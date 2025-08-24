Bão số 5 được dự báo mạnh như Yagi, Bộ Y tế chỉ đạo 'nóng'

Vào chiều nay, bão số 5 đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17, tăng tới 7 cấp trong chưa đến 2 ngày. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trong khu vực bị ảnh hưởng trực cấp cứu 24/24 giờ.

Ngày 24/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong khu vực dự báo ảnh hưởng của bão số 5, về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó cơn bão này.

Theo chỉ đạo, để chủ động ứng phó bão số 5, Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế bố trí lãnh đạo trực chỉ huy 24/24 giờ, chỉ đạo và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các bệnh viện trực thuộc để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng cho các tình huống khẩn cấp trước, trong và sau bão.

Đồng thời, các đơn vị cần công bố số điện thoại đường dây nóng chỉ huy, bảo đảm liên lạc thông suốt nhằm điều hành kịp thời, tiếp nhận thông tin cấp cứu và huy động lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Cục yêu cầu các đơn vị y tế triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai, thảm họa tại đơn vị, bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Các đơn vị chỉ đạo bệnh viện trên địa bàn quản lý triển khai rà soát cơ sở vật chất, thiết bị y tế đặc biệt là các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, bảo đảm bệnh viện an toàn theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn để triển khai phương án phòng, chống bão, bảo đảm kịp thời, an toàn.

Ngay đêm 24/8, bão số 5 bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Cục cũng yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ số xe cấp cứu, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao cho tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng cứu cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão khi được lệnh điều động.

Theo công văn, các bệnh viện trong khu vực dự báo bị ảnh hưởng của bão cần có phương án để chủ động sơ tán người bệnh, thiết bị y tế, thuốc phục vụ người bệnh đến các khu vực kiên cố có khả năng chịu được tác động của bão; chuyển người bệnh nặng, phương tiện máy thở và hồi sức cấp cứu khác lên tầng cao để tránh ngập lụt.

Áp dụng biện pháp cố định, chằng giữ thiết bị y tế, cửa ra vào, cửa sổ... tránh để gió bão làm dịch chuyển gây ra thương vong, thiệt hại thứ cấp. Các bệnh viện cũng cần chuẩn bị máy phát điện dự phòng và cơ số nhiên liệu đủ để duy trì nguồn điện cung cấp cho cấp cứu, điều trị.

Theo chỉ đạo, các bệnh viện bổ sung cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cấp cứu chấn thương trực tiếp, hoặc gián tiếp do sập, vùi lấp và ứng phó với tình huống thương vong nhiều. Có sẵn phương án, cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu và nhân lực để thiết lập trạm cấp cứu dã chiến tại các khu vực có địa hình cao, tránh được ngập lụt khi cần thiết.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế huy động toàn bộ nhân lực bệnh viện tham gia thường trực hỗ trợ cấp cứu thương vong hàng loạt tại bệnh viện và ngoại viện; phân loại người bị nạn để ưu tiên trong công tác cấp cứu đối với tình huống khẩn cấp.

Cần phân luồng người bệnh nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, đường tiêu hóa để tránh lây nhiễm thêm dịch bệnh trong bệnh viện.