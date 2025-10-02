Báo ngoại gợi ý 15 trải nghiệm 'phải thử' tại Việt Nam

Thưởng thức ẩm thực ở Huế . Huế từng là kinh đô của triều Nguyễn, nổi tiếng với kiến trúc cổ kính và nền ẩm thực phong phú. Hơn một nửa trong số khoảng 3.000 món ăn Việt được cho là bắt nguồn từ vùng đất này, từ bún bò Huế, bánh khoái đến bánh ít ram. Thực khách có thể thử ẩm thực cung đình tại các nhà hàng như Tịnh Gia Viên hay Hoàng Phú, hoặc đơn giản là ghé những quán ăn đường phố với giá chưa đến 100.000 đồng. Ảnh: Jnezam/Shutterstock.

Tham gia lớp học nấu ăn . Một trong những "món quà" đáng nhớ nhất mang về sau chuyến đi chính là khả năng tự nấu món Việt. Các lớp học thường bắt đầu bằng chuyến đi chợ, lựa rau thơm, nguyên liệu tươi rồi kết thúc bằng bữa tiệc do chính tay học viên nấu. Hội An là điểm đến phổ biến với các lớp nhỏ như Green Bamboo Cooking School, nhưng Huế, Hà Nội và TP.HCM cũng có nhiều lựa chọn hấp dẫn. Ảnh: Boris-B/Shutterstock.

Bên cạnh các lớp học nấu ẩm thực Việt theo 3 miền Bắc - Trung - Nam, M.O.M Cooking Class vừa cho ra mắt workshop trải nghiệm cà phê Việt Nam . Du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về các loại cà phê truyền thống và tự tay pha chế cà phê trứng, cà phê vợt, kết hợp thưởng thức cùng bánh mì và bánh chả Hà Nội. Ảnh: M.O.M Cooking Class.

Khám phá lăng tẩm triều Nguyễn ở Huế . Ngoài kinh thành, Huế còn nổi tiếng với hệ thống lăng tẩm hoành tráng của các vị vua Nguyễn, từ Gia Long đến Khải Định. Thay vì đi thuyền trên sông Hương, du khách có thể thuê xe máy để tự do ghé thăm từng lăng mộ, kết hợp dừng chân tại chùa Thiên Mụ. Ảnh: Sergii Figurnyi/Shutterstock.

Thăm Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh . Đạo Cao Đài là một trong những tôn giáo trẻ nhất thế giới, được ra đời năm 1926 tại Tây Ninh. Tôn giáo này kết hợp yếu tố Phật giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng dân gian. Tòa Thánh Cao Đài gây ấn tượng với kiến trúc rực rỡ và biểu tượng đa dạng. Du khách có thể tham dự các buổi lễ cầu nguyện diễn ra 4 lần/ngày, sau đó kết hợp tham quan núi Bà Đen bằng cáp treo. Ảnh: RM Nunes/Shutterstock.

Du ngoạn vịnh Hạ Long . Dù không còn xa lạ, vịnh Hạ Long vẫn khiến du khách choáng ngợp với hàng nghìn đảo đá vôi. Nếu muốn tránh đông đúc, bạn có thể chèo kayak ở vịnh Lan Hạ (Cát Bà) hoặc khám phá vịnh Bái Tử Long yên tĩnh hơn. Ảnh: Ngô Trần Hải An.

Trở về quá khứ ở thánh địa Mỹ Sơn. Cách Hội An không xa, thánh địa Mỹ Sơn là quần thể đền tháp Chăm Pa được UNESCO công nhận. Công trình được xây dựng từ thế kỷ IV đến XIV. Giữa không gian rừng núi tĩnh lặng, nơi đây lưu giữ dấu ấn văn hóa Hindu và quá khứ vàng son của vương quốc Chăm. Ảnh: Nguyễn Kỳ Anh.

