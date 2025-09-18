Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 15 tỷ qua các phiên 'Livestream' đánh bạc

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt các đối tượng: Hoàng Vạn Sơn (SN 2006) và Đinh Bảo Thái (SN 2006) cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn đã dùng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp (Livestream) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi "Tài - Xỉu" trên website bay789.cab (là website giả mà Hoàng Vạn Sơn mua và sử dụng để tự điều chỉnh kết quả cá cược) và kêu gọi người xem đầu tư tiền cho các đối tượng chơi hộ với cam kết 100% tỷ lệ thắng.

Hai đối tượng cùng tang vật có liên quan.

Tuy nhiên, các đối tượng sử dụng các tài khoản ảo để tương tác và gửi các hóa đơn chuyển tiền giả để tăng lượng tương tác, tạo lòng tin cho những người tham gia đặt cược trên các phiên "Livestream". Hai đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã thu giữ tang vật của các đối tượng gồm 9 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 3 bộ máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan...Hiện nay, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.