Bão số 5 giật bay mái, sập sân khấu quán bar, khách sạn miền Trung

Bão Kajiki quần thảo hơn 10 tiếng tại miền Trung Việt Nam để lại thiệt hại đáng kể về tài sản cho một số khách sạn, quán bar tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sáng sớm ngày 26/8, bão Kajiki (hay bão số 5) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên địa phận Lào sau hơn 10 tiếng hoành hành một số vùng ở miền Trung Việt Nam. Trong đó, trọng tâm rơi vào các tỉnh Nghệ An, Nghệ Tĩnh và Thanh Hóa.

Bão Kajiki gây ra lượng mưa tương đối lớn, gió mạnh và rít từng hồi, cuốn theo nhiều tài sản của người dân. Một số khách sạn, quán bar chịu thiệt hại nặng nề dù đã có có tinh thần phòng bão từ trước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 26/8, anh Trần Xuân Vũ (sinh năm 1985, chủ Beach Club Thiên Cầm, Hà Tĩnh) cho biết toàn bộ khu vực sân khấu ngoài trời, cổng quán và một số đồ trang trí khác đều bị sập đổ. Phần mái tôn gần đó cũng bị gió cuốn bay.

Hiện trường quán Beach Club Thiên Cầm đêm 25/8. Ảnh: Xuân Vũ.

Trước đó, ngày 24/8, Vũ chi số tiền 50 triệu đồng thuê 30 thợ, tháo dỡ các trang thiết bị quan trọng như hệ thống loa, màn hình LED để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, sức mạnh của bão Kajiki vẫn cuốn trôi nhiều tài sản của đơn vị. Tổng tổn thất lên đến 400-500 triệu đồng, chưa kể số tiền thất thoát khi cơ sở tạm ngưng công việc kinh doanh trước và sau bão.

"Bão mạnh, tất cả tan hoang, hệ thống viễn thông lại không có. Tôi chưa biết làm cách nào để khắc phục hậu quả", anh Vũ nói.

Trong khi đó, nằm ở trung tâm khu du lịch thị xã Cửa Lò, Nghệ An, khách sạn Hà Niên chỉ cách bãi biển khoảng 100 m, thuận tiện cho du khách di chuyển, tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, cơn bão vừa qua đã để lại những thiệt hại đáng kể cho khách sạn này.

Anh Mạnh Linh, đại diện khách sạn, cho biết phần sân thượng bị tốc mái do gió giật mạnh và mưa lớn.

"Chúng tôi đã chủ động sơ tán khách trước khi bão đổ bộ, chằng chống cửa kính và mái nhà. Nhưng sức gió quá dữ dội khiến sân thượng không trụ nổi. Rất may, không có ai bị thương và hệ thống kính ở các tầng dưới vẫn an toàn", anh Linh chia sẻ.

Mái trên sân thượng khách sạn Hà Niên bị tốc khiến nước mửa đổ vào. Ảnh: Mạnh Linh.

Anh cho biết thêm so với nhiều cơ sở lưu trú khác trong khu vực chịu thiệt hại nặng, khách sạn vẫn may mắn khi không bị hư hại nghiêm trọng ở khu vực chính. Hiện đội ngũ nhân viên đang khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm đón khách trở lại, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.

Khách sạn Toàn Thắng Stone (đường V.I Lê Nin) nằm đối diện bãi biển Cửa Lò vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão, dù có sự che chắn kỹ từ trước. Đơn vị chỉ ghi nhận tình trạng thấm dột và kẹt cửa do gió to tại một số phòng. Ngoài ra, trước tình hình khắc nghiệt tối ngày 25/8, đơn vị mở cửa cho người dân tá túc theo lệnh của chính quyền địa phương.

"Bề mặt khách sạn đều làm bằng kính chịu lực nên rất dễ đổ vỡ khi bão ở cường độ cao. Trước đó, chúng tôi đã dùng dây thép che chắn, kiên cố một số vật dụng để đảm bảo an toàn cho du khách", ông Trần Nguyên Chương, Giám đốc đơn vị trên, nói.

20h ngày 25/8, Nghệ An mất điện diện rộng tại phường Cửa Lò và một số phường trung tâm Nghệ An như Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng. Trong khi đó, Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa vượt 600 mm, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Ước tính có hơn hàng trăm nhà ở bị tốc mái và khoảng 22 cột điện bị gãy đổ.