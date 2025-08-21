Bản concept mui trần của Ford Bronco

|
Tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance, Ford đã mang đến bản concept mui trần khá thú vị của SUV địa hình Ford Bronco. Mẫu xe này mang tên Bronco Roadster Concept, được xem là sản phẩm kỷ niệm 60 năm ra đời của dòng xe Ford Bronco.
Khi ra mắt lần đầu vào năm 1966, Ford Bronco đã có một tùy chọn mui trần mang tên U13 Roadster. Dựa vào mẫu xe này, concept Bronco Roadster Concept đã được phát triển để đảm bảo kế thừa trọn vẹn các thiết kế ở bản gốc.
Xe sử dụng mâm Fifteen52, logo Ford màu đỏ phía sau, cản trước/sau màu bạc lấy cảm hứng retro, hốc bánh sau sơn màu đỏ.
Bronco Roadster Concept không có mui xe và cũng không có cửa.
Nội thất, bao gồm táp-lô, khu vực bệ trung tâm và các tay nắm, được giữ nguyên từ bản gốc. Bộ ghế ngồi phủ màu bạc.
Bronco Roadster Concept được trang bị hộp số sàn.
Một bánh dự phòng được đặt phía sau.
Cho đến hiện tại, Ford chưa có kế hoạch thương mại hóa phiên bản mui trần của Ford Bronco.
