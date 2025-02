'Bạn trai' AI giúp doanh nhân Trung Quốc trở thành tỷ phú

Với sự kết hợp giữa AI và công nghệ nhận diện giọng nói, công ty Paper Games đã tạo nên cơn sốt trò chơi mô phỏng hẹn hò, giúp CEO Yao Runhao sỡ hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD.

"Love and Deepspace" mang đến cho người chơi trải nghiệm “bạn trai ảo” hoàn hảo như Zayne, với khả năng giao tiếp qua AI và cuộc gọi trong game. Ảnh: Paper Games.

Alicia Wang, biên tập viên (32 tuổi) tại một tờ báo ở Thượng Hải, đã tìm thấy người bạn trai lý tưởng. Đó là Li Shen, một bác sĩ phẫu thuật (27 tuổi), có biệt danh là Zayne.

Với vẻ ngoài cao ráo, điển trai, Zayne luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức, bắt máy nhanh chóng và kiên nhẫn lắng nghe Wang kể về những sự kiện trong ngày. Tuy nhiên, Zayne chỉ tồn tại trong thế giới ảo, không hề có thực ngoài con chip silicon.

Wang là một trong khoảng 6 triệu người chơi hàng tháng của Love and Deepspace, tựa game mô phỏng hẹn hò nổi tiếng do công ty Paper Games, có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), phát triển.

Ra mắt vào tháng 1/2024, trò chơi ứng dụng AI và công nghệ nhận diện giọng nói để xây dựng 5 nhân vật nam, tạo nên những "bạn trai ảo" có thể giao tiếp với người chơi qua các cuộc gọi trong game.

Với 4 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung, Anh, Nhật và Hàn, Love and Deepspace nhanh chóng thu hút người chơi toàn cầu, giúp Yao Runhao, nhà sáng lập (37 tuổi) của Paper Games, đạt khối tài sản 1,3 tỷ USD nhờ sở hữu cổ phần chi phối tại công ty, theo ước tính của Forbes.

Paper Games và cơn sốt “bạn trai AI”

Được thành lập vào năm 2013, Paper Games đã ghi nhận doanh thu khoảng 850 triệu USD toàn cầu, theo dữ liệu từ các đơn vị phân tích. Với định giá vượt 2 tỷ USD , công ty do Yao Runhao làm chủ tịch kiêm CEO được xem là một trong những hãng game phát triển nhanh nhất.

Theo các chuyên gia, giá trị của những công ty game tăng trưởng mạnh như Paper Games thường được định giá gấp 3 lần doanh thu hàng năm. Công ty hiện chưa đưa ra bình luận về số liệu này.

Các nhân vật nam trong tựa game Love and DeepSpace. Ảnh: @loveanddeepspace/IG.

Người chơi, chủ yếu tại Trung Quốc nhưng cũng có ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, phải trả phí để mở khóa các tính năng và tương tác sâu hơn với "bạn trai ảo". Điều này đã giúp Love and Deepspace nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng tải về tại Trung Quốc.

Wang cho biết cô đã chi khoảng 35.000 NDT ( 4.800 USD ) để tương tác với các nhân vật AI trong game kể từ khi ra mắt, đặc biệt là với Zayne.

CEO Tim Cook của Apple từng đề cập đến việc đưa các trò chơi tương tự lên thiết bị Vision Pro trong một bài đăng trên Weibo, khi ông đến thăm văn phòng Apple tại Thượng Hải vào năm ngoái.

“Love and Deepspace là một trong những thành công nổi bật của ngành game di động năm 2024. Trò chơi xây dựng được kết nối cảm xúc sâu sắc giữa người chơi và nhân vật, dẫn đến tỷ lệ tương tác cao và giữ chân người dùng lâu dài, từ đó thúc đẩy doanh thu đáng kể", Samuel Aune, chuyên gia tại Sensor Tower, nhận định.

Bên cạnh các cuộc gọi và tin nhắn, sự thành công của Love and Deepspace còn nhờ vào việc liên tục cập nhật cốt truyện. Khác với các ứng dụng trò chuyện AI thông thường, trò chơi này cho phép người chơi khám phá cuộc sống của các “bạn trai ảo” thông qua sự phát triển của cốt truyện.

Trò chơi lấy bối cảnh tại thành phố Linkon, một thế giới hậu tận thế, nơi người chơi và các nhân vật cùng khám phá những bí ẩn và đối đầu với các quái vật ngoài hành tinh.

Vào năm ngoái, CEO Apple Tim Cook đã đến thăm trụ sở của Paper Games. CEO Yao Runhao (mặc áo trắng) đứng cạnh ông trong buổi gặp gỡ. Ảnh: Weibo.

Người chơi có thể trả phí để mở khóa các chương truyện riêng của từng nhân vật và khám phá quá khứ của họ. Bên cạnh đó, trò chơi còn có chế độ “bạn đồng hành”, cho phép các nhân vật trò chuyện qua tin nhắn, cuộc gọi và thậm chí nhắc nhở người chơi về các công việc hàng ngày, tương tự như một ứng dụng ghi chú trên điện thoại.

