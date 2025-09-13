Bản án cho 2 thanh niên Trung Quốc tiểu vào nồi lẩu Haidilao

Tòa án Trung Quốc vừa tuyên 2 thanh niên cùng phụ huynh phải xin lỗi công khai và bồi thường 309.000 USD cho Haidilao, sau hành vi tiểu vào nồi lẩu gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 12/9, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố (Thượng Hải) đã tuyên án sơ thẩm vụ kiện giữa Công ty quản lý chuỗi nhà hàng Haidilao (trụ sở tại Tứ Xuyên và Thượng Hải) và hai thanh niên 17 tuổi cùng cha mẹ của họ, liên quan đến vụ "tiểu vào nồi lẩu" gây xôn xao hồi tháng 2.

Theo phán quyết, hai thanh niên và phụ huynh phải đăng lời xin lỗi công khai trên báo, đồng thời bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 309.000 USD ) cho Haidilao, theo People’s Daily.

Khoản này gồm 130.000 nhân dân tệ chi phí tiêu hủy, thay mới và khử trùng toàn bộ dụng cụ; 2 triệu nhân dân tệ tổn thất kinh doanh và uy tín; cùng 70.000 nhân dân tệ chi phí kiện tụng.

Nếu bản thân hai thanh niên có tài sản, tiền bồi thường sẽ trừ vào trước, phần còn lại do phụ huynh chi trả.

Trước đó, ngày 24/2, 2 thanh niên dùng bữa tại một phòng riêng ở Haidilao. Trong lúc ăn, họ lần lượt đứng lên bàn, tiểu thẳng vào nồi lẩu rồi quay video. 3 ngày sau, một trong số này đăng clip lên mạng xã hội, khiến đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây phẫn nộ dư luận.

Hành động phản cảm của thanh niên 17 tuổi khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh: Weibo.

Ngày 12/3, Haidilao ra thông cáo xin lỗi, cho biết đã tiêu hủy toàn bộ dụng cụ, khử trùng cửa hàng và hoàn tiền cho 4.109 khách hàng dùng bữa trong khoảng thời gian đó. Không chỉ vậy, công ty còn tự nguyện bồi thường gấp 10 lần giá trị hóa đơn.

2 ngày sau, Haidilao nộp đơn kiện, yêu cầu 2 thanh niên và phụ huynh công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường hơn 23 triệu nhân dân tệ (hơn 3,2 triệu USD ).

Tòa nhận định hành vi của 2 thanh niên là cố ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp. Việc clip lan truyền buộc Haidilao phải thay mới toàn bộ dụng cụ và khử trùng nhà hàng.

Các khoản chi phí này được cho là hợp lý. Tuy nhiên, việc công ty trả gấp 10 lần tiền cho khách được xem là quyết định kinh doanh tự nguyện, không thuộc phạm vi bồi thường bắt buộc.

Tòa cũng nhấn mạnh, dù chưa đủ 18 tuổi, hai thanh niên vẫn có khả năng nhận thức hành vi sai trái và hậu quả pháp lý. Do đó, họ cùng phụ huynh phải chịu trách nhiệm bồi thường và xin lỗi công khai.

Giáo sư Zhu Xiaozhe, Phó hiệu trưởng Trường Luật thuộc Đại học Tài chính Thượng Hải, cho rằng: "Bản án này nhắc nhở phụ huynh phải có trách nhiệm giám sát con cái. Người chưa thành niên tham gia xã hội cần tôn trọng đạo đức, trật tự công cộng. Nếu xâm phạm quyền lợi của người khác, họ sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự".

Ông cũng nói thêm phán quyết đồng thời khẳng định quyền lợi của doanh nghiệp phải được pháp luật bảo vệ, bởi hoạt động kinh doanh là nền tảng của kinh tế.