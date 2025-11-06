Bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk

- Chiều 6/11, tâm bão Kalmaegi ở vùng biển Đắk Lắk - Gia Lai, sức gió mạnh nhất 166 km/h (cấp 13-14), giật tăng ba cấp.
- Bão dự kiến đổ bộ khu vực Quy Nhơn (Bình Định) lúc 19h, sau đó đi sâu vào Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rạng sáng mai.
- Các vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8-14, sóng cao 8-10 m, nước dâng 0,5-1 m. Mưa lớn 200-400 mm, có nơi trên 500 mm, tập trung từ tối nay đến trưa mai, nguy cơ ngập úng và sạt lở cao.
-
Tàu hỏa tạm dừng hoạt động vì bão
Do ảnh hưởng của bão số 13, để đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên, nhiều đoàn tàu đang phải dừng chờ tại các ga dọc tuyến từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Cụ thể:
- Tàu SE8 xuất phát TP.HCM ngày 6/11 chờ tại ga Hảo Sơn (Đắk Lắk)
- Tàu SE6 xuất phát TP.HCM ngày 6/11 chờ tại ga Giã (Khánh Hòa)
- Tàu SE22 xuất phát TP.HCM ngày 6/11 chờ tại ga Nha Trang (Khánh Hòa)
- Tàu SE1 xuất phát Hà Nội ngày 5/11 chờ tại ga Vạn Phú (Gia Lai)
- Tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 5/11 chờ tại ga Diêu Trì (Gia Lai)
- Tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng ngày 6/11 chờ tại ga Hòa Đa (Đắk Lắk)
- Tàu SE45 xuất phát Đà Nẵng ngày 6/11 chờ tại ga Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
Ngành đường sắt cho biết các đoàn tàu sẽ tiếp tục hành trình ngay khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.
-
Người dân Gia Lai trú bão trong nhà hàng, khách sạn
Công an Gia Lai đã di dời hơn 10.800 hộ dân đến nơi an toàn, bố trí chỗ ăn nghỉ, huy động khách sạn, nhà hàng, trường học làm nơi trú bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Ảnh: Báo Gia Lai.
-
Bão Kamaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 19h, tâm bão số 13 (Kalmaegi) nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Ảnh: NCHMF.
-
Bộ Y tế chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành miền Trung ứng phó bão số 13
Ngày 6/11, Bộ Y tế gửi công văn đến sở y tế các tỉnh, thành miền Trung và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu chủ động ứng phó bão số 13. Các cơ sở y tế phải tổ chức trực chuyên môn, cấp cứu 24/24, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị nạn nhân do mưa bão; đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư, điện dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ”.
Bộ cũng yêu cầu triển khai phương án bảo vệ cơ sở y tế ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực trũng, dễ ngập lụt, sạt lở. Đồng thời, tăng cường giám sát, xử lý sớm dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, nước sạch và an toàn thực phẩm, tránh bùng phát dịch sau bão. Sau mưa lũ, các đơn vị cần nhanh chóng sắp xếp, ổn định hoạt động, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân.
-
Lốc xoáy tại Quảng Ngãi
Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy, bầu trời chuyển âm u vào khoảng 17h tối 6/11. Clip: Người Mộ Đức.
-
Đà Nẵng mưa lớn
Đà Nẵng cũng hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng vào chiều tối 6/11. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trung tâm có dấu hiệu ngập, gió giật mạnh làm cây xanh, bảng hiệu nghiêng ngả.
Chính quyền các địa phương từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu người dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối sẵn sàng di dời khi có lệnh. Các trường học tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: Moon Black.
-
“Thời điểm nguy hiểm nhất” của bão
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết hồi 18h30, tâm bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 20 km. Từ giờ đến 22h được đánh giá là “thời điểm nguy hiểm nhất”.
Theo ông Khiêm, bão hiện có cường độ cuối cấp 13, đầu cấp 14, giảm khoảng 2 cấp so với thời điểm mạnh nhất vào đầu giờ chiều. Từ sáng đến tối nay, khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rất lớn và dự kiến còn kéo dài đến hết đêm nay và sáng mai.
“Chúng tôi đánh giá các lưu vực sông có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Riêng tại Huế và Đà Nẵng, mực nước sông có thể dâng nhưng nhiều khả năng không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua”, ông nói.
Các sông thuộc khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk được cảnh báo có khả năng vượt mức báo động 2, một số nơi có thể lên trên báo động 3. Với lượng mưa lớn đã xảy ra và còn tiếp diễn, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ mất an toàn tại các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực này. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn.
-
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi
Ảnh hưởng của bão khiến vùng biển từ nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm) xuất hiện gió mạnh cấp 8-14, sóng cao 8-10 m, nước dâng do bão từ 0,5-1 m. Mực nước biển dâng cao nhất được ghi nhận tại các trạm: Thuận An 1 m, Sơn Trà 1,2 m, Hội An 1,3 m, Dung Quất 1,5 m, Quy Nhơn 1,2 m và Tuy Hòa 1,1 m.
Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và Khánh Hòa hiện ghi nhận gió cấp 6-8, sóng cao 3-5 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, sóng tràn bờ, sạt lở bờ biển và chậm thoát lũ tại nhiều khu vực ven biển.
Trên đất liền, khu vực từ nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk dự báo có gió mạnh cấp 6-12, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Quảng Ngãi, Gia Lai và bắc Đắk Lắk. Các tỉnh từ nam Quảng Trị đến bắc Đà Nẵng và bắc Khánh Hòa có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ khoảng 18h đến hết đêm nay. Ảnh chụp tại vùng biển Nhơn Lý lúc 15h chiều 6/11. Ảnh: Trần Nghĩa.
-
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trước khi áp sát đất liền, cơn bão đã giảm cường độ từ cực đại cấp 15 vào buổi sáng xuống còn cấp 13-14, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 30 km/h.
Gió mạnh và mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ven biển miền Trung. Tại Lý Sơn, Dung Quất (Quảng Ngãi) ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 9-10; ở Phù Cát (Gia Lai) và Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Lượng mưa tại các trạm quan trắc tăng nhanh, phổ biến trên 100 mm; trong đó An Xuân (Đắk Lắk) đạt 162 mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146 mm và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119 mm.
Đến 17h, tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 60 km. Dự báo, khoảng 19h tối nay, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn (Bình Định) với sức gió mạnh nhất cấp 12-13. Sau đó, bão di chuyển sâu vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 12. Rạng sáng 7/11 (khoảng 4h), bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào và tiếp tục tan dần thành vùng áp thấp khi tiến sang phía đông Thái Lan. Ảnh: NCHMF.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.