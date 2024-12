Bánh mì Huynh Hoa, Anan Saigon nhận cú đúp giải thưởng F&B Việt Nam

Tại lễ trao giải Flavors Awards 2024, bánh mì Huynh Hoa 2 lần được vinh danh là Điểm đến ẩm thực lý tưởng cho du khách, Anan Saigon thắng giải Concept F&B và Đầu bếp của năm.

Khách Pháp thưởng thức đĩa cơm tấm 100 USD tại nhà hàng Anan Saigon do đầu bếp Peter Cường Franklin chế biến. Ảnh: Phương Lâm.

Lễ hội âm nhạc ẩm thực quốc tế Flavors Vietnam 2024 x HOZO International Food Fest diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi (TP.HCM) đã thu hút hơn 500.000 lượt khách tham gia trong 3 ngày tổ chức (13-15/12).

Sự kiện quy tụ 60 gian hàng ẩm thực bày bán từ các món ăn đường phố quen thuộc đến những món cao cấp trong và ngoài nước. Đến đây, khách tham quan có cơ hội hưởng thức nhiều món ăn có hương vị độc đáo đến từ các quốc gia như Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... trải nghiệm các hoạt động tương tác, tham gia hội thảo, workshop ẩm thực.

Sau 30 ngày mở cổng bình chọn, hạng mục Flavors Collection nhận được hơn 21.000 lượt bình chọn đến từ người dân và du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong đó, lễ trao giải Flavors Awards 2024 tôn vinh những đóng góp và đổi mới hàng đầu trong ngành F&B của Việt Nam thu hút nhiều sự chú ý của khách tham quan. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện thường niên Flavors Vietnam do Vietcetera và Mastercard phối hợp tổ chức.

Giải thưởng gồm 3 hạng mục gồm Flavors Collection do cộng đồng bình chọn, Editor's Pick do biên tập viên của Vietcetera bình chọn và Grand Prize - hạng mục quan trọng nhất do hội đồng chuyên gia đề cử và bình chọn. Những quán quân xuất sắc được vinh danh trong hạng mục Grand Prize gồm:

Nhà hàng của năm: Lamai Garden

Khách sạn của năm: Capella Hanoi

Đầu bếp của năm: Peter Cường Franklin

Quán bar của năm: Mámi Cocktails - Kitchen&Bar

Nhà pha chế của năm: Ngô Kim Uyên

Quán cà phê của năm: Every Half Coffee Roasters

Sản phẩm F&B bền vững của năm: Pizza 4P's

Concept F&B của năm: Anan Saigon

Chiến dịch F&B của năm: Pizza 4P's - Message of Gratitude

Điểm đến ẩm thực lý tưởng cho du khách: Bánh Mì Huynh Hoa

Bên cạnh ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của các cá nhân và doanh nghiệp F&B xuất sắc năm 2024, giải thưởng còn nhằm mục đích giới thiệu cho du khách những trải nghiệm, địa điểm ăn uống, nghỉ dưỡng mới nổi, đáng khám phá tại TP.HCM.