Bánh Bống Bang cốm mở đầu bộ sưu tập lễ hội cốm từ Orion

Thu này, Orion Food Vina mang hương cốm truyền thống trở lại với Bống Bang mochi cốm xanh đậu đỏ.

Chiếc bánh con cá nhỏ xinh với nhân mochi dai dai dẻo dẻo, mang hương vị cốm xanh thân thương của tuổi thơ, quyện với lớp kem đậu đỏ béo bùi, đánh dấu sự khởi đầu mới mẻ cho bộ sưu tập vị cốm đầy cảm hứng trong mùa thu này.

Từ những lựa chọn hàng đầu đến Bống Bang cốm

Tiếp nối tình yêu của người tiêu dùng dành cho các sản phẩm mang hương vị cốm, Orion tiếp tục cho ra mắt Bống Bang mochi cốm xanh đậu đỏ - sự hòa quyện giữa các lớp bánh thơm mềm và lớp mochi dai dẻo. Mỗi chiếc bánh là một chiếc vé đưa bạn trở về với tuổi thơ, kỷ niệm xưa, được kể lại bằng vị ngọt tinh tế và cảm xúc mới mẻ, hứa hẹn chạm đến trái tim của các bạn trẻ trong mùa thu này.

Trước đó, Orion đã tạo dấu ấn với nhiều sản phẩm gắn liền hương cốm truyền thống. Custas cốm - ra mắt từ năm 2022 - nhanh chóng được yêu thích nhờ hương vị cốm non thanh khiết, lớp nhân kem mềm mịn và kết cấu bánh tan nhẹ nơi đầu lưỡi. Tiếp nối là bánh gạo nướng An cốm sen với sự hòa quyện giữa vị cốm dẻo thơm và hương sen thoảng nhẹ, không chỉ ngon miệng mà còn gợi nhớ sắc thu Hà Nội qua lớp bánh xanh dịu và vị bùi ngọt đặc trưng.

Bánh Bống Bang cốm với cấu trúc bốn lớp độc đáo chiếm trọn cảm tình người tiêu dùng trong mùa thu năm nay.

Bên cạnh đó, Bống Bang mochi socola đậu đỏ - chiếc bánh con cá tiên phong với cấu trúc bốn lớp gồm bông lan mềm dai, mochi dai dẻo, nhân kem socola đậu đỏ ngọt thanh và lớp bông lan mềm mịn - đã trở thành món ăn vặt “quốc dân”, được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Bống Bang mochi cốm xanh đậu đỏ chính là sự tiếp nối sáng tạo từ những thành công ấy, không chỉ lưu giữ trọn vẹn hương vị truyền thống mà còn thổi làn gió mới vào cách kể lại những chuyện xưa bằng ngôn ngữ hiện đại.

Orion ra mắt lễ hội bánh cốm đặc sắc

Không chỉ là một món quà của mùa thu, Bống Bang cốm chính là bước khởi đầu cho “Tinh hoa hội cốm” - lễ hội bánh cốm hiện đại do Orion khởi xướng. Tại đây, các sản phẩm được yêu thích sẽ đồng hành cùng những sáng tạo mới mẻ, lần lượt ra mắt trong thời gian tới. Mỗi sản phẩm đều kết hợp tinh hoa truyền thống với dấu ấn sáng tạo đương đại, mang đến những trải nghiệm phong phú và hấp dẫn quanh hương vị cốm quen thuộc.

Khởi đầu trong hành trình này, Bống Bang mochi cốm xanh đậu đỏ tiên phong với cấu trúc bốn lớp đặc trưng, xuất hiện cùng nhân vật cá bống - “người kể chuyện” mang trong mình hương cốm tuổi thơ của bao thế hệ. Sản phẩm không chỉ gợi nhớ hương vị mùa thu Hà Nội, mà còn mang đến trải nghiệm trẻ trung, phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng hiện đại.

Thiết kế bao bì cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Với tông màu xanh cốm nổi bật cùng hình ảnh cá bống đội nón lá ngộ nghĩnh, sản phẩm không chỉ dễ nhận diện trên kệ hàng, mà còn khơi gợi cảm giác thân quen, gắn liền với ký ức tuổi thơ và làng quê Việt.

Sau hơn một tháng ra mắt, Bống Bang mochi cốm xanh đậu đỏ đã nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng với hơn 2,5 triệu chiếc bánh được bán ra. Thành công này mở ra hành trình kể chuyện bằng bánh - nơi mỗi lớp bánh là một lát cắt đầy cảm xúc, gói trọn hương vị cốm thân thương trong hình thức hiện đại, tinh tế.

Lễ hội bánh cốm đã có mặt tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

Trong ngành F&B, xu hướng hoài niệm ngày càng được ưa chuộng khi người tiêu dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa ký ức và trải nghiệm mới. Cốm - hương vị gắn liền với tuổi thơ - trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên những sản phẩm vừa mang đậm bản sắc truyền thống, vừa bắt nhịp cuộc sống hiện đại.

Sản phẩm đã có mặt tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và kênh thương mại điện tử trên toàn quốc, dễ dàng để người tiêu dùng tìm mua và chia sẻ cùng người thân, bạn bè.