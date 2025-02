Bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn trung tâm Đà Nẵng

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 9 thanh niên trong 2 nhóm tham gia hỗn chiến, gây náo loạn trung tâm TP Đà Nẵng.

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Doãn Tống Hoàng Jimmy, Lê Phước Hiệp, Trương Bảo Tâm, Lê Thanh Sang, Đinh Quang Long (cùng SN 2006; ngụ quận Thanh Khê); Phan Tấn Gia Hưng, Tăng Quốc Minh Hưng và Trần Anh Tuấn (cùng SN 2007) để điều tra về tội ''Gây rối trật tự công cộng''.

Đối với T.A.Đ. (15 tuổi 10 tháng) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên công an sẽ xem xét xử lý hành chính.

Trước đó, vụ việc xảy ra lúc 21h30 ngày 6/2 trước số 132 đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Hai nhóm thanh niên khoảng 10 người đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Hồ Giáp.

Phong, Hoàng Jimmy, Hiệp, Tâm, Sang và Long hẹn nhau đi sinh nhật của Phong. Nhóm này đang đi trên đường Lê Duẩn hướng về Điện Biên Phủ, thì gặp nhóm 4 thanh niên gồm T.A.Đ., Tuấn, Gia Hưng và Minh Hưng đi trên 2 xe máy.

Lúc này, nhóm Phong nẹt pô, tạt đầu xe của nhóm Đ. khiêu khích rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm của Đ. thấy vậy đuổi theo. Xe của Hưng chở Tuấn ép được xe của Hiệp và Long. Tuấn rút dây thắt lưng đánh Long.

Thấy nhóm mình bị đánh, Phong, Jimmy, Tâm, Sang quay xe lại và cầm mũ bảo hiểm đánh nhóm của Đ. làm người này bị thương. Phong cũng bị nhóm đối thủ đánh lại.

Sự việc đã gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông. Một lúc sau, thấy người dân hô hoán, thì cả hai nhóm bỏ chạy. Sau đó, có người dân quay video vụ việc đăng lên mạng xã hội.