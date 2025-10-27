Bangkok thành điểm du lịch bị 'móc túi' nhiều nhất thế giới

Từ Bangkok đến Paris, nhiều đô thị nổi tiếng bị du khách khách phàn nàn về nạn móc túi và lừa đảo.

Du khách tham quan bên trong Grand Palace (Cung điện Hoàng gia) và dạo chơi tại khu phố người Hoa ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

Du lịch đem lại nguồn thu lớn và cơ hội khám phá văn hóa bản địa cho hàng triệu người, nhưng tại các không gian công cộng đông đúc, tội phạm vặt và các nhóm chuyên lừa đảo thường hoạt động mạnh.

Từ dữ liệu đánh giá trực tuyến và chỉ số lo ngại bị cướp, nhóm bảo hiểm du lịch của Compare the Market (nền tảng so sánh giá/dịch vụ du lịch thuộc Tập đoàn BGL Group có trụ sở tại Anh) xếp hạng các thành phố theo thang 100 điểm.

Với 5 điểm tham quan nổi tiếng của thành phố đều bị xem là “điểm nóng”, Bangkok (Thái Lan) đạt 83,45 điểm, bỏ xa các thành phố khác trong top 10 toàn cầu. Tỷ lệ đề cập hành vi móc túi đạt 2,84 trên 1.000 đánh giá, còn các chiêu lừa đảo được nhắc tới 6,99 trên 1.000, mức cao nhất trong khảo sát.

Điều gây chú ý là mức độ lo ngại bị cướp trong mắt du khách lại khá thấp, chỉ 35,16 điểm, có thể do tâm lý chủ quan hoặc vì tần suất móc túi thấp hơn so với lừa đảo.

Du khách từ Trung Quốc diện trang phục truyền thống Thái Lan tham quan chùa Wat Arun trước Tết Nguyên đán, thời điểm Trung Quốc mở lại biên giới, tại Bangkok ngày 18/1/2023. Ảnh: Reuters.

Kế đến là Paris (Pháp) 68,81 và Prague (Cộng hòa Séc) 52,16. Hai đô thị lớn của Trung Quốc là Thượng Hải 51,83 và Thâm Quyến 39,51 cũng góp mặt trong top 10, cho thấy rủi ro không chỉ tập trung ở châu Âu.

Agra của Ấn Độ, nơi có kiệt tác kiến trúc của nhân loại Taj Mahal, đứng thứ năm chung cuộc với 47,48 điểm. Thành phố ghi nhận trung bình 4,77 đề cập về móc túi và lừa đảo trên 1.000 đánh giá, trong đó 1,85 liên quan móc túi và 2,92 liên quan lừa đảo. Mức lo ngại bị cướp đạt 44,09 điểm. Dù thấp hơn nhiều nơi, khuyến cáo vẫn là giữ cảnh giác khi tham quan kỳ quan thế giới này.

Riêng Thái Lan có thêm Pattaya 44,43 và Phuket 40,52 cùng góp mặt.

Xếp hạng top 10 thành phố toàn cầu có tỷ lệ móc túi và lừa đảo cao nhất năm 2025: 1. Bangkok (Thái Lan): 83,45 2. Paris (Pháp): 68,81 3. Prague (Cộng hòa Séc): 52,16 4. Thượng Hải (Trung Quốc): 51,83 5. Agra (Ấn Độ): 47,48 6. Rome (Italy): 45,53 7. Pattaya (Thái Lan): 44,43 8. Phuket (Thái Lan): 40,52 9. Thâm Quyến (Trung Quốc): 39,51 10. Mumbai (Ấn Độ): 36,86

Nếu nhìn theo từng địa danh, Cung điện Hoàng gia ở Bangkok dẫn đầu về mật độ đề cập tội phạm du lịch (26,16 trên 1.000 đánh giá), theo sau là Vương cung Thánh đường Sacré-Cœur ở Paris (24,39), Đường Nam Kinh ở Thượng Hải (24,17), Phố Bùi Viện ở TP.HCM (20,6) và chợ Chandni Chowk ở New Delhi (17,18).

Ngay cả các đô thị vốn yên ả trên bảng xếp hạng thành phố cũng có “điểm nóng” riêng như ga trung tâm Frankfurt, cho thấy trộm vặt có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào.

Về phân bố khu vực, châu Âu và châu Á là hai vùng xuất hiện dày đặc trong danh sách. Trong hơn 65 thành phố được phân tích, có 27 ở châu Âu và 24 ở châu Á. Toàn châu Mỹ chỉ có 6 thành phố góp mặt.

Tại Australia, chỉ Sydney và Melbourne xuất hiện và không có điểm tham quan nào bị ghi nhận là “điểm nóng” tội phạm du lịch.

Những đứa trẻ trình diễn phun lửa mạo hiểm mưu sinh tại phố Bùi Viện. Ảnh: Chí Hùng.

Để giảm thiểu rủi ro, du khách nên tuân thủ một vài nguyên tắc cơ bản. Hãy thông báo lịch trình mỗi ngày cho người thân, bạn bè địa phương hoặc lễ tân nơi lưu trú để có người kịp hỗ trợ khi cần. Ưu tiên nơi ở có biện pháp an ninh rõ ràng, có tủ khóa và khu vực cất giữ hành lý an toàn thay vì chỉ chọn theo giá. Khi di chuyển, hạn chế dán mắt vào điện thoại để vừa tận hưởng cảnh quan, vừa tránh trở thành mục tiêu.

Không phô trương tài sản, không rút nhiều tiền mặt nơi đông người, chỉ mang theo mức cần thiết và cất giữ kín đáo. Nếu gặp tình huống bất thường hoặc bị chèo kéo dai dẳng, hãy rời đi ngay tới chỗ sáng sủa, đông người; về muộn nên chọn taxi thay vì đi bộ.