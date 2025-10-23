Bán tải PHEV của Nissan chốt lịch ra mắt, nhắm đến xuất khẩu toàn cầu

Nissan xác nhận mở bán Nissan Frontier từ cuối tháng 10, sẽ sớm xuất khẩu ra toàn cầu. Đây là mẫu bán tải có tùy chọn hệ truyền động hybrid cắm sạc.

Theo Car News China, liên doanh Zhengzhou Nissan tại Trung Quốc vừa xác nhận mẫu bán tải Nissan Frontier trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 30/10 tới đây.

Bán tải Frontier là mẫu xe đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược “Ở Trung Quốc, vì Trung Quốc, vươn ra thế giới” mà Nissan nhắm đến. Cụ thể, Nissan Frontier là mẫu bán tải đầu tiên của hãng được thiết kế, phát triển và sản xuất tại Trung Quốc và phục vụ mục tiêu xuất khẩu toàn cầu.

Dòng bán tải Frontier Pro của Nissan bao gồm các biến thể thuần xăng và PHEV. So với phiên bản thuần xăng, Nissan Frontier PHEV có sự thay đổi ở phần đầu xe, chủ yếu nằm ở dải đèn ban ngày liền mạch kết hợp ngôn ngữ thiết kế V-Motion đặc trưng từ Nissan.

Cụm đèn pha đặt dọc của Frontier Pro lấy cảm hứng từ cấu trúc của những mẫu xe body-on-frame, đi kèm cụm đèn trung tâm ba khoang và logo dạng nổi được khắc laser.

Nissan Frontier có ngoại thất 2 tông màu, đuôi xe có thiết kế tương tự phía đầu. Mẫu bán tải có cửa thùng xe chỉnh điện, trang bị sẵn nắp thùng và bậc lên xuống tự động mà Nissan cho biết sẽ hoạt động đồng bộ với nhau.

Khoang lái Nissan Frontier PHEV bao gồm màn hình trung tâm 14,6 inch, kết hợp nhiều phím vật lý. Hệ thống âm thanh Focal của Pháp, cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn, các cửa hành khách có thể mở đến 90 độ còn hàng ghế sau có thể điều chỉnh 3 cấp độ ngả lưng.

Phiên bản PHEV của bán tải Frontier Pro cho công suất tối đa 410 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức kéo tối đa của xe đạt 3,5 tấn, phạm vi hoạt động thuần điện 135 km theo chu trình CLTC.

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng gói trợ lái Level 2 cũng có sẵn theo xe, bên cạnh hỗ trợ tính năng xả điện thông minh công suất cao 6 kW, với ba chế độ xả điện và sáu kịch bản mở rộng ứng dụng khác nhau.