Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Bản án cho 2 thanh niên Trung Quốc tiểu vào nồi lẩu Haidilao

  • Thứ bảy, 13/9/2025 11:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tòa án Trung Quốc vừa tuyên 2 thanh niên cùng phụ huynh phải xin lỗi công khai và bồi thường 309.000 USD cho Haidilao, sau hành vi tiểu vào nồi lẩu gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 12/9, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố (Thượng Hải) đã tuyên án sơ thẩm vụ kiện giữa Công ty quản lý chuỗi nhà hàng Haidilao (trụ sở tại Tứ Xuyên và Thượng Hải) và hai thanh niên 17 tuổi cùng cha mẹ của họ, liên quan đến vụ "tiểu vào nồi lẩu" gây xôn xao hồi tháng 2.

Theo phán quyết, hai thanh niên và phụ huynh phải đăng lời xin lỗi công khai trên báo, đồng thời bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 309.000 USD) cho Haidilao, theo People’s Daily.

Khoản này gồm 130.000 nhân dân tệ chi phí tiêu hủy, thay mới và khử trùng toàn bộ dụng cụ; 2 triệu nhân dân tệ tổn thất kinh doanh và uy tín; cùng 70.000 nhân dân tệ chi phí kiện tụng.

Nếu bản thân hai thanh niên có tài sản, tiền bồi thường sẽ trừ vào trước, phần còn lại do phụ huynh chi trả.

Trước đó, ngày 24/2, 2 thanh niên dùng bữa tại một phòng riêng ở Haidilao. Trong lúc ăn, họ lần lượt đứng lên bàn, tiểu thẳng vào nồi lẩu rồi quay video. 3 ngày sau, một trong số này đăng clip lên mạng xã hội, khiến đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây phẫn nộ dư luận.

te vao lau Hadilao anh 1

Hành động phản cảm của thanh niên 17 tuổi khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh: Weibo.

Ngày 12/3, Haidilao ra thông cáo xin lỗi, cho biết đã tiêu hủy toàn bộ dụng cụ, khử trùng cửa hàng và hoàn tiền cho 4.109 khách hàng dùng bữa trong khoảng thời gian đó. Không chỉ vậy, công ty còn tự nguyện bồi thường gấp 10 lần giá trị hóa đơn.

2 ngày sau, Haidilao nộp đơn kiện, yêu cầu 2 thanh niên và phụ huynh công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường hơn 23 triệu nhân dân tệ (hơn 3,2 triệu USD).

Tòa nhận định hành vi của 2 thanh niên là cố ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp. Việc clip lan truyền buộc Haidilao phải thay mới toàn bộ dụng cụ và khử trùng nhà hàng.

Các khoản chi phí này được cho là hợp lý. Tuy nhiên, việc công ty trả gấp 10 lần tiền cho khách được xem là quyết định kinh doanh tự nguyện, không thuộc phạm vi bồi thường bắt buộc.

Tòa cũng nhấn mạnh, dù chưa đủ 18 tuổi, hai thanh niên vẫn có khả năng nhận thức hành vi sai trái và hậu quả pháp lý. Do đó, họ cùng phụ huynh phải chịu trách nhiệm bồi thường và xin lỗi công khai.

Giáo sư Zhu Xiaozhe, Phó hiệu trưởng Trường Luật thuộc Đại học Tài chính Thượng Hải, cho rằng: "Bản án này nhắc nhở phụ huynh phải có trách nhiệm giám sát con cái. Người chưa thành niên tham gia xã hội cần tôn trọng đạo đức, trật tự công cộng. Nếu xâm phạm quyền lợi của người khác, họ sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự".

Ông cũng nói thêm phán quyết đồng thời khẳng định quyền lợi của doanh nghiệp phải được pháp luật bảo vệ, bởi hoạt động kinh doanh là nền tảng của kinh tế.

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

Cuộc sống hiện tại của người vợ cao 2,07 m và chồng kém 40 cm

Mặc chiều cao chênh lệch và sự soi mói, gièm pha, Elisany da Cruz Silva và Francinaldo da Silva Carvalho vẫn hạnh phúc sau 10 năm kết hôn.

3 giờ trước

Hoàng Hoàng

tè vào lẩu Hadilao Bill Gates Hadilao bản án lẩu Hadilao Trung Quốc thiếu niên tè

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý