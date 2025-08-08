Báo động các vụ thầy giáo quay lén nữ sinh ở Nhật Bản

Hàng chục nghìn video quay lén học sinh nữ bằng camera siêu nhỏ giấu trong móc treo, bút viết hay thiết bị cảm biến đã bị phát hiện, phơi bày mức độ tinh vi của nạn xâm hại ở Nhật Bản.

Hàng loạt vụ giáo viên và người ngoài lén quay cảnh học sinh ở phòng thay đồ, nhà vệ sinh đang khiến dư luận Nhật Bản lo ngại. Giới chức buộc phải mạnh tay đàn áp công nghệ hỗ trợ hành vi xâm hại này.

Trọng tâm chú ý là những loại camera siêu nhỏ, hiệu năng cao, được bán với danh nghĩa thiết bị an ninh nhưng lại thường xuyên bị lợi dụng cho mục đích đồi bại, theo Kyodo.

Tháng 5 năm ngoái, nhiều camera tinh vi giấu trong móc treo quần áo bị phát hiện tại phòng thay đồ nữ của một trường cấp ba ở thành phố Kobe, miền tây Nhật Bản. Thủ phạm là một người đàn ông 38 tuổi, không phải giáo viên, đã lẻn vào trường lắp thiết bị để quay lén. Người này bị kết án tù.

Theo hồ sơ tòa án, từ năm 2019 đến tháng 5/2024, y nhiều lần quay lén ở trường này và các trường khác, trong đó có nơi ở tỉnh Nara. Cảnh sát thu giữ nhiều móc treo gắn camera và hai ổ cứng, bên trong chứa khoảng 20.000 video học sinh nữ trong tình trạng mặc đồ lót hoặc bị lộ cơ thể.

Một người bán thiết bị an ninh thừa nhận móc treo gắn camera được thiết kế để ghi bằng chứng các vụ quấy rối hay trộm cắp. "Không thể tưởng tượng nổi chúng bị dùng vào mục đích khác ngoài phòng chống tội phạm", ông nói.

Những chiếc móc treo có gắn camera nhỏ và điều khiển từ xa được sử dụng để vận hành camera. Ảnh Kyodo.

Dù vậy, điều tra viên không loại trừ khả năng khởi tố nhà bán lẻ vì tiếp tay cho hành vi quay lén. Tuy nhiên, việc buộc tội rất khó, bởi "thu thập chứng cứ đã khó, mà khi doanh nghiệp phủ nhận ý đồ phạm tội, chứng minh lại càng khó hơn", một điều tra viên giấu tên cho biết.

Hình thức quay lén trong môi trường giáo dục ngày càng tinh vi. Tháng 10/2024, một nam giáo viên 24 tuổi bị bắt vì nghi dùng bút gắn camera để quay lén phòng thay đồ nữ tại trường cấp hai ở Tamba, tỉnh Hyogo. Tháng 5 năm nay, một giáo viên 40 tuổi ở Osaka bị buộc thôi việc ngay lập tức vì lắp camera cảm biến chuyển động trong nhà vệ sinh nữ của trường.

Giáo sư Yusaku Fujii (Đại học Gunma) cho rằng công nghệ camera ngày càng nhỏ gọn, sắc nét nhưng luật pháp chưa theo kịp để hạn chế rủi ro. Ông đề xuất lập hệ thống đăng ký người mua để giám sát việc sử dụng camera ngụy trang.

Trong vụ Kobe, nhà trường cũng bị chỉ trích. Kẻ phạm tội đã tìm cửa sổ không khóa, lợi dụng góc khuất để đột nhập. Hắn đánh cắp chìa khóa nhà thể chất và phòng thay đồ, làm bản sao rồi trả lại chỗ cũ, qua mắt nhà trường nhiều lần. Lãnh đạo trường tưởng chìa khóa chỉ bị thất lạc tạm thời nên không báo cảnh sát.

Tháng 6 vừa qua, 2 giáo viên tiểu học bị bắt vì nghi quay lén học sinh nữ rồi chia sẻ hình ảnh, video trong nhóm chat mạng xã hội. Khoảng 8 người khác, được cho là giáo viên tiểu học và trung học, tham gia nhóm ẩn danh, để lại bình luận khen ngợi các nội dung này.

Ông Naoya Hiramatsu, Giám đốc mạng lưới quốc gia phòng chống tội phạm quay lén, nhấn mạnh: "Giáo viên phải giám sát chặt lớp học, phòng thay đồ, nhà vệ sinh và giúp học sinh hiểu rằng, ngay cả ở trường, các em vẫn có nguy cơ bị quay lén".