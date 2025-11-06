Bão số 13 Kalmaegi quét qua Quy Nhơn, sập tường một chung cư

- 20h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi đi vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15.
- Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa.
- Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ gió giật, cây đổ, sạt lở và mưa lớn kéo dài suốt đêm nay đến ngày mai.
Lúc 22h15, bão đã đi vào khu vực cao nguyên Trung Bộ. Bão hiện còn cấp 9, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy xoáy bão vẫn tròn, rõ nét. Dự báo trong 1-2 giờ tới, bão tiếp tục giảm cấp, sau đó di chuyển sang Thượng Lào và suy yếu dần.
-
Bão số 13 giảm cấp
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin lúc 22h, vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Như vậy, bão đã giảm 6 cấp so với thời điểm mạnh nhất (cấp 15). Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h. Ảnh vệ tinh bão Kalmaegi lúc 22h.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết lúc 22h15 ngày 6/11, bão số 13 đã đi vào khu vực cao nguyên Trung Bộ. Bão hiện còn cấp 9, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy xoáy bão vẫn tròn, rõ nét.
Dự báo trong 1-2 giờ tới, bão tiếp tục giảm cấp, sau đó di chuyển sang Thượng Lào và suy yếu dần. Tại Tây Nguyên, bão vẫn duy trì cấp 8-9, được đánh giá mạnh bất thường, đủ sức gây thiệt hại nếu ảnh hưởng vào các khu dân cư hoặc công trình không kiên cố. Ông Hưởng cảnh báo, với xoáy bão mạnh như hiện nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ sẽ tiếp tục mưa to trong đêm nay và ngày mai. Tổng lượng mưa ước khoảng 100-200 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
-
Đậu 7 xe tải quanh nhà để chống bão Kalmaegi
Để ứng phó với bão số 13, anh Nguyễn Lương Tuấn Anh (Đà Nẵng) sử dụng 7 xe ben 16 tấn đậu quanh nhà nhằm chắn gió. Vào lúc 21h50, anh Tuấn Anh cho biết Đà Nẵng đang mưa to trắng trời, gió thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng. Tuy nhiên, nhờ sử dụng xe tải chắn quanh 4 hướng, nhà anh hiện vẫn an toàn, chưa có dấu hiệu thiệt hại. Đối với anh, phương án này khá hiệu quả, giúp hạn chế gió lùa mạnh gây vỡ kính, hư cửa.
Anh Tuấn Anh cho biết tại Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp cũng đang cho thuê xe để che chắn trước các khách sạn lớn. Mức giá thuê xe trong thời điểm mưa bão hiện nay dao động khoảng 1-2 triệu đồng/chiếc. Ảnh: Nguyễn Lương Tuấn Anh.
-
Đường phố Quy Nhơn bị bão tàn phá
Cây cối đổ rạp khắp các tuyến đường ở Quy Nhơn. Ảnh: Minh Đức.
-
Hình ảnh được chụp lúc 21h30 trên đường Nguyễn Thị Định, Vòng xoay Nguyễn Huệ, Ngô Mây (Quy Nhơn). Người dân địa phương cho biết gió vẫn còn mạnh, nhiều mái tôn lơ lửng trên cây. Ảnh: Minh Đức.
-
Lốc xoáy cuốn bay mái nhà ở Quảng Ngãi
Cơn gió lốc quét qua xã Lân Phong (thuộc địa phận xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức cũ), Quảng Ngãi tối 6/11 cuốn bay phần mái của một số hộ dân trên địa bàn. Phạm Ni Ni, người dân địa phương, cho biết lốc xoáy kéo dài khoảng vài giây nhưng gần 2 giờ trôi qua, gia đình cô chưa thể khắc phục hậu quả do mưa lớn và gió to. Ảnh: Ni Ni Phạm.
-
Bão số 13 Kalmaegi quét qua Quy Nhơn, sập tường một chung cư
Khoảng 20h ngày 6/11, bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Chị Dương Thu Vân (người dân địa phương) cho biết thời điểm cơn bão đi qua, bức tường đối diện phòng B10-9 tại chung cư Long Thịnh đổ sập trước sự chứng kiến của cư dân. Clip: Thu Vân.
-
Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hiện mực nước các sông tại Huế đang xuống, trong khi tại Đà Nẵng biến đổi chậm, còn các sông khác từ Quảng Trị đến Lâm Đồng dao động theo từng khu vực. Từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên nhiều sông lớn như Trà Khúc, Vệ, Sê San, Kôn, Ba, Srêpôk… có thể đạt mức báo động 2-3, một số nơi vượt báo động 3.