Chạy xe máy xuyên cao nguyên . Xe máy là phương tiện lý tưởng để khám phá vùng núi Tây Bắc. Từ Hà Nội, du khách có thể gửi xe lên Lào Cai, rồi tiếp tục hành trình đến các bản làng xa trung tâm, ngắm núi non hùng vĩ và trải nghiệm homestay của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Fabio Lamanna/Shutterstock.

Trekking giữa núi rừng Hà Giang. Thay vì ghé thăm Sa Pa - điểm đến đã quá quen thuộc, nhiều du khách chọn Hà Giang để trải nghiệm núi non hùng vĩ và yên bình hơn. Cung đường Đồng Văn - Mèo Vạc qua đèo Mã Pí Lèng được mệnh danh là một trong những hành trình ngoạn mục nhất Việt Nam. Khu vực cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu. Ảnh: Supermop/Shutterstock.

Uống cà phê tại thủ phủ Buôn Ma Thuột. Vùng đất Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, nổi tiếng với hạt cà phê robusta chất lượng. Trong đó, TP Buôn Ma Thuột là điểm đến lý tưởng để khách tham quan nông trại, thưởng thức cà phê rang xay. Nếu yêu thích arabica, bạn có thể ghé Đà Lạt và ủng hộ hợp tác xã cà phê của đồng bào K'Ho. Ảnh: Sarah Nguyen/Shutterstock

Khám phá hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) được mệnh danh là "vương quốc hang động", nổi tiếng nhất với Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, nơi chứa cả hệ sinh thái rừng mưa bên trong. Nếu không thể đặt tour khám phá Sơn Đoòng, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác như động Phong Nha, hang Én. Ảnh: Linh Huỳnh

Thư giãn trên những bãi biển hoang sơ . Từ Phú Quốc, Đà Nẵng đến Côn Đảo hay Cô Tô, Việt Nam sở hữu hàng loạt bãi biển quyến rũ. Du khách có thể chọn nghỉ dưỡng ở các khu resort hiện đại hoặc tìm đến những bãi biển ít người biết để tận hưởng không gian yên bình. Ảnh: Dmitry Burlakov/Shutterstock.

Tìm hiểu về chiến tranh qua góc nhìn của người Việt Nam. Các di tích như địa đạo Củ Chi (TP.HCM), Vịnh Mốc (Quảng Trị) hay đồi Hamburger (Huế) mang lại cho du khách cái nhìn chân thực về cuộc chiến khốc liệt trong quá khứ và tinh thần kiên cường của người Việt. Ảnh: Du lịch Quảng Trị.

Thưởng ngoạn sông nước miền Tây . Đồng bằng sông Cửu Long là "vựa lúa" của cả nước, nơi dòng sông Mekong bồi đắp phù sa và nuôi dưỡng cuộc sống. Từ Cần Thơ, Bến Tre đến những chuyến du thuyền sang Campuchia, du khách sẽ được hòa mình vào nhịp sống sông nước đặc trưng. Ảnh: InFocusVideo/Shutterstock.

Ghé thăm các công trình biểu tượng ở TP.HCM . Là thành phố năng động nhất Việt Nam, TP.HCM vẫn lưu giữ dấu ấn Pháp qua nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, tòa UBND thành phố. Du khách có thể nhâm nhi cà phê sữa đá tại Continental Saigon, trước khi dạo quanh những con phố rực rỡ ánh đèn và thưởng thức ẩm thực đường phố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cảm nhận nhịp sống Hà Nội. Hà Nội là nơi giao thoa giữa cổ kính và hiện đại. Khu phố cổ chật hẹp với gánh hàng rong xen lẫn những tòa nhà sáng đèn quảng cáo. Ban ngày, bạn có thể ghé thăm di tích lịch sử, tối đến thưởng thức ẩm thực đường phố, bia hơi và các điểm nhạc sống như Binh Minh Jazz Club hay Hanoi Rock City. Ảnh: Balajisrinivasan/Shutterstock.

Lonely Planet là tạp chí du lịch của Australia, được biết đến như một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về nội dung khám phá.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

