Bao trọn tầng 2 quán cà phê để đêm ngon giấc, sáng xem được diễu binh

Dọc các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua, nhiều quán cà phê mở cửa xuyên đêm đón khách, từ phục vụ miễn phí chỗ ngồi đến cho thuê với giá hàng triệu đồng.

Tối 1/9, dòng người nườm nượp đổ về các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Hàng Khay… để tìm cho mình vị trí thuận lợi theo dõi lễ diễu binh, diễu hành sáng hôm sau. Hai bên đường, nhiều hàng quán đông kín khách, mở cửa xuyên đêm, tăng cường đồ ăn, nước uống và nhân viên phục vụ.

Thậm chí, một số người cho biết họ có mặt từ sáng sớm, vừa để giữ chỗ nghỉ ngơi, vừa chờ đến giờ xem diễu binh.

Cho thuê chỗ với giá 4 triệu đồng

Trên đường Hàng Cháo, nhiều quán cà phê kín khách đặt chỗ qua đêm. Giá cả dao động tùy địa điểm: có quán chỉ lấy 50.000 đồng một người, trong khi một số khác thu tới 250.000 đồng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một quán cà phê nằm sát Sân vận động Hàng Đẫy còn cho thuê trọn gói tầng 2 với giá 4 triệu đồng/đêm.

Một gia đình có con nhỏ sẵn sàng chi 4 triệu đồng để được ở lại quán chờ xem diễu binh. Ảnh: Việt Hà.

Chủ quán cho biết, từ ngày 30/8, một nhóm khoảng 15 người đã thuê toàn bộ tầng 2 để nghỉ lại. Đến tối 1/9, nhóm này tăng lên khoảng 30 người, gồm nhiều gia đình đưa cả con nhỏ đi cùng, mang theo đồ ăn thức uống để cùng chờ đón lễ diễu binh, diễu hành.

Trước đó, một quán cà phê trên phố Văn Cao nhanh chóng kín chỗ chỉ sau vài giờ mở đăng ký đặt bàn. Vị trí thuận lợi, ngay trước quán là lộ trình của nhiều khối nổi bật như Khối Quân nhạc hay Khối Tác chiến điện tử.

Khách ngồi kín chỗ tại Essence Coffee vào lúc 22h. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chị Thương My (Hà Nội), một trong những khách đặt chỗ, cho biết: “Khách ngồi bên trong phải trả 200.000 đồng mỗi chỗ cùng tiền đồ uống, còn khu vực vỉa hè có ghế miễn phí để người dân ngồi xem. Rất lâu mới có dịp vui như vậy nên tôi thấy mức phí này hợp lý”.

Khoảng 21h30, chiếc loa tại Essence Coffee (đường Lê Duẩn) vang lên thông báo: "Quán sẽ đóng cửa lúc 22h30 để nhân viên nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai bùng nổ hơn. Mong mọi người thông cảm".

Một nhân viên chia sẻ quán sẽ mở lại vào 3-4h sáng 2/9. Toàn bộ bàn cho ngày lễ đã được đặt kín từ trước. Quán nhận giữ chỗ với chi phí 250.000 đồng/người, gồm 3 tầng, mỗi tầng khoảng 7-8 bàn.

Quán mở xuyên đêm, không thu phí

Tại Lynh Coffee (đầu đường Hàng Khay), chủ quán khẳng định không nhận đặt trước. “Khách đến gọi đồ thì có chỗ, hết chỗ sẽ dừng, tuyệt đối không thu thêm phí giữ ghế”, chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ vị trí này, khách có thể quan sát trực tiếp đoàn diễu binh đi ngang qua.

Theo chủ quán, ngay từ trưa, quán đã chật kín người. Nhiều khách ngồi từ chiều đến tận đêm để giữ chỗ. Quán sẽ mở liên tục đến sáng 2/9 và chỉ đóng cửa khi chương trình diễu binh chính thức khép lại.

Những ngày trước lễ, quán này cũng duy trì mở xuyên đêm để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Các quán cafe có view xem diễu binh đã chật kín chỗ ngồi. Ảnh: Ngọc Bích.

Khoảng 20h30, May Coffee & Tea tại số 10A Hai Bà Trưng vẫn tấp nập khách. Từ trong nhà ra đến vỉa hè, bàn ghế đều kín chỗ, đa phần là những người quyết định thức trọn đêm để sáng hôm sau theo dõi các khối diễu binh, diễu hành.

Chủ quán cho biết lượng khách đông hơn thường ngày nhưng chưa quá tải. Menu giữ nguyên, không tăng giá hay thu phí chỗ ngồi.

“Kể cả khách chỉ ghé đi vệ sinh, quán cũng tạo điều kiện”, chị nói.

Không khí ngày Đại lễ khiến việc buôn bán thêm phần hứng khởi, vừa tăng thu nhập, vừa được hòa mình vào dòng người từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Để chuẩn bị, quán đã dự trữ đầy đủ nguyên liệu, huy động thêm nhân sự là người thân để kịp phục vụ.

“Làm lâu năm nên tôi quen nhịp này, chỉ là hơi vất vả hơn một chút”, chị chia sẻ.