Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Bạn gái Ronaldo bị chế giễu vì ảnh 'ngày ấy - bây giờ'

  • Thứ tư, 17/9/2025 08:58 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Georgina Rodríguez gây tranh cãi khi đăng ảnh “ngày ấy - bây giờ” ở cầu Brooklyn, tự nhắc thời không trả nổi tiền thuê nhà, nay đeo nhẫn đính hôn triệu euro.

Một tháng sau khi Georgina công bố trên mạng xã hội về đám cưới sắp tới với Cristiano Ronaldo, nữ influencer lại gây tranh cãi khi đăng tải một bức ảnh mới trên TikTok, theo Telecinco. Trong đó, cô chia sẻ hai khoảnh khắc chụp ở cùng một địa điểm - cây cầu Brooklyn, New York, Mỹ - để so sánh sự thay đổi trong cuộc sống kinh tế của mình theo thời gian.

ban gai ronaldo anh 1ban gai ronaldo anh 2

Ảnh ngày ấy - bây giờ của Georginagio gây chú ý.

Trong bức ảnh đầu tiên, Georgina tạo dáng trên cầu với khung cảnh Manhattan phía sau, mặc áo khoác và quần đen cùng áo thun của hãng Fila. Ở bức ảnh thứ hai, cô xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy, giày cao gót, túi hàng hiệu, kèm dòng chữ: “Khi tôi còn không trả nổi tiền thuê nhà/ bây giờ”. Video còn ghép nhạc hiệu ứng như tiếng đũa thần.

Động thái này ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Họ cho rằng sự “biến đổi thần kỳ” của Georgina không liên quan gì đến phép màu. “Trước và sau khi gặp Cristiano Ronaldo”, “Sự thật là dựa vào đàn ông”, “Cảm ơn Cristiano vì anh ấy mới là người giàu”, “Phép màu ở đây chính là Cristiano” - nhiều bình luận mỉa mai xuất hiện dưới video.

ban gai ronaldo anh 3

Georgina và Cristiano Ronaldo được cho đang chuẩn bị đám cưới, đã ký hợp đồng tiền hôn nhân.

Trong bức ảnh thứ hai, Georgina cũng đeo chiếc nhẫn đính hôn nổi bật mà Cristiano Ronaldo tặng. Theo các chuyên gia, đây là món trang sức độc quyền trị giá từ 6 đến 10 triệu euro, thuộc hàng xa xỉ bậc nhất trong giới người nổi tiếng.

Chiếc nhẫn nổi bật với viên kim cương oval 40-45 carat, đạt chuẩn D-Flawless, gắn trên vàng trắng và đi kèm các viên đá phụ. Sau nhiều đồn đoán về các thương hiệu lớn như Cartier hay Harry Winston, báo chí Tây Ban Nha xác nhận chiếc nhẫn do nhà kim hoàn danh tiếng Damaso Martínez (Bilbao) chế tác.

Hiện, công chúng chỉ còn chờ ngày chính thức diễn ra hôn lễ giữa Georgina và Cristiano Ronaldo. Được biết, cả hai đã ký hợp đồng tiền hôn nhân: trong trường hợp chia tay, Georgina sẽ nhận trợ cấp 114.000 euro mỗi tháng (tức hơn 1 triệu euro mỗi năm) và sở hữu căn biệt thự của họ tại khu đô thị cao cấp La Finca (Madrid).

3 hot girl dao kéo bị sao chép khuôn mặt nhiều nhất Trung Quốc

Ba hot girl Trung Quốc Wang Jin, Han Anran và Barbie Dilila gây chú ý với hành trình dao kéo, đời tư nhiều ồn ào và trào lưu làm đẹp gây tranh cãi.

2 giờ trước

Nói lời từ chối đúng lúc

Khi bạn không thực hiện được việc mà đối phương nhờ vả, từ chối thẳng thắn là điều nên làm. Đừng đưa bản thân vào thế khó vì tính cả nể, người thấu tình đạt lý sẽ hiểu cho bạn. Khi sự từ chối trở nên dễ dàng hơn, các mối quan hệ cũng sẽ tốt đẹp hơn.

Thủy Dương

Ảnh: georginagio/Instagram

bạn gái ronaldo Cristiano Ronaldo ronaldo chỉ trích đính hôn Georgina Rodríguez

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý