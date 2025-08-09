Bản thuần điện bán 'ế', Dodge vội bổ sung bản chạy xăng

|
Sau thời gian dài chờ đợi, giới đam mê tốc độ cũng được mãn nguyện khi Dodge Charger phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thế hệ thứ tám đã chính thức ra mắt với cả hai biến thể coupe 2 cửa và sedan 4 cửa.
Về ngoại hình, Dodge Charger phiên bản sử dụng động cơ đốt trong không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản thuần điện. Hãng chỉ tinh chỉnh nhẹ cản trước và nắp capo nhằm tối ưu lượng không khí đi vào và thoát nhiệt cho động cơ.
|
Khách hàng có thể lựa chọn 8 màu sắc ngoại thất xanh After Dark, xanh Bludicrous, đen Diamond Black, cam Peel Out, đỏ Redeye, bạc Triple Nickel, trắng White Knuckle và màu sơn mới xanh Green Machine.
|
Cả hai phiên bản 4 cửa và 2 cửa đều được trang bị mâm 20 inch Diamond Cut Luster và lốp Goodyear, bên cạnh cùm phanh Brembo 6 piston ở cầu trước/4 piston ở cầu sau.
|
Điểm yêu thích của các tín đồ tốc độ là cụm ống xả thể thao điều khiển điện với đường kính lên đến 100 mm. Khi trang bị gói Blacktop Package, chi tiết này được đổi sang dạng oval, mang đến các chất âm thay đổi theo chế độ lái.
|
Nội thất của Dodge Charger thế hệ mới được lấy cảm hứng từ các mẫu Charger cổ điển đời 1968, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.25 inch/tùy chọn 16 inch và màn hình cảm ứng trung tâm cảm ứng kích thước 12.3 inch.
|
Hàng ghế sau có khả năng gập tựa lưng theo tỷ lệ 40:20:40. Kết hợp với thiết kế liftback, dung tích khoang hành lý có thể tăng lên mức tối đa 1.059 L.
|
Trái tim của Dodge Charger R/T là khối động cơ SIXPACK S.O I6 twin-turbo 3.0L, hiệu suất 426 mã lực/634 Nm. Phiên bản cao cấp hơn Charger Scat Pack sở hữu động cơ SIXPACK H.O I6 twin-turbo 3.0L mạnh 558 mã lực/719 Nm.
|
Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp 880RE TorqueFlite với cơ cấu ly hợp đa đĩa ướt, cho phép chuyển hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian sang chế độ dẫn động cầu sau.
|
Phiên bản cao cấp hơn có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 3,9 giây và hoàn thành đường đua drag (dài 402 m) trong vòng 12,2 giây. Tốc độ tối đa của Dodge Charger R/T và Dodge Charger Scat Pack lần lượt là 270 km/h và 285 km/h.
|
Xe được trang bị nhiều chế độ lái Auto, Eco, Wet/Snow, Sport và Custom. Ngoài ra, mẫu xe cơ bắp này còn được bổ sung chế độ Launch Control và Line Lock, vốn cho phép chiếc xe "burnout" khi chỉ kích hoạt hệ thống phanh trước.
|
Những chiếc Dodge Charger Scat Pack đầu tiên sẽ được bàn giao vào nửa sau của năm 2025, và đối với Charger R/T AWD là nửa đầu năm 2026. Với mỗi chiếc xe, chủ nhân mới sẽ được một ngày huấn luyện tại Radford Racing School với các chuyên gia.
|
Dodge Charger bản sử dụng động cơ đốt trong được phân phối song song với phiên bản thuần điện. Tại Mỹ, Charger R/T AWD có giá từ 49.995 USD, trong khi Dodge Charger Scat Pack có giá từ 54.995 USD. Phiên bản 4 cửa sẽ có mức giá đắt hơn 2.000 USD.
|
Mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt đến công chúng tại sự kiện kỷ niệm 10 năm Roadkill Nights Powered, được tổ chức tại Pontiac, Michigan (Mỹ).
