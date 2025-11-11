Bắt 2 chị em, thu giữ gần 120 túi nylon chứa ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định tang vật thu giữ được, để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật 2 đối tượng là chị em ruột cấu kết mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào đêm 7/11, tổ công tác của Công an phường Bắc Nha Trang đã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hành chính phòng lưu trú trong một nhà nghỉ tại đường Mai Xuân Thưởng, phường Bắc Nha Trang.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Duy Trường (SN 1982, trú tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nylon nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng và bộ công cụ sử dụng ma túy đá.

Lê Thị Thanh Nga và Lê Thanh tại thời điểm bị bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở.

Tiếp tục truy nóng, đến trưa 8/11, tại đường Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang, lực lượng Công an đã phát hiện Lê Thanh (SN 1980, trú tổ dân phố Trường Phúc 3, phường Bắc Nha Trang), đang mang 1 túi nylon nhỏ có chứa ma túy đá. Thanh khai nguồn ma túy đá do người chị ruột là Lê Thị Thanh Nga (SN 1978, trú tổ dân phố Trường Phúc 3, phường Bắc Nha Trang) giao đi bán cho đối tượng nghiện.

Tang vật ma túy thu giữ được khi khám xét nơi ở của Lê Thanh và Lê Thị Thanh Nga.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ một khối lượng ma túy gồm 6 túi nylon nhỏ chứa heroin, 104 túi nilon nhỏ chứa ma túy đá, 20 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu 400 nỏ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy được Thanh chôn giấu dưới sân vườn phía sau nhà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nga, lực lượng Công an thu giữ thêm 9 túi nylon chứa ma túy, 43 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ Lê Thanh và Lê Thị Thanh Nga để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.