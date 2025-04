Bắt 2 cán bộ Sở NN&MT Cà Mau vì nhận hối lộ khi đăng kiểm tàu cá

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư Cà Mau và Huỳnh Văn Đẳng, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá - Chi cục thủy sản và chăn nuôi thú y về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra bị can Triều và Đẳng đã nhận hối lộ trên 2 tỷ đồng của chủ tàu cá để bỏ qua các lỗi trong quá trình giám sát đóng tàu tại cơ sở không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; hợp thức hóa việc giám sát để ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đưa phương tiện vào hoạt động không đảm bảo chất lượng.

Vào tháng 2/2024, trong quá trình xác minh một tàu cá giấu thiết bị giám sát hành trình, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều hợp đồng khống mua bán tàu cá nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm. Từ đây, Công an tỉnh Cà Mau mở rộng điều tra, phát hiện hành vi sai phạm của bị can Đẳng và Triều (thời điểm này giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản).

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Triều và Đẳng.

Theo quy định, các cơ sở đóng tàu phải được cấp phép mới đủ điều kiện đăng kiểm. Tuy nhiên, 2 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký xác nhận sai sự thật, giúp các phương tiện đóng tại cơ sở không đủ điều kiện vẫn được đăng kiểm.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam bị can N.M.Đ để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ". Mở rộng điều tra, tháng 12/2024 tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Đăng Chiến (chuyên viên Phòng quản lý tàu cá thuộc Chi cục thủy sản tỉnh Cà Mau) và Ngô Trường Ơn (đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm tàu cá tỉnh Cà Mau) về tội "Nhận hối lộ".

Hiện, Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đồng thời kêu gọi cá nhân, tổ chức tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, tội phạm liên quan đến hoạt động đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đến cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định.