Các sông khác như Bồ, Hương, Vu Gia-Thu Bồn, Kiến Giang, An Lão, Lại Giang, Dinh Ninh Hòa… dự báo lên mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tập trung tại các khu vực trũng thấp ven sông, đô thị và khu dân cư. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất tại các sườn dốc, đặc biệt ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
-
Nước biển Sa Huỳnh tràn vào nhà dân, cuốn trôi đồ đạc
Khoảng 21h ngày 6/11, nước biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) dâng cao tràn vào khu dân cư, cuốn trôi nhiều vật dụng ven bờ kè.
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công điện khẩn về bão số 13
Trong công điện khẩn gửi sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về việc ứng phó bão số 13, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương này xây dựng phương án phòng, chống bão số 13, đồng thời có thể tạm hoãn lịch học, chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão và đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.
Bộ cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, kiên quyết không sử dụng phòng học hoặc hạng mục xuống cấp, có nguy cơ đổ sập. Các trường được giao nhiệm vụ kiểm tra tường rào, cổng trường, mái che, chủ động phòng ngừa tình trạng sập tường, cây đổ.
Đặc biệt, trường học nằm gần sông, suối, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất phải được giám sát chặt chẽ; tạm dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn. Cùng với đó, các đơn vị , cơ sở giáo dục cần di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa... đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại, hư hỏng và mất mát.
-
Hỗ trợ nhà dân bị tốc mái
Tổng đài 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Gia Lai liên tục nhận được các cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ các hộ dân trên địa bàn. Bất chấp mưa to, gió giật mạnh, các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại các nhà dân bị tốc mái, kịp thời sơ tán và cứu giúp các hộ dân bị mắc kẹt, đưa người dân đến nơi an toàn bằng xe chữa cháy. Ảnh: Tuổi trẻ phòng cháy Gia Lai.
-
Dùng nylon bọc kín cửa sổ, dán băng keo tránh mưa lọt vào
Ghi nhận tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn (Gia Lai), gió to kèm những đợt giật mạnh liên tiếp, mưa lớn khiến nước bắt đầu thấm qua các vách tường, loang vào bên trong một số khu vực. Lực lượng xung kích của trung tâm được huy động túc trực, sẵn sàng ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong mọi tình huống. Các nhân viên nhanh chóng gia cố lại những vị trí thấm nước, dùng nylon bọc kín cửa sổ, dán băng keo chặt để tránh gió tạt và nước mưa lọt vào. Mọi công tác phòng chống bão được triển khai khẩn trương, với tinh thần vừa bảo vệ cơ sở vật chất, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh an toàn. Ảnh: TTYT Hoài Nhơn.
-
Thời điểm bão gây gió mạnh nhất trên đất liền
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão số 13 đã đổ bộ đất liền 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Từ đầu giờ chiều, hoàn lưu bão gây gió rất mạnh tại khu vực ven biển Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk, nhiều trạm khí tượng ghi nhận gió cấp 10, giật cấp 14, mức có thể gây nguy hiểm cho nhà cửa và công trình không kiên cố.
Theo ông Khiêm, sóng biển và nước dâng tại khu vực ven bờ cũng tăng cao trong chiều nay, gây ngập cục bộ ở một số vùng trũng. Mưa lớn xuất hiện từ sáng đến tối nay tại Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, lượng mưa đo được gần 200 mm, khiến nhiều khu vực thấp có nguy cơ ngập sâu.
“Chúng tôi đánh giá đây là thời điểm bão gây gió mạnh nhất trên đất liền. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên có thể còn duy trì trong 2-3 giờ tới, trước khi bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới”, ông Khiêm nói.
Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ gió giật, cây đổ, sạt lở và mưa lớn kéo dài suốt đêm nay đến ngày mai. Lượng mưa dự báo phổ biến 200-300 mm, có nơi cao hơn, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía tây Trung Bộ và Nam Trung Bộ nơi đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Ngoài ra, các sông thuộc Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có thể xuất hiện một đợt lũ mới, mực nước lên mức báo động 2-3. Các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ trong khu vực được khuyến cáo theo dõi sát mưa lũ để đảm bảo an toàn vận hành.
-
Chợ Hội An tái ngập
Khoảng 19h40 ngày 6/11, mực nước tại đường Trần Quý Cáp (bên hông chợ Hội An) có dấu hiệu dâng trở lại do ảnh hưởng từ cơn bão số 13 Kalmaegi. Người dân, du khách được thông báo di dời, sơ tán tránh bão trả lại không khí yên ắng lạ thường tại khu vực phố cổ. Ảnh: Hội An.
-
Bệnh viện trực chiến ứng phó bão
Khi bão số 13 bắt đầu đổ bộ vào đất liền, TS.BS Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, nhằm đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn trong điều kiện mưa bão phức tạp.
