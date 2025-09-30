Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bàn giao đối tượng quan hệ với bé gái 14 tuổi cho cơ quan CSĐT

  • Thứ ba, 30/9/2025 08:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an xã Thuận Hòa (TP Cần Thơ) bàn giao đối tượng Sơn Khánh Nguyên (SN 2006, Thuận Hòa) cho cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra theo thẩm quyền về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước đó, Công an xã Thuận Hòa tiếp nhận tin báo của bà T.M về việc con gái sinh năm 2011 bị Nguyên nhiều lần quan hệ tình dục. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thuận Hòa tiến hành mời làm việc đối tượng Nguyên và gia đình bị hại.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận quen biết bị hại từ tháng 2/2024 và phát sinh tình cảm yêu đương. Sau đó, từ tháng 5/2024 đến cuối tháng 9/2025, Nguyên và bị hại nhiều lần quan hệ tình dục. Thấy con gái có biểu hiện lạ, gia đình gặng hỏi thì phát hiện sự việc nên đến Công an xã Thuận Hòa trình báo.

doi tuong quan he, be gai 14 tuoi anh 1

Đối tượng Nguyên tại cơ quan Công an.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", Công an xã Thuận Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra theo thẩm quyền.

Văn Đức/Công an Nhân dân

