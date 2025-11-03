Bạn biết gì về ý nghĩa những món bánh Giáng sinh truyền thống?

Từ Bûche de Noël đến Black Forest hay Batik, Puratos Grand-Place Việt Nam đưa thực khách "du ngoạn vị giác" với các món bánh Giáng sinh truyền thống của nhiều quốc gia.

Một sản phẩm bánh Bûche de Noël của Puratos Grand-Place.

Châu Âu không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc đồ sộ, lịch sử lâu đời và văn hóa phong phú, mà còn là miền đất khai sinh ra những di sản ẩm thực vang danh toàn cầu.

Trước thềm Giáng sinh, những chiếc bánh Âu đặc trưng mùa lễ hội một lần nữa trở thành tâm điểm trên các bàn tiệc. Đặc biệt, socola - biểu tượng của tình yêu và tình bạn - là chất xúc tác thăng hoa cảm xúc trong những món tráng miệng ngọt ngào.

Tại châu Âu, socola được yêu thích ở mọi hình thức: từ viên kẹo ngọt đắng tinh tế cho đến lớp ganache phủ bánh, phần mousse mềm mịn hay lớp trang trí sáng bóng trên bề mặt.

Đón đầu mùa lễ hội cuối năm, Puratos Grand-Place Việt Nam cho ra mắt bộ sưu tập “Mỗi tuyệt tác - Một câu chuyện”, dẫn lối thực khách đến với hành trình vị giác, vừa cổ điển, vừa mang dấu ấn toàn cầu. Trong đó, những chiếc bánh đậm đà vị socola không chỉ là món quà, mà còn là câu chuyện về nguồn gốc xuất xứ và tinh hoa văn hóa được kể bằng hương vị và màu sắc.

Pháp - Bûche de Noël

Bûche de Noël (Bánh khúc cây Giáng sinh) bắt nguồn từ một lễ hội Đông chí cổ xưa tại châu Âu, khi người dân thường đốt một khúc gỗ lớn trong lò sưởi như một biểu tượng của ánh sáng, phước lành và mùa màng bội thu.

Nghi thức đốt lửa thường do người già nhất và trẻ nhất trong nhà thực hiện, thể hiện sự tiếp nối thế hệ.

Đến thế kỷ XIX, khi truyền thống đốt khúc gỗ không còn phổ biến, các thợ bánh Pháp đã sáng tạo ra chiếc bánh mô phỏng thân cây, gọi là Bûche de Noël, như một cách “tái hiện truyền thống bằng vị ngọt”.

Phiên bản đầu tiên của Bûche de Noël là một loại bánh bông lan cuộn, được trang trí mô phỏng hình dạng một khúc gỗ và được phủ một lớp kem socola hoặc kem bơ mịn, trang trí bằng các chi tiết mang chủ đề rừng như nấm, lá thông và các hoa tuyết làm từ đường.

Sau năm 1945, bánh khúc cây Giáng sinh bắt đầu lan rộng khắp nước Pháp và sau đó là các quốc gia nói tiếng Pháp với nhiều hương vị và hình thức khác nhau từ trái cây, socola, kem lạnh cho đến những tác phẩm dài hàng trăm mét.

Đức - Black Forest

Ẩn sau lớp kem tươi trắng mịn và vụn socola đen óng là cả một câu chuyện về vùng Schwarzwald (Rừng Đen) tại thị trấn Baden-Württemberg, miền Tây Nam nước Đức.

Nhiều người tin rằng cái tên “Black Forest” gợi nhớ về gam màu sẫm của những tán cây thông bao phủ dãy núi Schwarzwaldm. Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng chiếc bánh được lấy cảm hứng từ ba màu sắc đặc trưng của trang phục truyền thống cư dân nơi đây - đen, đỏ và trắng, tượng trưng cho socola, anh đào và kem tươi.

Đến thập niên 1950, bánh Black Forest mới thật sự “bùng nổ” và trở thành biểu tượng của ẩm thực bánh ngọt Đức. Từ 2006, Đức còn tổ chức “Lễ hội Bánh Black Forest” hai năm một lần tại Todtnau, quy tụ các thợ bánh sáng tạo tranh tài.

Tại Đức, người ta thường thưởng thức Black Forest cùng một tách cà phê hay trà, để nhâm nhi chậm rãi hương vị đầy mê hoặc của khu rừng huyền thoại. Hơn một thế kỷ trôi qua, Black Forest vẫn giữ nguyên sức hút không chỉ bởi vị ngon ngọt ngào, mà còn vì câu chuyện về đặc trưng văn hóa độc đáo của nước Đức.

Malaysia – Batik

Bánh Batik (hay còn gọi là kek batik trong tiếng Malaysia) là một món bánh truyền thống của Malaysia. Được lấy cảm hứng từ món Tiffin của Scotland, bánh này được người Anh mang đến Malaysia trong thời kỳ thuộc địa (1874 - 1957).

Món bánh được làm bằng cách kết hợp những vụn bánh quy Marie - loại bánh tròn ra đời năm 1874 ở London nhân đám cưới Hoàng tử Alfred và Công chúa Maria của Nga - cùng với bột Milo, một thức uống ca cao pha mạch nha được phát minh tại Australia năm 1934.

Khi cắt lát, các lớp bánh quy xen kẽ với hỗn hợp socola tạo thành hoa văn giống vải Batik truyền thống, nên món bánh được đặt tên là “bánh Batik”.

Ngày nay, bánh rất phổ biến ở Đông Nam Á, thường xuất hiện trong các dịp lễ đặc biệt như Eid al-Adha hay Giáng sinh và được xem là biểu tượng giao thoa văn hóa giữa phương Tây và bản địa. Riêng ở Brunei, bánh Batik còn có thêm lớp kem xanh lá khiến chúng không chỉ đẹp mắt mà còn thơm mùi lá dứa đặc trưng của Đông Nam Á.

Bộ sưu tập chủ đề “Mỗi tuyệt tác - Một câu chuyện” góp phần lan tỏa hương vị kinh điển của bánh Âu trong dịp Giáng sinh, từ món Bûche de Noël thơm lừng và mềm mịn đến Batik nổi bật với hoa văn độc đáo.

Mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật kết nối giữa di sản, cảm xúc và sự sáng tạo hiện đại, nơi vị ngọt không chỉ chạm đến vị giác mà còn đánh thức ký ức và niềm vui mùa lễ hội.