Bệnh viện đã vận hành hệ thống máy phát điện và chuẩn bị nguồn dầu dự trữ đủ để duy trì liên tục trong 9 giờ nếu mất điện lưới quốc gia. Nguồn lương thực, thực phẩm cũng được chuẩn bị sẵn, bảo đảm phục vụ đầy đủ cho nhân viên trực, người bệnh và thân nhân trong suốt thời gian bão lũ.
Lực lượng ứng phó được bố trí trực 24/24, gồm các tổ bảo trì, lái xe, bảo vệ, vệ sinh, hậu cần và đội kỹ thuật điện lưới phối hợp hỗ trợ khi cần. Đồng thời, các đội chuyên trách như đội cấp cứu nội viện, ngoại viện, đội phẫu thuật, cứu chữa cơ bản, đội hậu cần và hành chính đều đã được thành lập, sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống khẩn cấp.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của bệnh viện cũng đã phân công cụ thể cho từng khoa, phòng và từng thành viên trong công tác điều động nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự, cấp cứu, cung ứng thuốc, vật tư y tế và hậu cần trong thời điểm bão đổ bộ.
-
Để chủ động ứng phó trước, trong và sau bão số 13, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) đã thành lập Đội cấp cứu lưu động và Đội phòng chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn. Đội cấp cứu gồm 2 tổ, mỗi tổ có 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe, xe cứu thương cùng thuốc và dụng cụ y tế; đội phòng chống thiên tai kiểm tra toàn bộ các khoa, phòng trong bệnh viện. Các đội luôn sẵn sàng 24/24, có mặt trong vòng 30 phút khi có lệnh. Chiều nay, do căn tin tạm ngưng phục vụ, bệnh viện chuẩn bị mì tôm, cháo gói và nước sôi miễn phí cho bệnh nhân và người nhà, bảo đảm an toàn, ấm lòng trong bão. Ảnh: BVCC.
-
Tại Quy Nhơn, anh Minh Đức, người dân địa phương, cho biết bão số 13 Kalmaegi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua đổ bộ vào khu vực này mà anh từng chứng kiến. "May mắn, sáng và chiều nay có bộ đội, công an túc trực hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, thu gọn đồ đạc", anh Đức nói. Ảnh: Minh Đức.
-
Tình hình tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) khi cơn bão số 13 đổ bộ. Clip: Đường sắt Việt Nam.
-
Bão số 13 Kalmaegi đã đi vào đất liền
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 20h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi đã đi vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa.
Dự báo trong 6 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần. Đến sáng sớm 7/11, tâm bão được xác định ở khu vực Nam Lào, giảm cấp còn áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp khi tiến sang phía Đông Thái Lan vào tối cùng ngày. Ảnh vệ tinh bão số 13 Kalmaegi lúc 20h ngày 6/11 ghi nhận tâm bão trong đất liền Đắk Lắk - Gia Lai. Ảnh: NCHMF.
-
Gió bão thổi tốc mái nhà ở Gia Lai
Gió bão số 13 Kalmaegi thổi tốc mái nhà, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
-
Cột đèn trang trí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn đổ sập trước gió lớn.
-
Nhà tốc mái, cây ngã rạp khi bão đổ bộ Quy Nhơn
Một số hình ảnh đầu tiên khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ tại Phù Mỹ Bắc, Quy Nhơn.
-
Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn
Khoảng 19h, TP Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi. Mưa kèm gió rít cản trợ tầm nhìn của người đi đường. Nhiều phương tiện buộc giảm tốc khi lưu thông qua cầu Thuận Phước. Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ thông tin lũ trên các sông thuộc Đà Nẵng có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ sông Hàn ở mức trên dưới báo động 2 gây nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông. Ảnh: Moon Black.
-
Tàu hỏa tạm dừng hoạt động vì bão
Do ảnh hưởng của bão số 13, để đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên, nhiều đoàn tàu đang phải dừng chờ tại các ga dọc tuyến từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Cụ thể:
- Tàu SE8 xuất phát TP.HCM ngày 6/11 chờ tại ga Hảo Sơn (Đắk Lắk)
- Tàu SE6 xuất phát TP.HCM ngày 6/11 chờ tại ga Giã (Khánh Hòa)
- Tàu SE22 xuất phát TP.HCM ngày 6/11 chờ tại ga Nha Trang (Khánh Hòa)
- Tàu SE1 xuất phát Hà Nội ngày 5/11 chờ tại ga Vạn Phú (Gia Lai)
- Tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 5/11 chờ tại ga Diêu Trì (Gia Lai)
- Tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng ngày 6/11 chờ tại ga Hòa Đa (Đắk Lắk)
- Tàu SE45 xuất phát Đà Nẵng ngày 6/11 chờ tại ga Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
Ngành đường sắt cho biết các đoàn tàu sẽ tiếp tục hành trình ngay khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.
