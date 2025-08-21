Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Bản concept mui trần của Ford Bronco

  • Thứ năm, 21/8/2025 08:33 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Mẫu xe được phát triển để kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt Ford Bronco, không có mui xe và cũng không có cửa.

Ford Bronco anh 1

Tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance, Ford đã mang đến bản concept mui trần khá thú vị của SUV địa hình Ford Bronco. Mẫu xe này mang tên Bronco Roadster Concept, được xem là sản phẩm kỷ niệm 60 năm ra đời của dòng xe Ford Bronco.
Ford Bronco anh 2

Khi ra mắt lần đầu vào năm 1966, Ford Bronco đã có một tùy chọn mui trần mang tên U13 Roadster. Dựa vào mẫu xe này, concept Bronco Roadster Concept đã được phát triển để đảm bảo kế thừa trọn vẹn các thiết kế ở bản gốc.

Ford Bronco anh 3Ford Bronco anh 4Ford Bronco anh 5Ford Bronco anh 6

Xe sử dụng mâm Fifteen52, logo Ford màu đỏ phía sau, cản trước/sau màu bạc lấy cảm hứng retro, hốc bánh sau sơn màu đỏ.
Ford Bronco anh 7

Bronco Roadster Concept không có mui xe và cũng không có cửa.
Ford Bronco anh 8Ford Bronco anh 9

Nội thất, bao gồm táp-lô, khu vực bệ trung tâm và các tay nắm, được giữ nguyên từ bản gốc. Bộ ghế ngồi phủ màu bạc.
Ford Bronco anh 10

Bronco Roadster Concept được trang bị hộp số sàn.
Ford Bronco anh 11

Một bánh dự phòng được đặt phía sau.
Ford Bronco anh 12

Cho đến hiện tại, Ford chưa có kế hoạch thương mại hóa phiên bản mui trần của Ford Bronco.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Trông đợi gì ở Ford khi thuế nhập khẩu ôtô từ Mỹ giảm?

Ford Explorer là mẫu xe nhập Mỹ duy nhất, có thể hưởng lợi khi Việt Nam miễn thuế nhập khẩu ôtô từ Mỹ. Các dòng xe như Bronco, F-150 hay Mustang cũng được kỳ vọng sớm về Việt Nam.

06:35 5/7/2025

Ôtô nhập Mỹ được trông đợi về Việt Nam, xe 'hot' có thể rẻ bất ngờ

Toyota 4runner, Ford Bronco hay Tesla Model Y là những cái tên được kỳ vọng sẽ lăn bánh tại Việt Nam nếu thuế nhập khẩu ôtô Mỹ được giảm về 0%.

17:48 8/4/2025

Thái Dương

Ford Bronco mui trần SUV địa hình Ford Roadster

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý