Bạn gái MC chia sẻ khi Đức Huy đầu quân CLB Công an TP.HCM

Gửi lời chúc tốt đẹp đến Đức Huy khi anh gia nhập CLB Công an TP.HCM, Huyền Trang gây cười khi "báo giá" cho anh chi phí chỉnh sửa video chúc mừng.

MC Huyền Trang công khai hẹn hò tiền vệ Đức Huy vào tháng 3.

Ngày 8/8, CLB Công an TP.HCM tổ chức lễ xuất quân và ra mắt, chính thức tái xuất sân cỏ Việt Nam, tham dự V-League mùa 2025-2026. Một trong những ngôi sao nổi bật được đội bóng chiêu mộ là tiền vệ Phạm Đức Huy.

Tối cùng ngày, MC Huyền Trang, bạn gái Đức Huy, đăng tải bài viết chúc mừng anh ở bến đỗ mới, hút hơn 9.000 lượt tương tác.

"Chúc em có thật nhiều sức khoẻ, tinh thần vững vàng, chân cứng đá mềm, bởi không chỉ đơn thuần là đá bóng, mà còn viết tiếp câu chuyện sân cỏ, câu chuyện của đam mê và nhiệt huyết", cô viết, đính kèm một video Đức Huy trong màu áo mới.

Cuối bài đăng, Huyền Trang gây cười khi tuyên bố chi phí chỉnh sửa video cho bạn trai là 300 triệu đồng, thời hạn để anh thanh toán là trong ngày 8/8. Ở phần bình luận, cô chia sẻ ảnh chụp màn hình giao dịch, cho thấy tiền vệ sinh năm 1995 đã thực sự chuyển cho cô số tiền này.

Dưới bài đăng của Huyền Trang, Đức Huy cũng hóm hỉnh: "Tôi Phạm Đức Huy xin tiếp nhận nhiệm vụ đồng chí giao. Xin hết". Màn tương tác hài hước của cặp đôi khiến nhiều nguời theo dõi thích thú.

Cặp đôi chị em thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội.

Đức Huy công khai hẹn hò MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993) vào tháng 3 vừa qua. Huyền Trang là MC nổi tiếng, gắn liền với các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp.

Dù đã yêu, Huyền Trang nhất quyết không gọi bạn trai là "anh" và luôn xưng "chị". Cầu thủ 30 tuổi cũng thoải mái xưng "em" và gọi bạn gái là "chị". Cặp đôi gây cười khi có nhiều khoảnh khắc đối đáp hài hước trên mạng xã hội.

Từ khi công khai, cặp đôi chị em thoải mái chia sẻ hình ảnh chụp chung ngọt ngào. Nữ MC cũng tỏ ra có mối quan hệ thân thiết với gia đình nam tiền vệ.

Hồi tháng 5, Huyền Trang khiến người theo dõi thích thú khi đăng ảnh chụp tin nhắn giữa cô và mẹ của Đức Huy. Trong đó, cô thân thiết xưng "con" và gọi mẹ của bạn trai là "mẹ". Cách trò chuyện thân mật, thoải mái giữa cả hai khiến nhiều người cho rằng cặp đôi sắp về chung một nhà.