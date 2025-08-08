Bạn gái Văn Thanh đáp trả khi bị nói từng quen đại gia, chụp ảnh nude

Trước những bình luận mang tính công kích không có bằng chứng như từng quen đại gia hay chụp ảnh khỏa thân, Bích Hạnh thẳng thắn đáp trả.

Bích Hạnh thẳng thắn đáp trả khi bị đồn "quen đại gia", "chụp ảnh khỏa thân". Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.

Ngày 7/8, Trần Bích Hạnh, bạn gái cầu thủ Văn Thanh, đăng bộ ảnh kỷ niệm chuyến du lịch Pleiku. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nàng WAG nhận một số bình luận không hay từ người lạ,

Theo đó, một tài khoản bình luận rằng Bích Hạnh "xưa quen đại gia điện thoại". Cô nàng quê Nam Định lập tức đáp trả: "Mình là đại gia của mình quen rồi. Chưa bao giờ quen đại gia điện thoại nào".

Tài khoản này tiếp tục công kích, cho rằng trước đây Bích Hạnh chụp ảnh khỏa thân, và bây giờ muốn "tẩy trắng". Song Bích Hạnh thẳng thắn bày tỏ đối phương nên đưa bằng chứng ra để nói chuyện. Cuối cùng, người này không đưa bất kỳ bằng chứng nào và đã xin lỗi cô.

Đây không phải lần đầu Bích Hạnh vướng tin đồn thất thiệt trên mạng từ sau khi công khai mối quan hệ với Văn Thanh. Giữa tháng 4, cô từng đăng ảnh chụp dòng bình luận nói về mình với nội dung tiêu cực như "dân chơi một thời", "suốt ngày ra vẻ bận rộn, thành đạt". Người này tự nhận là bạn học cũ của cô.

Phía dưới bình luận này, một số người thân quen như em gái, bạn bè nhanh chóng phản hồi bênh vực nàng WAG. Trong đó, em gái cho biết từ trước đến nay, Bích Hạnh luôn được bố mẹ thương vì vất vả, tự lực. Cô bày tỏ sự bức xúc, cho rằng người viết "nói phải có chứng cứ rõ ràng".

Bích Hạnh cũng cứng rắn đáp trả bình luận ác ý, yêu cầu người này sử dụng tài khoản thật, ra mặt để đối chất cho những thông tin bản thân đưa ra.

Văn Thanh và Bích Hạnh ngày càng thoải mái khi xuất hiện bên nhau. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.

Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) từng theo học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tiếng ở Nam Định. Trước khi công khai hẹn hò hậu vệ Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996), cô được biết đến với biệt danh "hot girl giảm cân" hay "hot girl phòng gym" và hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Bích Hạnh - Văn Thanh là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng bóng đá. Sau ít tháng công khai chuyện hẹn hò, cầu thủ và bạn gái liên tục lộ "hint" sắp sửa về chung nhà, càng khiến người hâm mộ mong chờ về một đám cưới trong năm nay.

Một chi tiết khác cho thấy cặp cầu thủ - WAG phần nào có kế hoạch tiến xa hơn khi vào đầu tháng 7, Bích Hạnh khoe Văn Thanh bỏ 100% tiền mua nhà nhưng để cô đứng tên chung trong sổ đỏ. Số tiền lương, thưởng hàng tháng nhận được, anh cũng đăng ký nhận bằng số tài khoản của bạn gái.