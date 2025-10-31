Bắt 2 đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản của học sinh, xảy ra trên địa phường Trấn Biên.

Theo đó, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được báo cáo của Công an phường Trấn Biên về vụ cướp tài sản xảy ra tại đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên. Nạn nhân là học sinh lớp 10 đã bị 2 đối tượng tấn công cướp một môtô biển kiểm soát 60AA-422.69 và một điện thoại di động hiệu iPhone 15.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng manh động sử dụng vũ lực để tấn công học sinh, người chưa thành niên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng phối hợp cùng Công an phường Trấn Biên triển khai xác minh điều tra và làm rõ đối tượng.

Đối tượng Danh Nhật Linh và Trần Hoàng Ân tại cơ quan Công an.

Đến 1h ngày 30/10, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Trấn Biên đã nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng Danh Nhật Linh (SN 2000; thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) và Trần Hoàng Ân (SN 2002; thường trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 21h ngày 26/10, Trần Hoàng Ân dùng xe máy chở Danh Nhật Linh đi đến đoạn đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên. Nhìn thấy môtô của một học sinh dựng trú mưa ở ven đường, chúng dùng vũ lực đánh rồi cướp xe máy và điện thoại sau đó tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định.