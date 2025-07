Báo Tây: 'Hà Nội đang vào thời kỳ hoàng kim du lịch'

Tờ TTW chỉ ra 4 yếu tố chính khiến Hà Nội trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực hiện tại.

Nhóm bạn của Huyền Trang (áo xanh, sinh năm 1994) check-in tại Nhà thờ Lớn lúc 4h sáng hồi tháng 10/2024. Ảnh: Việt Hà.

Đám mây đen lờ mờ phủ toàn bộ ngành du lịch Đông Nam Á trừ Hà Nội, Travel And Tour World (TTW), chuyên trang về du lịch toàn cầu, đề cập trong bài đăng ngày 18/7 với tiêu đề Hanoi’s Tourism Revival: Innovative Experiences And Cultural Journeys Reshape Travel In 2025 (tạm dịch: Sự hồi sinh du lịch của Hà Nội: Những trải nghiệm sáng tạo và hành trình văn hóa tái định hình du lịch năm 2025).

Ngành công nghiệp không khói tại Thủ đô Việt Nam đang trải qua thời kỳ phục hưng vào năm 2025, trong bối cảnh Việt Nam được du khách quốc tế quan tâm đông đảo.

Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đón 15,56 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 6, địa phương đón 2,79 triệu lượt khách, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Sự phục hưng của thành phố không chỉ thể hiện mức độ phục hồi sau đại dịch Covid-19, mà còn là sự biến chuyển trong cách Hà Nội nghĩ về du lịch. Thủ đô đang trải qua 'thời kỳ hoàng kim'. Các dòng sản phẩm mới định vị Hà Nội như điểm đến hàng đầu trong khu vực", TTW viết.

Du khách "đội" mưa xem tour đêm miễn píh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) ngày 24/4. Ảnh: Việt Hà.

Cũng trong bài đăng ngày 18/7, TTW nêu 4 điểm mạnh của Hà Nội hiện tại:

Một, Hà Nội đang hướng tới ngành du lịch có giá trị cao và định hướng lâu dài bằng cách tập trung chất lượng hơn số lượng. Địa phương đưa ra phương án "tán tỉnh", gây nghiện cho du khách, khiến họ ở lại lâu hơn và chịu móc hầu bao. "Không có gì ngạc nhiên khi Hà Nội ngày càng thân thiện với du khách toàn cầu".

Hai, Thủ đô Việt Nam sở hữu tuyến đường văn hóa đặc trưng và các sản phẩm du lịch mới. Một điểm thu hút lớn của địa phương là 20 chuyến tham quan về đêm đặc trưng với mục tiêu làm sống động lịch sử và sự phồn thịnh về văn hóa của thành phố.

Nổi bật trong số đó bao gồm tour đêm "Tiếng chuông Trấn Vũ" tại Đền Quán Thánh, Con đường di sản Nam Thăng Long, Con đường Nho giáo - City tour Hà Nội hoặc tour tham quan làng thảo dược dân tộc Đào ở Ba Vì.

Ba, tour liên tỉnh và du lịch bằng tàu hỏa hạng sang mở ra góc nhìn khác cho du khách khi nghĩ về Hà Nội. Trong đó phải kể đến các tour du lịch sông mới trên sông Hồng và sông Đuống nối Thủ đô với các tỉnh xa xa như Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Ngoài ra, dòng sản phẩm du lịch bằng tàu hỏa hạng sang như SJourney, Hoa Phượng Đỏ (kết nối Hà Nội-Hải Phòng) cho phép du khách trong và ngoài nước tìm hiểu văn hóa tại mỗi vùng mà tàu đi qua.

Cuối cùng, việc quảng bá du lịch kỹ thuật số và giải pháp thông minh giúp Hà Nội trở thành điểm đến hiện đại hàng đầu khu vực.

Hệ thống bán vé điện tử xuất hiện tại một số điểm đến tham quan di sản như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bảo tàng.

Thành phố cũng đang xem xét đến các xu hướng du lịch bền vững, điện ảnh và cá nhân hóa dựa trên AI để tăng cường trải nghiệm của du khách.