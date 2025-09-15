Bán tải thuần điện của Ram chưa kịp ra mắt đã bị khai tử

Sau nhiều lần bị trì hoãn kế hoạch ra mắt, bán tải thuần điện Ram 1500 REV đã chính thức bị khai tử bởi tập đoàn mẹ Stellantis.

Theo InsideEVs, Stellantis vừa xác nhận dự án phát triển mẫu bán tải thuần điện Ram 1500 REV đã bị hủy bỏ.

“Do nhu cầu về bán tải thuần điện dùng pin cỡ lớn tại Bắc Mỹ đang chậm lại, Stellantis đang đánh giá lại chiến lược sản phẩm và sẽ ngừng phát triển Ram 1500 REV”, Stellantis - tập đoàn sở hữu thương hiệu Ram - cho biết trong một thông cáo báo chí.

Stellantis cũng xác nhận thương hiệu Ram sẽ tiếp tục gia tăng sức cạnh tranh và đà tăng trưởng thị phần, đồng thời giữ vững lợi thế định giá thông qua danh mục sản phẩm, dịch vụ cũng như các lựa chọn điện hóa.

Trước đây, bán tải Ram 1500 REV thuần điện từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford F-150 Lightning và Chevrolet Silverado EV. Mẫu xe này liên tục bị trì hoãn kế hoạch ra mắt chính thức kể từ thời điểm trình làng lần đầu ở dạng concept vào năm 2023.

Bán tải thuần điện Ram 1500 REV bị khai tử dù chưa kịp ra mắt. Ảnh: Ram.

Hãng từng thông báo 2025 sẽ là thời điểm ra mắt bán tải thuần điện Ram 1500 REV, sau đó dời sang 2026 và thêm một lần trì hoãn đến giữa năm 2027. Đến hiện tại, dự án phát triển mẫu bán tải thuần điện đã chính thức bị tập đoàn mẹ Stellantis khai tử.

Dù vậy, chuyên trang InsideEVs lưu ý Ram vẫn không hoàn toàn từ bỏ bán tải điện. Thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis cho biết bán tải 1500 Ramcharger với bộ mở rộng phạm vi, sử dụng động cơ V6 làm “máy phát điện”, sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ năm sau.

Song song với thông tin ra mắt, Ram cũng xác nhận bán tải điện phạm vi mở rộng Ram 1500 Ramcharger sẽ đổi tên thành Ram 1500 REV. Theo InsideEVs, cái tên mới khả năng cao sẽ gây ra những bối rối cho khách hàng.

“Mẫu bán tải này sẽ thiết lập chuẩn mực mới trong phân khúc nửa tấn, cung cấp phạm vi hoạt động, sức kéo và hiệu suất tải vượt trội”, giới lãnh đạo Ram tuyên bố.

Bán tải điện phạm vi mở rộng Ram 1500 Ramcharger sẽ đổi tên thành Ram 1500 REV. Ảnh: Ram.

Chuyên trang InsideEVs đánh giá động thái này là trở ngại mới dành cho Stellantis, vốn đang gặp khó khăn với chiến lược điện hóa cũng như chi phí cao và tình trạng doanh số sụt giảm ở các thương hiệu.

Hiện, loạt xe thuần điện của Dodge và Jeep đang bị đánh giá thấp, chủ yếu do phạm vi hoạt động hạn chế còn tốc độ sạc dưới mức trung bình.

Giá xe cao do chi phí pin, sức kéo và khả năng tải còn hạn chế của nhóm bán tải điện cũng đặt ra không ít thách thức cho các hãng xe khi tham gia thị trường Mỹ - nơi vốn dành sự ưa chuộng đáng kể cho các mẫu bán tải hạng nặng.

Khi các quy định khí thải đang đứng trước khả năng được nới lỏng, Stellantis có thể giảm đầu tư vào điện hóa, chuyển sang tập trung cho nhóm xe xăng, bất kể có thể kéo dài trong bao lâu.