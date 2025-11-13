Bán hơn 2.600 xe, Mitsubishi Xpander vẫn xếp sau MPV điện Limo Green

Mitsubishi Xpander đã bị VinFast Limo Green vượt qua về doanh số trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp.

Tháng 9, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến màn soán ngôi ngoạn mục ở phân khúc MPV. Mitsubishi Xpander sau nhiều kỳ báo cáo liên tiếp dẫn đầu doanh số MPV tại Việt Nam đã bị vượt mặt bởi Limo Green - MPV điện đầu tiên của VinFast.

Bước sang tháng 10, doanh số Mitsubishi Xpander tăng trưởng khá tốt để đạt 2.644 xe. Dù vậy, thành tích này vẫn là chưa đủ để mẫu MPV cỡ nhỏ thương hiệu Nhật Bản đòi lại ngôi đầu từ tay Limo Green.

Limo Green - "kẻ thống trị" mới

VinFast cho biết riêng trong tháng 10, hãng đã bàn giao thành công 4.160 xe Limo Green cho khách hàng. So với lượng bàn giao 2.120 xe ghi nhận ở kỳ báo cáo liền trước, doanh số Limo Green đã tăng gần gấp đôi.

Với 4.160 xe bán ra, Limo Green tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam, tạo ra khoảng cách hơn 1.500 xe so với Mitsubishi Xpander đứng ngay sau.

Mitsubishi Xpander tăng trưởng mạnh vẫn kém Limo Green Diễn biến doanh số Mitsubishi Xpander và VinFast Limo Green trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA, VinFast) Nhãn Tháng 9 Tháng 10 Mitsubishi Xpander xe 1792 2644 VinFast Limo Green

2120 4160

Lũy kế từ đầu năm, doanh số Mitsubishi Xpander tại Việt Nam hiện đạt 15.082 xe. Thành tích này vẫn đủ giúp Xpander dẫn đầu phân khúc MPV, giữ một chân trong top 10 ôtô bán tốt nhất toàn thị trường, nhưng sức nóng từ Limo Green đang dần trở nên rõ ràng hơn.

VinFast cho biết sau 3 tháng có mặt trên thị trường, doanh số lũy kế của Limo Green hiện đạt 6.504 xe, tương đương hơn 43% thành tích bán hàng từ đầu năm của đối thủ Mitsubishi Xpander.

Có thể Limo Green sẽ chưa thể trở thành "vua MPV" tại Việt Nam ngay trong năm nay, nhưng đà tăng trưởng hiện tại là cơ sở để tin rằng MPV thuần điện này đủ khả năng soán ngôi Mitsubishi Xpander vào năm tới.

Tại thời điểm viết bài, TC Motor chưa công bố doanh số tháng 10 của các mẫu xe thương hiệu Hyundai.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Toyota Veloz Cross và Toyota Innova Cross là những MPV bán chạy ngay sau Limo Green, Mitsubishi Xpander.

VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander áp đảo phân khúc MPV tại Việt Nam Cơ cấu doanh số MPV tại Việt Nam trong tháng 10, chưa bao gồm xe Hyundai (Số liệu: VAMA, VinFast) Nhãn VinFast Limo Green Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Toyota Innova Cross Honda BR-V Kia Carens Kia Carnival Suzuki XL7 Hybrid Toyota Avanza Premio

xe 4160 2644 817 754 449 377 290 249 107

Ở tháng vừa rồi, Toyota Veloz Cross bán được 817 xe cho khách Việt, còn doanh số Toyota Innova Cross là 754 xe.

Honda BR-V đạt doanh số 449 xe, bộ đôi Carens và Carnival của Kia sở hữu doanh số tương ứng lần lượt 377 xe và 290 xe.

Suzuki XL7 Hybrid ghi nhận doanh số 249 xe trong khi Toyota Avanza Premio tạm thời đứng cuối bảng thống kê doanh số MPV tháng 10, bán được 107 xe cho khách Việt.

Sau thời gian dài phân khúc MPV Việt Nam phải chứng kiến sự thống trị tuyệt đối đến từ Mitsubishi Xpander, nhóm xe này đã có thêm một cái tên mới đủ sức khiến cuộc đua doanh số trở nên hấp dẫn hơn.

Báo cáo của VAMA và VinFast cho thấy phân khúc MPV tiêu thụ tổng cộng 9.847 xe trong tháng 10. Chỉ riêng Mitsubishi Xpander và VinFast Limo Green đã đóng góp 6.804 xe vào tổng doanh số phân khúc, tương đương hơn 69%.

Đến thời của xe dịch vụ chạy điện?

Riêng trong tháng 10, VinFast Limo Green đóng góp hơn 42% tổng doanh số toàn phân khúc MPV, chưa bao gồm lượng tiêu thụ của Hyundai Stargazer và Hyundai Custin.

Nếu xét đến doanh số lũy kế, Limo Green tạm đứng thứ nhì phân khúc MPV tại Việt Nam, xếp sau duy nhất Mitsubishi Xpander dù chỉ vừa bán ra gần đây.

Khởi đầu khá ấn tượng của Limo Green tại Việt Nam phần nào phản ánh xu hướng điện hóa đang lan mạnh sang mảng ôtô phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải.

BYD M6 và VinFast Limo Green là những MPV thuần điện hiếm hoi tại Việt Nam. Ảnh: BYD, VinFast.

Khi BYD M6 ra mắt và khai phá phân khúc MPV chạy điện tại Việt Nam, thị trường xe dịch vụ vẫn còn bị áp đảo bởi xe xăng và phần nào đó là các mẫu hybrid.

VinFast sau đó giới thiệu loạt xe điện Green chuyên dùng cho chạy dịch vụ. Nổi bật trong số này là Limo Green, MPV thuần điện đầu tiên của thương hiệu và là lựa chọn chạy điện hiếm hoi trong phân khúc xe đa dụng cỡ trung tại Việt Nam.

Sở hữu giá bán 749 triệu đồng nhưng lăn bánh chỉ xấp xỉ 700 triệu đồng nhờ loạt ưu đãi, VinFast Limo Green còn nổi bật nhờ chi phí sử dụng thấp đặc trưng của ôtô điện so với xe xăng đồng hạng.

Riêng với Limo Green và các mẫu xe khác cùng thương hiệu VinFast, việc được sạc miễn phí ở các trụ V-GREEN giúp chi phí sử dụng về mức gần như bằng không.

Mitsubishi Xpander AT Premium có những nâng cấp nhằm hướng đến một mẫu xe gia đình. Ảnh: Mitsubishi.

Ở bản nâng cấp mới nhất, Mitsubishi Xpander AT Premium cùng biến thể Xpander Cross đã có những thay đổi để trở nên gần hơn với một mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình.

Động thái này nhiều khả năng khiến thị trường xe dịch vụ 7 chỗ tại Việt Nam biến động lớn trong tương lai, chứng kiến sự trỗi dậy của các mẫu xe thuần điện.

VinFast Limo Green chỉ vừa chào sân thị trường Việt được vài tháng nhưng đã cho thấy tiềm năng soán ngôi Mitsubishi Xpander, Toyota Innova Cross hay Kia Carnival để trở thành "vua MPV" mới.

Cùng chờ xem mẫu MPV thuần điện VinFast sẽ có thể đạt được mục tiêu này không, và các đối thủ chạy xăng của Limo Green sẽ phản ứng thế nào.