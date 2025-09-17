Bạn gái Ronaldo bị chế giễu vì ảnh 'ngày ấy - bây giờ'

Georgina Rodríguez gây tranh cãi khi đăng ảnh “ngày ấy - bây giờ” ở cầu Brooklyn, tự nhắc thời không trả nổi tiền thuê nhà, nay đeo nhẫn đính hôn triệu euro.

Một tháng sau khi Georgina công bố trên mạng xã hội về đám cưới sắp tới với Cristiano Ronaldo, nữ influencer lại gây tranh cãi khi đăng tải một bức ảnh mới trên TikTok, theo Telecinco. Trong đó, cô chia sẻ hai khoảnh khắc chụp ở cùng một địa điểm - cây cầu Brooklyn, New York, Mỹ - để so sánh sự thay đổi trong cuộc sống kinh tế của mình theo thời gian.

Ảnh ngày ấy - bây giờ của Georginagio gây chú ý.

Trong bức ảnh đầu tiên, Georgina tạo dáng trên cầu với khung cảnh Manhattan phía sau, mặc áo khoác và quần đen cùng áo thun của hãng Fila. Ở bức ảnh thứ hai, cô xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy, giày cao gót, túi hàng hiệu, kèm dòng chữ: “Khi tôi còn không trả nổi tiền thuê nhà/ bây giờ”. Video còn ghép nhạc hiệu ứng như tiếng đũa thần.

Động thái này ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Họ cho rằng sự “biến đổi thần kỳ” của Georgina không liên quan gì đến phép màu. “Trước và sau khi gặp Cristiano Ronaldo”, “Sự thật là dựa vào đàn ông”, “Cảm ơn Cristiano vì anh ấy mới là người giàu”, “Phép màu ở đây chính là Cristiano” - nhiều bình luận mỉa mai xuất hiện dưới video.

Georgina và Cristiano Ronaldo được cho đang chuẩn bị đám cưới, đã ký hợp đồng tiền hôn nhân.

Trong bức ảnh thứ hai, Georgina cũng đeo chiếc nhẫn đính hôn nổi bật mà Cristiano Ronaldo tặng. Theo các chuyên gia, đây là món trang sức độc quyền trị giá từ 6 đến 10 triệu euro, thuộc hàng xa xỉ bậc nhất trong giới người nổi tiếng.

Chiếc nhẫn nổi bật với viên kim cương oval 40-45 carat, đạt chuẩn D-Flawless, gắn trên vàng trắng và đi kèm các viên đá phụ. Sau nhiều đồn đoán về các thương hiệu lớn như Cartier hay Harry Winston, báo chí Tây Ban Nha xác nhận chiếc nhẫn do nhà kim hoàn danh tiếng Damaso Martínez (Bilbao) chế tác.

Hiện, công chúng chỉ còn chờ ngày chính thức diễn ra hôn lễ giữa Georgina và Cristiano Ronaldo. Được biết, cả hai đã ký hợp đồng tiền hôn nhân: trong trường hợp chia tay, Georgina sẽ nhận trợ cấp 114.000 euro mỗi tháng (tức hơn 1 triệu euro mỗi năm) và sở hữu căn biệt thự của họ tại khu đô thị cao cấp La Finca (Madrid).