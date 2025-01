Bắt 12 tàu lợi dụng được cấp phép để khai thác cát ngoài khu vực mỏ

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 phương tiện gồm: tàu cuốc, tàu hút tự hành, tàu chở... để khai thác cát trái trái phép ngoài khu vực mỏ.

Chiều 31/12, đại diện Thủy đoàn 1 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT và Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang kiểm tra, phát hiện vụ việc khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lục Nam (thuộc địa phận huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 phương tiện gồm: tàu cuốc, tàu hút tự hành, tàu chở... để khai thác cát trái trái phép ngoài khu vực mỏ.

Tàu khai thác cát trái phép bị bắt quả tang.

Cụ thể, hồi 7h40 cùng ngày, tổ công tác của Thủy đoàn I (Cục CSGT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Nam chia thành 5 mũi mật phục, tuần tra trên sông Lục Nam. Kiểm tra tại mỏ của hợp tác xã khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng C.S, tổ công tác phát hiện 3 tàu đang hút cát từ lòng sông rồi sang mạn cho các tàu chở.

Quá trình kiểm tra, người lao động trên các tàu đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến người lái, phương tiện, chứng chỉ chuyên môn... Kiểm tra tại mỏ Công ty TNHH khai thác khoáng sản H. P, lực lượng chức năng phát hiện 9 tàu các loại đang hút cát từ lòng sông rồi chuyển sang cho các tàu chở. Những người trên các phương tiện này cũng không xuất trình được giấy phép khai thác cát do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với người vi phạm.

Tổ công tác Thủy đoàn I cùng với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Nam tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và giấy tờ phương tiện có liên quan. Qua định vị vị trí đo đạc ban đầu, nhận định 2 phương tiện tàu cuốc của Công ty TNHH khai thác khoáng sản H. P khai thác cát ngoài phạm vi mỏ. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lục Nam để thụ lý giải quyết theo quy định.

