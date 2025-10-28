Báo động cho nhóm xe xăng rẻ nhất Việt Nam

Thị phần xe xăng hạng A tại Việt Nam ngày càng teo tóp, giữa lúc các mẫu ôtô điện cùng cỡ leo cao trên bảng thống kê doanh số.

Khi thị trường ôtô Việt Nam ngày càng mở rộng với nhiều hãng xe mới tham gia, nhiều mẫu xe mới góp mặt, phân khúc xe xăng cỡ A lại có xu hướng thoái trào. Diễn biến thị trường giai đoạn gần đây cho thấy loạt xe xăng cỡ A, từ xe gầm thấp đến SUV, đều trong đà giảm doanh số.

Xe xăng cỡ A vì thế đang rơi vào tình thế khá đáng báo động, dù trong quá khứ những cái tên như Kia Sonet hay Hyundai Grand i10 từng khá nổi bật trên thị trường xe Việt.

Thị phần ngày càng "teo tóp"

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 9, tổng doanh số các mẫu xe xăng gầm thấp cỡ A gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning cùng với loạt SUV cỡ A như Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue đạt 1.174 xe.

Nếu đặt cạnh tổng doanh số phân khúc ghi nhận hồi tháng 8, nhóm xe xăng cỡ A vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh số, dẫu không quá đáng kể.

Chỉ hai cái tên trong nhóm này giảm lượng tiêu thụ so với kỳ báo cáo tháng 8, gồm Toyota Raize (290 xe) và Toyota Wigo (110 xe). Kia Morning dù chỉ bán được 32 xe và đứng cuối bảng thống kê doanh số vẫn là trường hợp đáng chú ý, bởi lượng tiêu thụ đã tăng hơn 6 lần nhờ ra mắt bản nâng cấp.

Lũy kế sau 9 tháng, nhóm xe này sở hữu tổng doanh số 11.915 xe. Kia Sonet vẫn là cái tên bán chạy nhất với 3.591 xe đến tay khách Việt từ đầu năm, Toyota Raize và Hyundai Grand i10 lần lượt xếp sau, doanh số đạt 2.541 xe và 2.255 xe.

Xe xăng giá rẻ ngày càng khó bán Doanh số xe xăng cỡ A tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm, giai đoạn 2024-2025 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn 3 quý đầu năm 2024 3 quý đầu năm 2025 Kia Sonet xe 5083 3591 Toyota Raize

2968 2541 Hyundai Grand i10

3292 2255 Toyota Wigo

1900 1657 Hyundai Venue

2584 1653 Kia Morning

551 218

Quay trở lại giai đoạn 9 tháng đầu năm 2024, phân khúc này đạt lượng tiêu thụ tổng cộng 16.378 xe tại thị trường Việt Nam. Kia Sonet khi ấy bán được 5.083 xe, không chỉ dẫn đầu phân khúc ôtô chạy xăng cỡ A mà còn là cái tên bán chạy nhất của thương hiệu ôtô Hàn Quốc.

Hyundai Grand i10 có phần sa sút cũng ghi nhận doanh số 3.292 xe tính đến hết quý III/2024. Lượng tiêu thụ này cao hơn gần gấp rưỡi doanh số mà Hyundai Grand i10 có được trong giai đoạn 9 tháng đầu năm nay.

Cũng cần lưu ý rằng doanh số ôtô tại Việt Nam hồi tháng 9/2024 từng tăng trưởng mạnh trên bình diện toàn thị trường, chủ yếu nhờ chương trình ưu đãi phí trước bạ cho xe lắp ráp, bắt đầu từ tháng cuối quý III/2024 và kéo dài trong 3 tháng.

Phân khúc xe cỡ A cũng không nằm ngoài đà tăng trưởng nhờ chính sách này khi tại kỳ báo cáo tháng 9 năm ngoái, chỉ Toyota Wigo - cũng là xe nhập khẩu duy nhất - chứng kiến doanh số đi lùi so với tháng liền trước.

Tuy nhiên, sự chênh lệch doanh số lũy kế đến gần 4.500 xe xét trên toàn phân khúc, hay đà sa sút của riêng Kia Sonet khi lượng tiêu thụ giảm gần 1.500 xe là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị phần nhóm xe xăng cỡ A đang ngày một "teo tóp".

