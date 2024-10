'Báo chốt' cảnh sát giao thông, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 1/10, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính anh T.V.T. (ở Thanh Mỹ, Sơn Tây) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết thông báo và chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, địa điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT trên địa bàn Hà Nội.

Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng xác minh và xác định anh T.V.T. là người thực hiện hành vi “báo chốt” như trên.

Hình ảnh anh T. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, anh T. đã khai nhận, nhận thức được vi phạm của bản thân và tự nguyện gỡ bỏ các bài đăng “báo chốt”.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, hành vi “báo chốt” CSGT đang làm nhiệm vụ là vi phạm pháp luật. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Nhà nước mà còn cổ súy cho thái độ và hành vi coi thường pháp luật.

"Báo chốt" là hành vi đối phó với các quy định pháp luật, tiếp tay cho nhiều lái xe chủ quan, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, việc "báo chốt" có thể vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an đề nghị người dân tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng Internet. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

