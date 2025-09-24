Bao lâu thì mới cần thay đĩa phanh?

Tuổi thọ của đĩa phanh phụ thuộc rất nhiều vào thói quen lái xe, loại xe cũng như cách chủ sở hữu bảo dưỡng hệ thống phanh.

Trong điều kiện lái xe hàng ngày, những người thường chạy đường trường có thể sử dụng đĩa phanh đến khoảng 96.000 km trước khi chúng bị mòn quá mức, cong vênh hoặc xuất hiện rãnh sâu không còn đảm bảo độ an toàn.

Thời điểm thay đĩa phanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách sử dụng xe, quãng đường di chuyển, môi trường, thời tiết... vốn có thể dao động từ hơn 30.000 km và lên đến hơn 90.000 km.

Ngược lại, những tài xế "bạo lực", thường xuyên phanh gấp, có thể phải thay đĩa phanh chỉ sau khoảng 32.000 km. Hầu hết đĩa phanh được làm từ thép và có độ bền cao, chống chịu tốt với nhiệt và áp lực. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe đời mới sử dụng thép mỏng hơn để giảm trọng lượng không tải, đồng nghĩa với việc giảm độ bền.

Việc thay má phanh đúng định kỳ, thường được khuyến cáo 2 năm hoặc 80.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, sẽ giúp kéo dài tuổi thọ đĩa phanh. Má phanh hữu cơ mòn nhanh hơn má phanh gốm, nên tuổi thọ thực tế có thể khác nhau. Nếu tiếp tục lái xe với má phanh đã mòn hết, đĩa phanh sẽ nhanh chóng bị hư hại nặng.

Với những mẫu xe hiệu năng cao, các chuyên gia khuyến cáo nên thay đĩa phanh cùng thời điểm với thay má phanh nhằm mang đến hiệu suất vận hành tối ưu nhất, đảm bảo an toàn cho người lái và phương tiện.

Các chuyên gia khuyến nghị: mỗi khi thay má phanh, nên kiểm tra tình trạng đĩa. Với các dòng xe thể thao hiệu năng cao, thậm chí có thể cần thay toàn bộ đĩa phanh cùng lúc để đảm bảo an toàn. Nhưng với những mẫu phổ thông, nếu đĩa vẫn còn nhẵn, không rãnh sâu và độ dày chưa xuống dưới mức tối thiểu thì chưa cần thay ngay.

Tiện (láng) đĩa phanh là quá trình mài mòn lớp bề mặt hư hại để tái tạo mặt phẳng nhẵn, rẻ hơn so với thay mới. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thực hiện được. Nếu độ dày của đĩa đã xuống dưới giới hạn cho phép thì chủ xe buộc phải thay mới. Theo báo giá của một số trung tâm dịch vụ bên ngoài, chi phí của quá trình này tốn khoảng 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/đĩa.

Tiện (láng) đĩa phanh là một phương án cho những ai muốn "tiết kiệm" so với thay mới toàn bộ. Tuy nhiên, việc này làm mỏng đi đĩa phanh, giảm tuổi thọ và không đảm bảo chất lượng khi sử dụng lâu dài.

Dù bền hơn má phanh, đĩa phanh cũng sẽ hư hỏng theo thời gian. Các dấu hiệu cho thấy cần thay mới bao gồm bề mặt có vết xước, rãnh sâu hoặc bị rỗ, rỉ sét nghiêm trọng hoặc xuất hiện vết cháy xanh do nhiệt. Xe có thể rung hoặc lắc vô-lăng khi phanh, khả năng phanh kém hiệu quả, kèm theo tiếng kêu ken két hay tiếng nghiến khó chịu.

Không nhất thiết phải tiện hay thay đĩa mỗi lần thay má phanh, nhưng nếu đĩa đã mòn, cong vênh hoặc rỉ sét nặng thì nên thay mới để đảm bảo an toàn. Tốt nhất, hãy nhờ thợ kiểm tra hệ thống phanh trong mỗi lần thay dầu máy, đặc biệt là độ dày má phanh, để tránh gây hại thêm cho đĩa phanh.