Kia Morning cải thiện sức bán nhưng vẫn đứng cuối bảng thống kê doanh số. Ảnh: Kia.

Việc Kia Morning từng nhiều kỳ báo cáo liên tiếp xuất hiện trong danh sách 10 ôtô bán chậm nhất thị trường cũng được xem như ví dụ tiêu biểu cho đà sa sút này.

Mẫu xe nhỏ cỡ A thương hiệu Hàn Quốc vừa cải thiện sức bán ngay khi có bản nâng cấp, nhưng doanh số từ đầu năm đến nay vẫn chưa thể chạm ngưỡng 60 xe/tháng.

Ôtô điện có phải là nguyên nhân?

Giữa lúc sức mua xe nhỏ cỡ A tại Việt Nam ít nhiều cho thấy xu hướng suy yếu, sự trỗi dậy của các mẫu ôtô điện đô thị đồng hạng thu hút nhiều sự chú ý.

Chỉ riêng trong tháng 9, VinFast VF 5 bán được 3.847 xe cho khách hàng Việt Nam, còn doanh số VF 3 cũng đạt 2.682 xe.

Ôtô điện đô thị đe dọa thị phần xe xăng cỡ A. Ảnh: VinFast.

Để dễ so sánh, doanh số của riêng VF 5 trong tháng 9 đã trội hơn toàn bộ lượng xe Kia Sonet bán ra tại Việt Nam từ đầu năm. Tương tự, lượng xe VinFast VF 3 bán ra chỉ trong tháng cuối quý III nhiều hơn những gì Hyundai Grand i10 làm được trong toàn bộ 3 quý đầu năm tại Việt Nam.

Sự chênh lệch quá lớn về doanh số giữa các mẫu xe tương đương hoặc đồng hạng có thể xem như lý giải cho đà sa sút mà những Kia Sonet, Hyundai Grand i10 đang phải trải qua tại Việt Nam.

Khi xe gầm cao gồm SUV và MPV ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, các mẫu xe cỡ A dần bị thu hẹp nhu cầu sử dụng trong khu vực đô thị. Tuy nhiên ngay cả ở ngách rất nhỏ này của thị trường, nhóm xe cỡ A như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning và thậm chí cả Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue cũng vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ xe điện.

Kia Sonet từng là "con gà đẻ trứng vàng" nay cũng gặp khó tại Việt Nam. Ảnh: Thaco.

Ôtô điện tại Việt Nam sở hữu giá bán ngày càng cạnh tranh so với xe xăng cùng cỡ, qua đó dễ trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng lần đầu mua xe. Chẳng hạn, VinFast VF 3 có giá 299 triệu đồng, VinFast VF 5 có giá 529 triệu đồng. Một vài lựa chọn khác đáng chú ý bao gồm Wuling Mini EV (từ 197 triệu đồng) hay Wuling Bingo (từ 399 triệu đồng).

Lúc này, tất cả ôtô điện tại Việt Nam đang được hưởng ưu đãi miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, cho phép khách hàng tiết kiệm từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh khi chọn mua xe điện.

So với ôtô chạy xăng cùng cỡ, ôtô điện còn trội hơn về chi phí sử dụng. Một vài mẫu xe điện còn được hưởng ưu đãi sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc công cộng V-GREEN, cho phép người dùng sử dụng ôtô điện với chi phí gần như bằng không.

Chi phí sử dụng của ôtô điện rẻ hơn so với xe xăng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Những lợi thế này khiến ôtô điện vô tình trở thành đối thủ hàng đầu của nhóm xe xăng cỡ A. Nhóm xe này không chỉ cạnh tranh vị trí dẫn đầu doanh số toàn thị trường mà còn khiến thị phần xe xăng cỡ A ngày càng "teo tóp".

Không dễ để phân khúc này hoàn toàn biến mất trên thị trường Việt. Tuy nhiên, đà sa sút doanh số trong giai đoạn gần đây nhiều khả năng đẩy nhóm xe chạy xăng cỡ A vào thế khó, bất chấp sự hiện diện khá thú vị gần đây của "tân binh" Suzuki Fronx với hệ truyền động hybrid. Đây có thể là lựa chọn mới cho khách hàng mua xe lần đầu, nhưng không dễ để Fronx chạm mốc 500-1000 xe mỗi tháng.