Bạn gái Đức Huy hé lộ nhan sắc 15 năm trước

MC Huyền Trang chia sẻ tấm hình thời để “đầu mái chéo, tóc nhuộm màu”, nhận được nhiều lời khen của dân mạng.

Gần đây, MC Huyền Trang, bạn gái Đức Huy, bất ngờ chia sẻ tấm hình chụp năm 2010, hút gần 7.000 lượt tương tác. Trong ảnh, nàng WAG diện trang phục năng đông, được nhận xét là khá “chất” vào thời điểm đó, tôn lên thân hình mảnh mai và đôi chân dài.

MC Huyền Trang chia sẻ tấm hình chụp 15 năm trước.

“Mở Facebook ra thấy nhắc lại chiếc ảnh ngày này chụp 15 năm trước! Ai ngày đó để đầu mái chéo, tóc nhuộm màu, đi Wave đỏ điểm danh…”, cô viết, cho biết thêm đó là thời "dùng Nokia 6700, nhảy Audition 8K, nhảy hiphop ở quảng trường".

Dưới bài đăng của Huyền Trang, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên, khen cô có nét xinh xắn, phong cách “sành điệu” hợp thời. Cô cũng vui vẻ tương tác lại với mọi người, nhắc về những kỷ niệm “dữ dội” ngày xưa.

MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993) công khai hẹn hò cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) vào tháng 3 năm nay. Huyền Trang là MC nổi tiếng, gắn liền với các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp.

Từ khi công khai, cặp đôi chị em thoải mái chia sẻ hình ảnh chụp chung ngọt ngào, những khoảnh khắc hài hước. Huyền Trang nhất quyết không gọi bạn trai là "anh" và luôn xưng "chị". Đức Huy cũng thoải mái xưng "em" và gọi người yêu là "chị".

Huyền Trang cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình nam tiền vệ, nhiều lần chia sẻ tin nhắn trò chuyện thân mật, thoải mái với mẹ của bạn trai. Chuyện tình của cặp cầu thủ - WAG được fan ủng hộ nhiệt tình, mong cặp đôi sớm về chung một nhà.

Sắc vóc nóng bỏng của MC Huyền Trang. Cô và bạn trai thoải mái tương tác trên mạng xã hội sau khi công khai hẹn hò.