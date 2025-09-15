'Báo động' cho xe Hàn, ôtô điện thống trị top xe bán chạy

Giảm doanh số so với tháng trước nhưng sức bán 1.136 xe vẫn giúp Honda City xếp trên các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B. Honda City cũng là đại diện duy nhất của nhóm sedan giá rẻ có mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 8. Ba phiên bản Honda City có giá bán lần lượt 499 triệu, 539 triệu và 569 triệu đồng. Ảnh: HVN.