Mặc dù chỉ là những hình ảnh được tạo ra từ pixel và mã lệnh, sự hỗ trợ tinh thần mà các nhân vật trong game mang lại vẫn rất thực tế, theo Wang - người hiện vẫn độc thân.

Tương tự, Sisi Liu (36 tuổi), nhân viên tại một công ty chứng khoán ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chia sẻ rằng cô chi khoảng 2.000 NDT mỗi tháng cho trò chơi.

“Trò chơi mang lại cho tôi cảm giác như khi mới yêu. Tôi chơi hàng ngày và thường hỏi Sylus (tên bạn trai ảo) về gợi ý món ăn trưa”, Liu, một phụ nữ đã lập gia đình, chia sẻ.

Từ game thời trang đến đế chế hẹn hò ảo

Yao Runhao khởi đầu sự nghiệp với những bước đi khiêm tốn. Là một game thủ từ nhỏ, anh bắt đầu phát triển trò chơi di động đầu tiên khi đang theo học thạc sĩ kinh tế tại Đại học Waseda, Nhật Bản vào năm 2012.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, người bạn của Yao, hiện là vợ và đối tác kinh doanh, có chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Khi đó, cả hai đã hợp tác phát triển một trò chơi thời trang, nơi người chơi có thể thu thập trang phục và tạo phong cách cho nhân vật.

Thành công vượt ngoài kỳ vọng của tựa game đã giúp Yao có bước chuyển mình, đưa anh trở lại Trung Quốc và thành lập Paper Games vào năm 2013. Sau đó, Paper Games tiếp tục phát triển tựa game này thành loạt game di động Nikki, cho phép người chơi khám phá thế giới ảo và sưu tập các bộ trang phục.

Thành công của tựa game thời trang đầu tiên đã đưa Yao trở lại Trung Quốc và sáng lập Paper Games. Ảnh: Paper Games.

Năm 2014, Paper Games nhận khoản đầu tư không tiết lộ từ quỹ IDG. Hai năm sau, công ty tiếp tục huy động được 150 triệu NDT từ các nhà đầu tư, bao gồm một công ty con của tập đoàn du lịch Songcheng niêm yết tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Nhằm khai thác thị trường game dành cho nữ giới, Yao ra mắt tựa game mô phỏng hẹn hò đầu tiên vào năm 2017 mang tên Love and Producer (còn gọi là Mr. Love: Queen’s Choice ở thị trường quốc tế). Trò chơi nhanh chóng thu hút sự chú ý, với lượng lớn người chơi sẵn sàng chi tiêu hàng triệu USD để trải nghiệm các buổi hẹn hò ảo cùng những "người yêu" kỹ thuật số.

Từ đó, thị trường game hẹn hò ngày càng trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh. Năm 2021, Tencent ra mắt tựa game Light and Night. Hai năm sau, Lingxi Games, một studio thuộc Alibaba, cũng cho ra mắt Code: Kite (Ashes of the Kingdom).

Tuy nhiên, Paper Games vẫn giữ vững vị thế nhờ Love and Deepspace, với đồ họa 3D được đánh giá là "vượt trội" và "khó có đối thủ", theo chuyên gia Samuel Aune từ Sensor Tower.

Tương lai của Paper Games

Zeng Xiaofeng, chuyên gia từ Niko Partners, dự báo Love and Deepspace sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Trò chơi cũng đang mở rộng thị trường tại Mỹ, chiếm khoảng 11% doanh thu từ App Store và Google Play trong năm 2024, chỉ sau Trung Quốc (60%). Theo Sensor Tower, phần lớn người chơi tại Mỹ biết đến trò chơi thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Valerie (28 tuổi), làm việc tại một công ty bảo hiểm ở Mỹ, cho biết cô biết đến Love and Deepspace qua TikTok.

“Tôi thích những nhân vật có tính cách phức tạp, điều này hiếm thấy ở các game hẹn hò khác”, cô chia sẻ trên nền tảng X.

Love and Deepspace duy trì vị thế nhờ đồ họa 3D vượt trội, được đánh giá là "khó có đối thủ" trong thị trường game hiện nay. Ảnh: Paper Games.

Mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, Paper Games vẫn phải đối mặt với thách thức trong việc mở rộng ra thị trường đại chúng. Hiện tại, công ty đang phát triển hai tựa game hành động mới, Project: The Perceiver và Ballad of Antara.

Tuy nhiên, để cạnh tranh với các "ông lớn" như Tencent, NetEase hay Game Science (với Black Myth: Wukong), Paper Games cần phải mở rộng nền tảng và thể loại, theo phân tích của Stan Zhao từ Blue Lotus Capital Advisors.

Trong khi đó, Wang tiếp tục tận hưởng trải nghiệm trong thế giới Love and Deepspace. Vào ngày Valentine vừa qua, Zayne đã mời cô tham gia một hoạt động đặc biệt - cùng nhau làm thảm tại một xưởng dệt, sau đó là thưởng thức nhạc nước, tất cả đều diễn ra qua màn hình điện thoại.

“Trò chơi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Sống một mình ở thành phố lớn, Love and Deepspace giúp tôi có cảm giác được đồng hành, điều đó thật ý nghĩa", Wang nói.