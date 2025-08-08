Bán tải Volkswagen 'sao chép' xe Trung Quốc

Mối quan hệ hợp tác giữa Volkswagen với SAIC Motor của Trung Quốc là nguyên nhân bán tải Amarok sẽ mang nhiều nét tương đồng Maxus Interstellar X.

Theo Carscoops, bán tải cỡ trung Volkswagen Amarok hoàn toàn mới dự kiến ra mắt thị trường Nam Mỹ vào năm 2027 sẽ được sản xuất tại địa phương, tách biệt hoàn toàn với Amarok phiên bản toàn cầu.

Các thông tin do Volkswagen cung cấp đã xác nhận mẫu bán tải cỡ trung sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid. Trước đó, một số tin đồn cho rằng Amarok sẽ sử dụng khung gầm hình thang từ một mẫu bán tải thương hiệu Trung Quốc.

Chuyên trang Carscoops cho biết khác với Amarok toàn cầu, phiên bản bán tải Volkswagen dành riêng cho thị trường Nam Mỹ sẽ không hoàn toàn là sản phẩm phát triển nội bộ.

Volkswagen Amarok mới sẽ là sản phẩm hình thành từ mối quan hệ hợp tác giữa Volkswagen với SAIC Motor, do đó thiết kế và nền tảng dự kiến tương đồng Maxus Interstellar X, hay Terron 9 tại thị trường Australia.

Volkswagen Amarok tại Nam Mỹ sẽ mang nhiều điểm tương đồng Maxus Interstellar X/Terron 9. Ảnh: SAIC.

Nguồn tin từ Motor1 cho hay lãnh đạo Volkswagen đã gặp gỡ quan chức Chính phủ Argentina hồi đầu tuần để thảo luận chi tiết về khoản đầu tư 580 triệu USD .

Sau cuộc họp, chính quyền Argentina xác nhận bán tải Amarok Hybrid sẽ được sản xuất tại nhà máy General Pacheco ở quốc gia Nam Mỹ này.

Volkswagen Amarok mới dự kiến tương đồng về các kích thước cũng như không gian nội thất với Maxus Interstellar X, bao gồm chiều dài 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.300 mm.

Mẫu bán tải của Volkswagen cũng có thể chia sẻ một số thiết kế thân xe, chi tiết nội thất với Maxus Interstellar X của Trung Quốc, nhưng sẽ sở hữu thiết kế đầu xe khác biệt. Một bản phác thảo cho thấy phần đầu xe Amarok mới với thanh LED trải rộng, lưới tản nhiệt nhỏ gọn, cản trước chắc chắn hay nắp ca-pô với các đường gân dập nổi.

Maxus Interstellar X hiện được trang bị động cơ turbodiesel dung tích 2.5L, còn Maxus eTerron 9 lại là một bán tải thuần điện. Khung gầm dạng thang ở 2 mẫu xe có thể hỗ trợ nhiều hệ truyền động khác nhau, bao gồm hybrid.

Theo Carscoops, chiến lược chia sẻ chi phí phát triển giữa Volkswagen với SAIC trên “Amarok Nam Mỹ” là cách làm tương đồng Stellantis. Cả Fiat Titano, Peugeot Landtrek và Ram 1200 đều được phát triển trên bán tải hạng trung Kaicene F70 của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Changan.