Bạn gái Timothée Chalamet mặc táo bạo dự Oscar 2025

Diện chiếc đầm sexy, táo bạo, Margaret Qualley thực hiện kiểu tóc búi cao, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch và quyến rũ. Màu son đỏ cũng góp phần truyền tải tinh thần Hollywood cổ điển. Để gia tăng điểm nhấn cho trang phục thảm đỏ, nữ diễn viên cũng bổ sung dây chuyền kim cương dáng dài phía sau lưng. Tấm lưng trần của cô thành công thu hút sự chú ý của các nhiếp ảnh gia, tạo nên những khoảnh khắc thời trang ấn tượng. Ảnh: Just Jared, The New York Times.