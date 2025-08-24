Bản kéo dài của xe điện Xiaomi SU7 xuất hiện

Không ngạc nhiên nếu Xiaomi quyết định bổ sung bản kéo dài trục cơ sở cho SU7 bởi đây là thị trường yêu thích những chiếc xe sang "đuôi L".

Những nguyên mẫu ngụy trang của Xiaomi vừa bị bắt gặp trong quá trình chạy thử, theo loạt ảnh do blogger Trung Quốc đăng tải.

Hình ảnh cho thấy mẫu xe có chiều dài vượt trội so với SU7 tiêu chuẩn, làm dấy lên đồn đoán đây có thể là phiên bản trục cơ sở kéo dài, tạm gọi là “Xiaomi SU7 L".

Thiết kế này được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể không gian hàng ghế sau, hướng đến khách hàng cần chỗ để chân rộng rãi. Việc Xiaomi đồng thời thử nghiệm nhiều nguyên mẫu, bao gồm SUV YU9 từng lộ diện trước đó, cho thấy hãng đang phát triển song song nhiều dòng xe mới.

Ảnh lái thử của Xiaomi SU7 L bị bắt gặp tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Về thiết kế, SU7 L vẫn giữ kiểu fastback quen thuộc nhưng phần thân sau cột B đã được kéo dài rõ rệt. Ước tính chiều dài tổng thể có thể đạt 5.200 mm, nhỉnh hơn so với 4.997 mm của bản chuẩn. Trục cơ sở cũng có thể tăng thêm 80-150 mm so với mức 3.000 mm hiện nay, giúp cải thiện đáng kể khoảng duỗi chân cho hàng ghế sau.

Dù được che chắn, nguyên mẫu vẫn giữ chi tiết mặt ca-lăng dạng cánh và cụm đèn hậu vòng sáng đặc trưng của SU7. Truyền thông Trung Quốc nhận định bản kéo dài này sẽ được định vị là sedan hạng sang, khác biệt với chất thể thao của SU7 tiêu chuẩn.

Nhiều đồn đoán cho rằng xe sẽ có nâng cấp như ghế sau rộng hơn, vật liệu nội thất cao cấp, màn hình giải trí độc lập, thậm chí cả tủ lạnh mini, tương tự cách Porsche phát triển Panamera Executive để phục vụ trải nghiệm hành khách phía sau.

Thiết kế dự kiến của mẫu xe mới, theo phong cách xe thể thao hạng sang, tập trung vào cảm giác của người ngồi hàng 2. Ảnh: BugarDesign.

Hiện tại, Xiaomi SU7 được định vị là sedan điện hiệu năng cao cỡ trung, dài 4.997 x 1.963 x 1.440 mm, trục cơ sở 3.000 mm, với hệ số cản gió 0,195 Cd. Xiaomi chưa tiết lộ thông số kỹ thuật của nguyên mẫu mới, song dự kiến vẫn dùng nền tảng 800V và hệ thống lái thông minh. Với thân xe dài hơn, hệ thống treo cũng sẽ phải tinh chỉnh để cân bằng giữa khả năng vận hành và độ êm ái.

SU7 L có thể có giá trên 400.000 NDT (khoảng 55.800 USD ), nằm giữa BYD Han L 4WD Flagship ( 39.030 USD ) và Tesla Model S ( 95.550 USD ) tại thị trường Trung Quốc.

Hiện nguyên mẫu vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Xiaomi chưa xác nhận tên gọi, thông số hay thời điểm ra mắt. Nhiều người dự đoán xe có thể thương mại hóa vào khoảng năm 2026.