-
Người dân Gia Lai trú bão trong nhà hàng, khách sạn
Công an Gia Lai đã di dời hơn 10.800 hộ dân đến nơi an toàn, bố trí chỗ ăn nghỉ, huy động khách sạn, nhà hàng, trường học làm nơi trú bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Ảnh: Báo Gia Lai.
-
Bão Kamaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 19h, tâm bão số 13 (Kalmaegi) nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Ảnh: NCHMF.
-
Bộ Y tế chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành miền Trung ứng phó bão số 13
Ngày 6/11, Bộ Y tế gửi công văn đến sở y tế các tỉnh, thành miền Trung và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu chủ động ứng phó bão số 13. Các cơ sở y tế phải tổ chức trực chuyên môn, cấp cứu 24/24, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị nạn nhân do mưa bão; đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư, điện dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ”.
Bộ cũng yêu cầu triển khai phương án bảo vệ cơ sở y tế ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực trũng, dễ ngập lụt, sạt lở. Đồng thời, tăng cường giám sát, xử lý sớm dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, nước sạch và an toàn thực phẩm, tránh bùng phát dịch sau bão. Sau mưa lũ, các đơn vị cần nhanh chóng sắp xếp, ổn định hoạt động, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân.
-
Lốc xoáy tại Quảng Ngãi
Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy, bầu trời chuyển âm u vào khoảng 17h tối 6/11. Clip: Người Mộ Đức.
-
Đà Nẵng mưa lớn
Đà Nẵng cũng hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng vào chiều tối 6/11. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trung tâm có dấu hiệu ngập, gió giật mạnh làm cây xanh, bảng hiệu nghiêng ngả.
Chính quyền các địa phương từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu người dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối sẵn sàng di dời khi có lệnh. Các trường học tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: Moon Black.
-
“Thời điểm nguy hiểm nhất” của bão
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết hồi 18h30, tâm bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 20 km. Từ giờ đến 22h được đánh giá là “thời điểm nguy hiểm nhất”.
Theo ông Khiêm, bão hiện có cường độ cuối cấp 13, đầu cấp 14, giảm khoảng 2 cấp so với thời điểm mạnh nhất vào đầu giờ chiều. Từ sáng đến tối nay, khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rất lớn và dự kiến còn kéo dài đến hết đêm nay và sáng mai.
“Chúng tôi đánh giá các lưu vực sông có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Riêng tại Huế và Đà Nẵng, mực nước sông có thể dâng nhưng nhiều khả năng không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua”, ông nói.
Các sông thuộc khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk được cảnh báo có khả năng vượt mức báo động 2, một số nơi có thể lên trên báo động 3. Với lượng mưa lớn đã xảy ra và còn tiếp diễn, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ mất an toàn tại các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực này. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn.
-
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi
Ảnh hưởng của bão khiến vùng biển từ nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm) xuất hiện gió mạnh cấp 8-14, sóng cao 8-10 m, nước dâng do bão từ 0,5-1 m. Mực nước biển dâng cao nhất được ghi nhận tại các trạm: Thuận An 1 m, Sơn Trà 1,2 m, Hội An 1,3 m, Dung Quất 1,5 m, Quy Nhơn 1,2 m và Tuy Hòa 1,1 m.
Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và Khánh Hòa hiện ghi nhận gió cấp 6-8, sóng cao 3-5 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, sóng tràn bờ, sạt lở bờ biển và chậm thoát lũ tại nhiều khu vực ven biển.
Trên đất liền, khu vực từ nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk dự báo có gió mạnh cấp 6-12, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Quảng Ngãi, Gia Lai và bắc Đắk Lắk. Các tỉnh từ nam Quảng Trị đến bắc Đà Nẵng và bắc Khánh Hòa có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ khoảng 18h đến hết đêm nay. Ảnh chụp tại vùng biển Nhơn Lý lúc 15h chiều 6/11. Ảnh: Trần Nghĩa.
-
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trước khi áp sát đất liền, cơn bão đã giảm cường độ từ cực đại cấp 15 vào buổi sáng xuống còn cấp 13-14, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 30 km/h.
Gió mạnh và mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ven biển miền Trung. Tại Lý Sơn, Dung Quất (Quảng Ngãi) ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 9-10; ở Phù Cát (Gia Lai) và Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Lượng mưa tại các trạm quan trắc tăng nhanh, phổ biến trên 100 mm; trong đó An Xuân (Đắk Lắk) đạt 162 mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146 mm và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119 mm.
Đến 17h, tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 60 km. Dự báo, khoảng 19h tối nay, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn (Bình Định) với sức gió mạnh nhất cấp 12-13. Sau đó, bão di chuyển sâu vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 12. Rạng sáng 7/11 (khoảng 4h), bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào và tiếp tục tan dần thành vùng áp thấp khi tiến sang phía đông Thái Lan. Ảnh: NCHMF.
