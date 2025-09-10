Bảo vệ chung cư đâm đồng nghiệp vì bị nhắc nhở rời bỏ vị trí

Được phân công ứng trực tại chung cư, Cường tự ý rời bỏ vị trí đi ăn trưa và uống rượu. Bị chỉ huy nhắc nhở, nhân viên bảo vệ này đã dùng dao đâm đồng nghiệp.

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường (sinh năm 1973, ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu (cũ), tỉnh Hưng Yên) mức án 13 năm tù về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là anh Vũ Văn Thà (sinh năm 1990, trú ở xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2023, Công ty CP Tư vấn đầu tư CIR Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ an ninh với Công ty CP Thương mại và dịch vụ bảo vệ SAKURA (Công ty SAKURA) để duy trì an ninh trật tự, đảm bảo an toàn thuộc khu Nhà ở xã hội IEC (ở phường Yên Sở, Hà Nội).

Ngày 8/12/2024, Công ty SAKURA phân công anh Vũ Văn Thà, là chỉ huy trưởng ca trực, còn Đỗ Văn Cường trực tại sảnh toà nhà CT1 chung cư IEC và tầng hầm của tòa nhà trong thời gian 7-19h.

Bị cáo Đỗ Văn Cường bị đưa ra xét xử tại tòa.

Khoảng 12h cùng ngày, Đỗ Văn Cường không trực mà đi ăn trưa và uống rượu. Đến 12h51, anh Thà phát hiện Cường bỏ vị trí bảo vệ nên chụp ảnh, đưa lên nhóm chung với nội dung "Mạnh Cường, bỏ vị trí lần 2", đồng thời anh Thà dùng bộ đàm để yêu cầu Đỗ Văn Cường về vị trí.

Sau khi vào phòng camera ở tòa CT2 chung cư IEC, Cường thấy anh Thà đang ngồi làm việc. Lúc này, Cường cầm bộ đàm ném vào đầu anh Thà. Anh Thà vùng dậy vật Đỗ Văn Cường xuống nền nhà, dùng tay đấm lại, thì được nhân viên bảo vệ vào can ngăn, kéo ra.

Anh Thà sau đó đi ra phía ngoài, đầu tòa nhà CT2 thì lại gặp Cường. Tại đây, cả hai tiếp tục xô xát với nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, anh Thà đi về phòng làm việc.

Đến khoảng 13h10, do bức xúc, Đỗ Văn Cường lấy dao rồi vào phòng camera đâm một nhát trúng vào ngực trái anh Thà. Sau khi bị Cường đâm, anh Thà được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, song đã bị tổn hại 53% sức khỏe.

Về phía Đỗ Văn Cường, sau khi gây án, chiều 8/12/2024 đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp con dao gây án và khai nhận hành vi phạm tội.

Tuyên phạt Đỗ Văn Cường tội danh cùng mức án tù nêu trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo.