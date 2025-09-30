Barron Trump hẹn hò

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Barron Trump - con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump - gần đây đã có buổi hẹn hò tại Trump Tower.

Việc đưa bạn gái đến một tòa nhà mang chính tên gia đình mình nghe có vẻ như màn “khoe mẽ” đỉnh cao, nhưng nguồn tin cho biết lựa chọn này hoàn toàn vì lý do an ninh. Thực tế, chàng thiếu gia 19 tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức cả một tầng của Trump Tower đã bị phong tỏa để phục vụ buổi hẹn.

Barron đang sống tại Washington D.C. The New York Post trước đó đưa tin anh đang ở Nhà Trắng trong khi theo học tại cơ sở của Đại học New York (NYU) ở thủ đô. Các lớp học bắt đầu từ ngày 2/9.

Cơ sở này của NYU chuyên đào tạo các ngành chính trị, chính sách công, lịch sử, kinh tế và báo chí.

Barron Trump gây chú ý với chiều cao hơn 2 m. Ảnh: Shutterstock.

Với chiều cao 2,01 m, Barron từng gây chú ý mạnh mẽ với nữ sinh tại cơ sở chính của NYU ở Greenwich Village, New York, khi là sinh viên năm nhất vào năm ngoái. Một bạn học cho biết: “Anh ấy cao và có phần lúng túng, nhưng thực sự là tâm điểm. Có rất nhiều cô gái chạy theo anh ấy”.

Tháng 12 năm ngoái, một nguồn tin nói với tạp chí People: “Cậu ấy học tại Trường Kinh doanh Stern, chắc chắn đang theo hướng kinh doanh. Barron là ‘sát thủ tình trường’ thực thụ. Cậu ấy rất nổi tiếng với các cô gái, vừa cao ráo vừa điển trai”.

Vào tháng 4, nguồn tin từ Page Six cho biết Barron không thể chia sẻ số điện thoại cho bạn bè mới ở trường vì lo bị rò rỉ, thay vào đó dùng nền tảng chat trên Xbox để trò chuyện.

“Đó là cách xử lý của cậu ấy. Chia sẻ số điện thoại riêng chỉ gây thêm rắc rối. Nếu bị lộ, sẽ có cả triệu người gọi liên tục, buộc phải đổi số không ngừng”, nguồn tin cho hay.

Ngoài Xbox, Barron cũng được cho là dùng Discord để kết nối với bạn bè.

Barron ít khi xuất hiện trước công chúng. Hồi tháng 3, anh từng bị bắt gặp cùng mẹ tới Trump Tower, trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá gần 50.000 USD . Forbes gần đây ước tính tài sản ròng của Barron đạt khoảng 150 triệu USD , nhờ các khoản đầu tư vào tiền điện tử.