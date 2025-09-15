'Báo động' cho xe Hàn, ôtô điện thống trị top xe bán chạy

|
"Vua doanh số" thị trường xe Việt năm ngoái VinFast VF 5 trở thành cái tên bán chạy nhất tháng 8 với 2.745 xe đến tay khách hàng. Mẫu SUV điện cỡ A hiện có giá 529 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 3 bán được 2.745 xe trong tháng 8, xếp sau VinFast VF 5 nhưng tạm thời đang là cái tên bán chạy nhất toàn thị trường từ đầu năm, doanh số lũy kế đạt 28.704 xe. VinFast VF 3 hiện có giá 299 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Herio Green là mẫu xe điện tiếp theo của VinFast xuất hiện trong top bán chạy nhất Việt Nam tháng 8 nhờ doanh số 2.395 xe. Biến thể VF 5 chuyên dùng cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải hiện được VinFast mở bán với giá 499 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Nhờ thành tích bán hàng 2.038 xe, VinFast VF 6 có một vị trí trong top 5 ôtô bán chạy nhất tháng 8, đồng thời duy trì vị thế SUV cỡ B được khách Việt chọn mua nhiều nhất. VinFast VF 6 có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 689 triệu và 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Là cái tên "chốt sổ" top 5 ôtô bán chạy nhất tháng 8, Ford Ranger ghi nhận doanh số 1.511 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam. Ford Ranger hiện có 7 phiên bản cùng một biến thể Raptor, giá bán dao động từ 665 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Giảm doanh số so với tháng trước nhưng sức bán 1.136 xe vẫn giúp Honda City xếp trên các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B. Honda City cũng là đại diện duy nhất của nhóm sedan giá rẻ có mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 8. Ba phiên bản Honda City có giá bán lần lượt 499 triệu, 539 triệu và 569 triệu đồng. Ảnh: HVN.
Ford Everest tiếp tục góp mặt trong top 10 bán chạy nhờ doanh số 1.053 xe. Tương tự nhóm bán tải, phân khúc SUV cỡ D cũng chứng kiến sự áp đảo về sức bán của một mẫu xe thương hiệu Ford. Các phiên bản Ford Everest tại Việt Nam có giá từ 1,099 tỷ đến 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Ford.
Tháng 8 không còn là kỳ báo cáo chứng kiến màn rượt đuổi quyết liệt giữa Ford Territory và Mazda CX-5. Nhờ doanh số 1.025 xe, Mazda CX-5 là SUV cỡ C duy nhất góp mặt trong top 10 bán chạy, đồng thời xây chắc ngôi đầu phân khúc. Các phiên bản Mazda CX-5 có giá 749-979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Nhiều khả năng 2025 sẽ là năm Toyota Yaris Cross trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của hãng tại Việt Nam. Doanh số 1.012 xe trong tháng 8 đưa Yaris Cross vào top 10 xe bán tốt nhất thị trường, là mẫu xe Toyota duy nhất góp mặt. Hai phiên bản Toyota Yaris Cross có giá bán lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng. Ảnh: TMV.
"Cựu vương" Mitsubishi Xpander bất ngờ giảm mạnh doanh số ở kỳ báo cáo tháng 8, nhưng lượng tiêu thụ 906 xe vẫn đủ giúp mẫu MPV cỡ nhỏ góp mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Các phiên bản Mitsubishi Xpander hiện có giá từ 560 triệu đến 689 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
