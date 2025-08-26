Bão Kajiki lật tung mái, đánh sập nhiều phòng học ở Hà Tĩnh

Trước thềm năm học mới, bão Kajiki quần thảo tại miền Trung Việt Nam đã để lại thiệt hại lớn cho các trường học ở Hà Tĩnh.

Trường THCS Hoa Liên bị tốc mái, hư hỏng do bão số 5 gây ra. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Cao Ngọc Châu, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết sau bão số 5, thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy 286 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, ước tính lên tới 135,966 tỷ đồng .

Nhiều trường học bị tốc mái, sập phòng học, phòng chức năng và nhà ở của giáo viên. Cây xanh bị gãy đổ, tường rào, mái che, nhà xe, cửa sổ các phòng học, cổng và bảng biểu ngoài trời đều bị hư hại. Thêm vào đó, nhiều khu vực còn bị ngập lụt nghiêm trọng...

Số liệu thiệt hại các cấp học như sau:

STT Cấp học Số trường bị thiệt hại Giá trị thiệt hại 1 Mầm non 103 trường 69,178 tỷ đồng 2 Tiểu học 68 trường 21,792 tỷ đồng 3 THCS 56 trường 19,111 tỷ đồng 4 THPT 44 trường 21,062 tỷ đồng 5 Trung tâm GDNN-GDTX 10 trung tâm 2,432 tỷ đồng . 6 Trường trung cấp, cao đẳng 5 trường 2,391 tỷ đồng

Là một trong những ngôi trường bị bão số 5 tàn phá, mái che của trường THCS Hoa Liên (xã Cổ Đạm) bị gió giật hư hỏng, rơi xuống sân trường. Tại trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc), bão số 5 làm nhiều dãy nhà bị tốc mái, nhiều thiết bị dạy học và tài sản như sách vở, máy tính, tivi bị hư hỏng sau bão.

Trường THCS Sơn Lộc hư hại nặng nề. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Những ngày tới, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình của mưa lũ và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để chủ động phòng tránh. Khi nào đảm bảo an toàn, các cơ sở giáo dục mới thông báo cho học sinh đến trường.

Bên cạnh đó, các trường tổ chức phân công, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chủ động thực hiện công tác trực mưa, bão, vận chuyển đồ đạc, bảo quản cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc, chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất.

Ngoài ra, các trường cũng cần tập trung sửa chữa, khắc phục các thiệt hại do bão gây ra, chuẩn bị ổn định sớm để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới và ổn định dạy học ngay từ đầu năm.

Ngoài Hà Tĩnh, nhiều trường học ở Nghệ An cũng chịu thiệt hại nặng nề. Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết sau 12 giờ cơn bão Kajiki đổ bộ đất liền Nghệ An, nhiều cây xanh trong sân trường đổ gãy, bật gốc; kính vỡ tung.

Cánh cửa lớp học, mái ngói các nhà học, mái tôn khu nhà xe bị gió cuốn bay, gây nguy hiểm và ảnh hưởng nặng nề đến công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.

Hiện tại, các thầy cô giáo của trường đã cùng nhau khắc phục hậu quả, thu dọn cây gãy, sửa chữa cơ sở vật chất, làm sạch không gian sân trường lớp học... Ngày mai, nhà trường sẽ chính thức đón học sinh quay trở lại.