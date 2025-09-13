Bàn chân suýt mất chỉ vì vết xước tưởng vô hại

Một vết xây xước tưởng chừng đơn giản đã khiến bệnh nhân lớn tuổi đứng trước nguy cơ mất bàn chân.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn chân phải sưng, tấy đỏ, đau dữ dội. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân 80 tuổi ở Hà Nội có tiền sử tăng huyết áp nhưng vẫn minh mẫn, xuất hiện ngứa và trầy xước nhẹ ở mu ngón chân cái bàn chân phải khoảng 3-4 ngày trước. Tuy nhiên, khi nhập Bệnh viện Thanh Nhàn, bàn chân đã sưng to, tấy đỏ và đau dữ dội.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm mô bào, song chỉ sau 24 giờ, tình trạng nhanh chóng tiến triển thành áp xe do tụ cầu vàng kháng methicilline (MRSA) - loại vi khuẩn nguy hiểm và khó điều trị.

Trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Dương, khoa Ngoại Thần kinh, đã chủ động hội chẩn liên khoa, xin ý kiến tuyến trung ương và đưa ra phác đồ điều trị khẩn cấp. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc áp xe hai lần, dẫn lưu ổ nhiễm trùng hàng ngày, làm kháng sinh đồ.

Song song, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật hút VAC (Vacuum Assisted Closure) giúp liền thương và ghép da che phủ tổn khuyết. Bệnh nhân còn được điều trị kháng sinh phối hợp, chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi sát sao trong suốt 3 tuần.

Kết quả, bàn chân của bà được bảo tồn, mảnh ghép da hồng hào, bám tốt, bệnh nhân giảm đau rõ rệt và hồi phục ổn định.

Theo bác sĩ Dương, đây là tình huống đặc biệt. "Thông thường, một vết xây xước nhỏ có thể tự khỏi hoặc chỉ cần dùng thuốc kháng sinh. Nhưng ở trường hợp này, diễn biến quá nhanh, nếu chậm trễ thì nguy cơ mất bàn chân là rất cao", vị chuyên gia nói.

Bác sĩ Dương khuyến cáo người cao tuổi hoặc người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, huyết áp cao… cần đặc biệt chú ý vệ sinh vết thương. Khi thấy sưng đỏ, đau tăng hoặc thuốc không cải thiện, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.