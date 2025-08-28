Bạn gái chiến sĩ A80: 'Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em'

Trong ngày sơ duyệt diễu binh, nhiều cô gái trẻ đến điểm tập kết từ sớm để chờ người yêu, tranh thủ gặp mặt trong vài phút ngắn ngủi cuối buổi tập.

Ngọc Trâm mới tìm hiểu bạn trai, sau đó cả hai tạm xa nhau vì sự kiện A80. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong dòng người đổ về khu vực tổ chức buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), Dương Diệu Hoa (Lai Châu) lại di chuyển về điểm tập kết ở công viên Thống nhất để được gặp người yêu là chiến sĩ Nguyễn Quang Trường, thuộc khối nam Sĩ quan Cảnh vệ.

Chờ nhiều giờ chỉ để gặp vài phút ngắn ngủi

Xuất phát đến công viên Thống Nhất lúc 16h, Hoa mang theo bánh để người yêu và đồng đội ăn lót dạ. Cô chuẩn bị nhiều bánh, chờ đến khoảng 22h, sau khi Trường hoàn thành nhiệm vụ sẽ tranh thủ gặp mặt.

“Mình mang đủ bánh cho người yêu và đồng đội. Khi huấn luyện, mọi người giúp nhau nhiều nên mình luôn biết ơn điều đó”, Hoa nói với Tri Thức - Znews.

Diệu Hoa mang theo bánh để tặng người yêu và đồng đội. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ ngày 5/5, Trường cùng đơn vị tham gia luyện tập tại A80 để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Ba tháng qua, cặp đôi sinh năm 2006 yêu xa, chỉ có thể tranh thủ ít phút liên lạc cuối tuần.

“Yêu xa nên bọn mình chỉ có thể gọi điện, nhắn tin. Mỗi cuộc gọi đều rất quý giá”, Hoa chia sẻ.

Tương tự, Kiều Anh (Phú Thọ) đã có mặt từ 17h30 tại công viên Thống nhất để chờ gặp người bạn thân Nguyễn Mạnh Dũng, chiến sĩ khối Phòng chống Tội phạm công nghệ cao. Trước đó, Kiều Anh thường ra khu vực Kim Mã, Lê Duẩn để xem tập luyện, còn hôm nay quyết định chờ nhiều giờ liền để đón bạn trở về.

Để lưu giữ kỷ niệm, Kiều Anh còn mang theo cả máy ảnh. Cô chia sẻ khi thấy bạn đứng trong hàng ngũ diễu binh, cô cảm thấy rất tự hào vì bạn đã nỗ lực hết mình để được tham gia A80.

Kết bạn với Dũng từ thời cấp 3, hiện mỗi người một môi trường học tập, nhưng nhờ sự kiện A80, Kiều Anh nhận thấy người bạn của mình đã trở nên chững chạc, rắn rỏi hơn sau nhiều tháng huấn luyện.

Từ 16h, Ngọc Trâm (19 tuổi, Phú Thọ) cũng đã có mặt tại điểm tập kết để chờ bạn trai là chiến sĩ thuộc khối Nam sĩ quan Cảnh vệ, hiện là học viên Học viện An ninh nhân dân.

Trâm cho biết cả hai quen nhau qua một người bạn chung và mới bắt đầu tìm hiểu từ ngày 4/5 - đúng thời điểm bạn trai bước vào giai đoạn tập luyện A80.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn ấy hứa sẽ ngỏ lời chính thức, chắc chắn không thể thiếu một bó hoa”, Trâm chia sẻ.

Kiều Anh bất ngờ khi cậu bạn thân thay đổi nhiều sau nhiều tháng luyện tập. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Đợi tớ có lâu không?"

Suốt hơn 4 tháng qua, do lịch tập luyện căng thẳng, chiến sĩ Duy - bạn trai của Trâm - hầu như không được sử dụng điện thoại. Việc liên lạc rất hạn chế nên Trâm chỉ có thể tranh thủ thăm vào cuối tuần.

“Có lần bạn kể mệt đến mức sắp ngất, em vừa thương vừa tự hào. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước nên em luôn động viên rằng ‘Tớ đợi cậu về’”, Trâm tâm sự.

Trong những ngày tổng duyệt và sơ duyệt, Trâm đều có mặt để cổ vũ. Cô gái kể rằng có hôm cô đến từ 9h sáng và chờ tới tận 21h30 chỉ để gặp bạn trong giây lát. Lần gặp gần nhất, cả hai em chỉ kịp chạy lại ôm nhau và hỏi thăm "Đợi tớ có lâu không".

Bận luyện tập, các chiến sĩ chỉ có thể liên lạc với người yêu qua điện thoại, tin nhắn. Ảnh: Linh Huỳnh.

Để tiếp sức cho bạn trai sau giờ tập luyện, Trâm thường mang theo sữa và bánh. Nữ sinh 2006 háo hức chờ ngày cậu bạn hoàn thành nhiệm vụ để cả hai có thể dành nhiều thời gian hơn bên nhau.

“Nếu lần này bạn ấy không tỏ tình, em sẽ mách mẹ”, Trâm dí dỏm nói.

Khác với Ngọc Trâm, trước sự kiện A80, Diệu Hoa và bạn trai đã phải yêu xa nhiều tháng, khi Quang Trường trải qua 5 tháng huấn luyện K02 tại Học viện An ninh nhân dân.

“Thời gian đó khó khăn hơn bây giờ nhiều vì người yêu em hầu như không có thời gian gọi điện, chỉ được thăm ba lần", Hoa nhớ lại.

Đối với cô gái trẻ, mỗi lần được gặp bạn trai trong những ngày tập luyện ở Hà Nội đều là kỷ niệm đáng nhớ. Cả hai thường tranh thủ từng phút để chụp ảnh kỷ niệm. Dù phải đi bộ, đi xe, hay chờ đợi bao lâu, cô gái trẻ cũng tìm mọi cách để gặp người yêu.

Trong dịp đặc biệt này, mỗi khi thấy người yêu trong đội ngũ diễu binh, Hoa không giấu được xúc động. Cô luôn cảm thấy tự hào và vinh dự vì đây là nhiệm vụ đặc biệt mà không phải ai cũng có cơ hội thực hiện.

"Đây là ngày vui của toàn dân tộc, và mình tự hào khi người yêu góp phần trong đó”, Hoa chia sẻ.

Cặp đôi sinh năm 2006 yêu nhau từ thời cấp 3. Hiện, Quang Trường đang là học viên khóa D56 Học viện An ninh nhân dân. Hoa ngại ngùng bật mí người yêu đã hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80 sẽ tiếp tục học tập rèn luyện và cùng nhau xây dựng tổ ấm.

"Sau A80 anh ấy sẽ cưới em", Hoa nói.