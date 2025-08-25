Bão số 5 đổ bộ, nhiều tỉnh miền Trung cho trẻ tạm nghỉ học

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đồng loạt ra thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học, tạm hoãn lịch tựu trường để nhà trường tập trung phòng, chống bão và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Bão số 5 chỉ còn cách các tỉnh miền Trung khoảng 100-120 km. Ảnh: NCHMF.

Theo kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh phê duyệt, học sinh lớp 1, 9 và 12 của tỉnh Thanh Hóa tựu trường vào ngày 25/8 còn các khối lớp còn lại sẽ trở lại trường vào ngày 29/8.

Tuy nhiên, trong công văn gửi đến các cơ sở giáo dục vào ngày 24/8, Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng tổ chức hoạt động tựu trường vào ngày 25/8 để ứng phó với bão số 5. Sau đó, đến ngày 26/5, căn cứ diễn biến bão, các cơ sở giáo dục sẽ chủ động sắp xếp lịch.

Sở lưu ý thêm chỉ khi thật sự đảm bảo an toàn, nhà trường mới được phép cho trẻ tựu trường.

Tương tự, trong kế hoạch năm học đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, học sinh toàn tỉnh này sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Nhưng trước diễn biến phức tạp của thời tiết, một số trường học trên địa bàn Nghệ An đã thông báo tạm hoãn lịch tựu trường sáng 25/8 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các trường lùi kế hoạch đón trẻ gồm Tiểu học Vinh Tân, THPT Quế Phong, Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai, Tiểu học Cửa Nam 1, Mầm non Lê Mao, Tiểu học Lê Mao, THCS Đặng Chánh Kỷ cùng nhiều trường khác.

Theo thông báo, học sinh sẽ ở nhà tránh bão và trở lại trường khi có thông tin chính thức từ nhà trường. Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (dự kiến diễn ra vào tối 24/8) cũng đã bị hoãn.

Bão Kajiki được dự báo có sức gió và cường độ tương đương bão Yagi năm 2024. Ảnh: NCHMF.

Hà Tĩnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục trong tỉnh cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn. Theo đó, hơn 67.000 học sinh các khối 1, 9 và 12 sẽ nghỉ trong hai ngày 25 và 26/8. Việc tổ chức dạy học trở lại sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường, đơn vị trực thuộc theo dõi sát tình hình bão qua các phương tiện thông tin đại chúng, bố trí trực 24/24 giờ, chủ động phương án xử lý tình huống và di dời hồ sơ, tài liệu, thiết bị đến nơi an toàn. Công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường lớp, nhất là những hạng mục xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, ngập úng, sạt lở, cũng được triển khai khẩn trương.

Ngoài ra, các trường phải phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả bão, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Cũng trong ngày 24/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ra công văn về việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của bão số 45 và mưa lớn. Cụ thể, trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học từ sáng 25/8 cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ chủ động thực hiện các biện pháp chằng chống phòng học, cửa kính; bảo quản trang thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu ở vị trí an toàn, cùng với đó là phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng trực 24/24 để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, thủ trưởng các đơn vị, trường học sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm học; tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn không cấp thiết để ưu tiên tập trung cho công tác phòng, chống và ứng phó với bão, mưa lũ cho đến khi tình hình thiên tai nguy hiểm kết thúc.

Tại Huế, Sở GD&ĐT TP Huế cũng đã ban hành công văn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc điều chỉnh thời gian tập trung học sinh đầu năm và triển khai công tác phòng, chống bão số 5.

Theo đó, lịch tập trung học sinh dự kiến diễn ra vào ngày 25/8 sẽ được lùi đến ngày 28/8. Các cơ sở giáo dục đồng thời được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Sau bão, nhà trường cần nhanh chóng vệ sinh, khắc phục, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đón học sinh trở lại. Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc triển khai nghiêm túc các biện pháp ứng phó không chỉ nhằm đảm bảo an toàn mà còn tạo điều kiện để năm học mới khởi đầu thuận lợi.

Bộ GD&ĐT cũng đã có công điện số 1335/CĐ-BGDĐT gửi giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 5. Theo đó, bộ yêu cầu các sở tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ. Đồng thời, các sở phải thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ để kịp thời ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 được xác định ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120 km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100 km về phía đông và cách Bắc Quảng Trị khoảng 130 km về phía đông đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.