏi ống kính, có lẽ mọi người sẽ bỏ qua và nghĩ họ chỉ là cặp đôi nhút nhát. Nhưng ngay cả khi cả hai thực sự ngoại tình, liệu “tội lỗi” đó có xứng với “bản án” bêu rếu công khai?

Chase Cassine, chuyên gia công tác xã hội lâm sàng, nhấn mạnh: “Tôi cực kỳ khuyến cáo mọi người không nên quá háo hức hùa theo, chọn phe và vội vàng kết luận khi chỉ có thông tin hạn chế. Bạn có thể đang bị dẫn dắt bởi một góc nhìn sai lệch, thiên vị, và có thể đã bị che giấu hoặc lược bỏ những thông tin quan trọng”.

