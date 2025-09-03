Báo Mỹ chỉ lý do khách ngoại 'không bao giờ' chán Việt Nam

Năm 2025, Việt Nam khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu với hàng triệu khách quốc tế nhờ nhiều lý do khiến du khách khó lòng dứt bước.

Hai du khách Salvatore Bosco và Eugenio Grosso Sgarrillo xem trực thăng tại một con phố ở Hà Nội sáng 21/8. Ảnh: Đan Châu.

Travel Off Path, trang tin du lịch của Mỹ với hơn 6 triệu lượt độc giả mỗi tháng chỉ ra 5 lý do vì sao du khách quốc tế “không bao giờ thấy chán” khi đến Việt Nam.

Kho tàng di sản lịch sử

Sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ, còn thể hiện qua bề dày lịch sử với nhiều tầng lớp văn hóa.

Phố cổ Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận thường là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của du khách quốc tế. Kiến trúc nơi đây được bảo tồn gần như nguyên vẹn, phản ánh sự giao thoa của nhiều nền văn hóa và minh chứng cho giá trị của Việt Nam như một viên ngọc lịch sử - văn hóa.

Du khách thăm thú Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những ai muốn đi sâu hơn có thể ghé thăm Cố đô Huế. Quần thể cung điện, thành quách được bao quanh bởi tường thành cổ cho phép du khách ngược dòng thời gian, cảm nhận sự hùng vĩ của triều Nguyễn.

Du khách đam mê lịch sử hiện đại lại tìm thấy trải nghiệm khác biệt khi đến địa đạo Củ Chi hay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TP.HCM - nơi lưu giữ ký ức của một giai đoạn khốc liệt nhưng đầy kiêu hãnh.

Giá rẻ, chất lượng tốt

Việt Nam được biết đến là một trong những điểm đến có chi phí du lịch hợp lý nhất Đông Nam Á. Lấy Hà Nội làm ví dụ, giá tiêu dùng (không bao gồm tiền thuê nhà) thấp hơn Kuala Lumpur 11,1%, thấp hơn Manila 16,6%, thấp hơn Bangkok 28% và thấp hơn Singapore tới 69,1%.

Không chỉ dừng ở mức chi phí sinh hoạt, giá thuê nhà cũng theo xu hướng thuận lợi tương tự, đặc biệt phù hợp với cộng đồng “du mục kỹ thuật số” muốn gắn bó lâu dài. Khi tính thêm cả chi phí nhà ở, sự chênh lệch càng rõ rệt, khiến Việt Nam trở thành điểm đến hiếm hoi vừa tiết kiệm vừa phong phú trải nghiệm.

Cảnh quan hoàn hảo

Đừng để mức giá hợp lý đánh lừa, bởi cảnh sắc Việt Nam thuộc hàng đẹp bậc nhất châu Á. Từ những dãy núi đá vôi sừng sững của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - Di sản Thiên nhiên Thế giới, đến ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp ở Sa Pa (Lào Cai), thiên nhiên nơi đây luôn khiến du khách trầm trồ.

Những vị khách đầu tiên trong đoàn 4.500 người thuộc Sun Pharma ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám vào chiều 27/8. Ảnh: Việt Linh.

Với những ai ưa phiêu lưu, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đem đến hệ thống hang động kỳ vĩ, Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam Bộ) lại hấp dẫn bởi những dòng sông chằng chịt và cuộc sống miệt vườn, trong khi thác Bản Giốc (Cao Bằng) hùng vĩ gợi cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp nguyên sơ.

Mỗi nơi đều mở ra không gian trong lành, thanh thoát nhưng đồng thời giàu tiềm năng cho các hoạt động khám phá: trekking miền núi phía Bắc, du ngoạn trên sông Mekong hay lặn biển trong làn nước trong vắt ở Phú Quốc.

Thiên đường ẩm thực

Điều có thể sánh ngang với vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam chính là nền ẩm thực phong phú. Các món ăn nơi đây là sự kết hợp tinh tế của nguyên liệu tươi ngon và hương vị cân bằng, hòa quyện giữa chua, ngọt, mặn, cay độc đáo.

Stephen Turban, đến từ Mỹ, thưởng thức hủ tiếu tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Nếu phở và bánh mì vốn trở thành biểu tượng ẩm thực toàn cầu, hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam còn rộng mở hơn nhiều. Bún chả Hà Nội với hương vị nướng thơm lừng, cao lầu Hội An độc đáo với sợi mì vàng dai, hay những món ăn đường phố bình dị đều mang đến trải nghiệm khó quên.

Với du khách quốc tế, ẩm thực Việt Nam không chỉ là bữa ăn, mà còn là cách nhanh nhất để cảm nhận tinh thần và nhịp sống của mảnh đất này.

Sự hiếu khách

Cuối cùng, điều níu chân và khiến nhiều du khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam nhiều lần không gì khác ngoài con người. Từ những con phố tấp nập của Hà Nội, những khu chợ truyền thống náo nhiệt cho đến bãi biển yên bình của Đà Nẵng, đâu đâu cũng dễ bắt gặp nụ cười chân thành và sự nhiệt tình giúp đỡ.

Sự hiếu khách đã trở thành một phần trong văn hóa Việt, khiến hành trình của mỗi du khách thêm phần trọn vẹn. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người, sau một lần đặt chân đến dải đất hình chữ S, đều ấp ủ mong muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.